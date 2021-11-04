Кабмин изменил условия получения COVID-сертификата для переболевших
Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении, который будет позволять в течение 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.
Соответствующие изменения были сегодня одобрены Кабинетом Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.
При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЕСОЗ – скачать сертификат не смогут.
"На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19", – рассказала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич.
Новый COVID-сертификат будет двух видов: внутренний и международный.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто ті хто перехворів раніше але ще не минуло 90 днів, його все одно не отримують?
Только искусственное является натуральным
Фа Уч Чи
Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19", - рассказала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич. Источник:
это шо,болеть ковидом больше двух раз эта мадам запрещает?
не больше двух в одни руки...а почему дискриминация тех,кто в 2020 болел?или они не серьезно болели и получили вред здоровью?
А чи не простіше сертифікат для перехворівших видавати за наявності антитіл до цього вірусу в організмі людини?
Хто не хворів або антитіл у крові недостатньо - вакцинуватися обов'язково (аби не стати одним з сумної статистики ковіду), хто хворів і антитіла є в крові в достатній кількості - сертифікат перехворівшого.
Я підозрював, що мав контакт з ковід-19 десь на весні, але не втрачав ні запаху, ні нюху, не мав практично ніяких симптомів окрім того, що тиждень якось більше хотілось спати.
Нещодавно, з новою хвилею роздмухування паніки, вирішив зробити ІФА тести на імуноглобуліни М та Джи (антитіла). І отримав доволі низький титр IgG.
Підкреслюю, я не хворів і не прививався!
У пошуках роз'яснення та інтерпретації отриманих результатів натрапив на таке відео https://www.youtube.com/watch?v=o8JG9toNS7Y https://www.youtube.com/watch?v=o8JG9toNS7Y
де у тому числі кажуть, що титр цих антитіл -- справа доволі індивідуальна.
Крім того з загально відомого: імунітет -- це не тільки антитіла, це тільки частина захисту, хоч і вагома.
Поки ситуація така, що всіх заганяють під шаблон і "нестандартним" буде важче.
Це так. Тому, наприклад, в ЄС практично ніхто не робить аналіз на антитіла. Так само, як ніхто не займається цією спеціальною олімпіадою з процентами ураження легень. І КТ теж не роблять (тільки потім, коли вичухався з-під кисню). Й антибіотики не дають. Дикі люди (с)
Ще одне цікаве відео з цього ж каналу https://www.youtube.com/watch?v=niCMkir044g
В ньому є і про ІФА тест згадка.
Чому не півроку???
Хто і як це прорахував, чи просто сподобалось число «90»???
Може ще якось врахувати кількість антитіл, крім того ПЦР???
И, действительно: "в течение 90-ти суток"(с)
Может, изначально и был другой вариант, а в тексте так и не убрали вот это вот -ти.
Найти остатки своей совести и вспомнить, что даже если на него этот "ОРВИ" не подействовал, то он может подействовать на его близких, не говоря уже просто об окружающих. Человек может быть заразен даже не имея выраженных симптомов. Вакцина укорачивает период, в течение которого человек является носителем вируса.
Журнал вполне приличный, если что. Там же, среди прочего, доля заражения бессимптомным носителем оценивается как половина всех случаев передачи вируса.
https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
В общем, у вас получилась классическое "учёный изнасиловал журналиста" (кто не видел этот мем - гугл в помощь). Оценивать научную периодику нужно очень аккуратно, потому что там всегда 100500 оговорок. А лучше всего вообще не оценивать, если вы не в этой теме.
Ну укололось ты, не позорься, сиди тихенько радуйся. Жди пока все остальные сдохнут
И да, есть реальные свидетельства в пользу "Уколотые так же болеют"? Ну кроме очередного канала "ШОК! Мировой заговор раскрыт!".