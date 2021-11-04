Кабмин изменил условия получения COVID-сертификата для переболевших

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении, который будет позволять в течение 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Соответствующие изменения были сегодня одобрены Кабинетом Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.

При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЕСОЗ – скачать сертификат не смогут.

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"На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19", – рассказала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич.

Новый COVID-сертификат будет двух видов: внутренний и международный.

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