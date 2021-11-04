РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10643 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
12 767 52

Кабмин изменил условия получения COVID-сертификата для переболевших

Кабмин изменил условия получения COVID-сертификата для переболевших

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении, который будет позволять в течение 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Соответствующие изменения были сегодня одобрены Кабинетом Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году.

При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЕСОЗ – скачать сертификат не смогут.

Также читайте: Минцифры запускает детский COVID-сертификат в "Дії": Получить его могут лица старше 12 лет

"На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа – цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19", – рассказала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич.

Новый COVID-сертификат будет двух видов: внутренний и международный.

Также читайте: В "Дії" запущено бета-тестирование COVID-сертификатов на основании анализа ПЦР, - Минцифры

Автор: 

Кабмин (14043) карантин (16729) Минздрав (4906) сертификат (227) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Ученые Массачусетского универа довели что у переболевших иммунитет сохраняется от 12 до 18 месяцев, т.е. дольше чем у вакцинированных. Но зе-шобле все неймется.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:26 Ответить
+15
Тобто людина, що перехворіла і організм якої (дуже послаблений за словами МОЗ) відновлюється після хвороби потребує додаткового введення вірусу для отримання сертифікату? В як на це відреагує організм - ХЗ.
А чи не простіше сертифікат для перехворівших видавати за наявності антитіл до цього вірусу в організмі людини?

Хто не хворів або антитіл у крові недостатньо - вакцинуватися обов'язково (аби не стати одним з сумної статистики ковіду), хто хворів і антитіла є в крові в достатній кількості - сертифікат перехворівшого.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:36 Ответить
+10
Пипец разъяснения... Кратко выглядит так: если посмотреть сбоку то спереди кажется что сзади ничего не видно.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новий ковід сертифікат це з якого моменту?
Тобто ті хто перехворів раніше але ще не минуло 90 днів, його все одно не отримують?
показать весь комментарий
04.11.2021 21:23 Ответить
Ученые Массачусетского универа довели что у переболевших иммунитет сохраняется от 12 до 18 месяцев, т.е. дольше чем у вакцинированных. Но зе-шобле все неймется.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:26 Ответить
Таллинский админсуд отменил ограничение в 6 месяцев действия сертификата после болезни , по данным Минздрава переболевший имеет намного меньше шансов заболеть повторно чем вакцинированный
показать весь комментарий
04.11.2021 21:29 Ответить
Ну у меня второй раз был через 6 мес. а третий, "страшной" Дельтой, через 11 мес. При этом каждый раз все легче и "страшной" Дельтой почти незаметно. Из этого делаю вывод что иммунитет с каждым разом усиливается и в прививке нет уже никакого смысла.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:38 Ответить
Ты хоть определись уже со своими масачусетскими учеными.А то они говорят ,что иммунитет у переболевших от 12ти месяцев,а ты,с твоих же слов,через 6ть месяцев заболел. Де вы такие убежденные только беретесь?Главное аргументы какие! И не поспоришь
показать весь комментарий
04.11.2021 22:20 Ответить
Даже не знаю как бы это сказать... Вы что-то слышали про вероятности? Когда говорят, что иммунитет сохраняется N месяцев, то всегда имеется в виду сохранение у определённого (достаточно большого) числа людей в исследованной группе. А не "абсолютно все в группе будут защищены N месяцев, а потом защита сразу пропадает".
показать весь комментарий
04.11.2021 22:55 Ответить
Пипец разъяснения... Кратко выглядит так: если посмотреть сбоку то спереди кажется что сзади ничего не видно.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:27 Ответить
Вы хоть что нибудь нормально можете сделать. Теперь диагноз ковид будут ставить только посмертно, иначе,если судить по "масштабам эпидемии", то каждому обратившимся с легким чихом или насморком врач просто обязан поставить ковид, но тогда прощай вакцинация, все будут со справками как переболевшие.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:29 Ответить
Не порядок! Надо всем колотся!
показать весь комментарий
05.11.2021 07:14 Ответить
Три месяца и на поклон)

Только искусственное является натуральным

Фа Уч Чи
показать весь комментарий
04.11.2021 21:29 Ответить
идиоты...

Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19", - рассказала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич. Источник:

это шо,болеть ковидом больше двух раз эта мадам запрещает?
не больше двух в одни руки...а почему дискриминация тех,кто в 2020 болел?или они не серьезно болели и получили вред здоровью?
показать весь комментарий
04.11.2021 21:36 Ответить
Тобто людина, що перехворіла і організм якої (дуже послаблений за словами МОЗ) відновлюється після хвороби потребує додаткового введення вірусу для отримання сертифікату? В як на це відреагує організм - ХЗ.
А чи не простіше сертифікат для перехворівших видавати за наявності антитіл до цього вірусу в організмі людини?

Хто не хворів або антитіл у крові недостатньо - вакцинуватися обов'язково (аби не стати одним з сумної статистики ковіду), хто хворів і антитіла є в крові в достатній кількості - сертифікат перехворівшого.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:36 Ответить
Логічно, бо це все індивідуально - в когось антитіла півроку будуть, а в когось рік, а в когось - пару місяців... Моя знайома лікарка перехворіла у січні, а потім у квітні чи травні. Тому треба робити аналіз на антитіла, -згоден.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:59 Ответить
Індивідуальною є, як виявляється, не тільки тривалість титрів антитіл, але й їх значення.
Я підозрював, що мав контакт з ковід-19 десь на весні, але не втрачав ні запаху, ні нюху, не мав практично ніяких симптомів окрім того, що тиждень якось більше хотілось спати.
Нещодавно, з новою хвилею роздмухування паніки, вирішив зробити ІФА тести на імуноглобуліни М та Джи (антитіла). І отримав доволі низький титр IgG.
Підкреслюю, я не хворів і не прививався!
У пошуках роз'яснення та інтерпретації отриманих результатів натрапив на таке відео https://www.youtube.com/watch?v=o8JG9toNS7Y https://www.youtube.com/watch?v=o8JG9toNS7Y
де у тому числі кажуть, що титр цих антитіл -- справа доволі індивідуальна.
Крім того з загально відомого: імунітет -- це не тільки антитіла, це тільки частина захисту, хоч і вагома.
Поки ситуація така, що всіх заганяють під шаблон і "нестандартним" буде важче.
показать весь комментарий
04.11.2021 23:13 Ответить
> " титр цих антитіл -- справа доволі індивідуальна"

Це так. Тому, наприклад, в ЄС практично ніхто не робить аналіз на антитіла. Так само, як ніхто не займається цією спеціальною олімпіадою з процентами ураження легень. І КТ теж не роблять (тільки потім, коли вичухався з-під кисню). Й антибіотики не дають. Дикі люди (с)
показать весь комментарий
05.11.2021 00:35 Ответить
Все ж таки іноді роблять для уточнення анамнезу та більш чіткого розуміння картини.
Ще одне цікаве відео з цього ж каналу https://www.youtube.com/watch?v=niCMkir044g
В ньому є і про ІФА тест згадка.
показать весь комментарий
05.11.2021 12:53 Ответить
Ви праві перехворів,антитіл що через 3міс що через 6міс(30.10) високий титр (не знизились),взяв справку в сімейного що перехворів(але в ній примітка на 3міс) і тепер ношу разом з останнім аналізом на антитіла.
показать весь комментарий
04.11.2021 22:12 Ответить
А вакцину купленую с откатом куда?!?!? Думай что пишешь
показать весь комментарий
05.11.2021 07:15 Ответить
что не делает дурак-все он делает не так...даже партия такая была,потом трансформировавшаяся в рыгов,а затем и в зелень
показать весь комментарий
04.11.2021 21:39 Ответить
Чому саме три місяці, а не чотири чи два???
Чому не півроку???
Хто і як це прорахував, чи просто сподобалось число «90»???
Може ще якось врахувати кількість антитіл, крім того ПЦР???
показать весь комментарий
04.11.2021 21:41 Ответить
60-ти, 120-ти, 180-ти суток?...
И, действительно: "в течение 90-ти суток"(с)
Может, изначально и был другой вариант, а в тексте так и не убрали вот это вот -ти.
показать весь комментарий
04.11.2021 22:38 Ответить
В Германии, как и во многих евространах, сертификат о выздоровлении действителен 6 мес после болезни.
показать весь комментарий
04.11.2021 22:06 Ответить
Просто быть здоровым человеком уже сложно что за х-ня такая происходит
показать весь комментарий
04.11.2021 22:07 Ответить
На таких не заработаешь. А так, на курильщиках и любителях разбавленного спирта государство зарабатывает на акцизах. На борьбу с ковидом и вакцинацию Запад дает деньжата, которые можно протрынькать на дороги по цене больше чем США и т.д. А как заработать на здоровых людях!?
показать весь комментарий
04.11.2021 22:40 Ответить
Круговерть кретинів! таке враження що пацієнти психдиспанцерів з закритих закладів переїхали у кабмін і "лікують"весь народ!
показать весь комментарий
04.11.2021 22:22 Ответить
условия в резервациях и гетто усложняются! нацисты нервно курят в сторонке! гитлер бы не пошел воевать имей он такие идеи и возможности!
показать весь комментарий
04.11.2021 22:22 Ответить
Получается что здоровому человеку в жизни общества вообще участвовать не разрешают. Так а если он не болеет ОРВИ что ему делать?
показать весь комментарий
04.11.2021 22:49 Ответить
> "Так а если он не болеет ОРВИ что ему делать?"

Найти остатки своей совести и вспомнить, что даже если на него этот "ОРВИ" не подействовал, то он может подействовать на его близких, не говоря уже просто об окружающих. Человек может быть заразен даже не имея выраженных симптомов. Вакцина укорачивает период, в течение которого человек является носителем вируса.
показать весь комментарий
04.11.2021 22:59 Ответить
Укорачивает? А откуда это известно? Дайте ссылку на первоисточник.
показать весь комментарий
04.11.2021 23:05 Ответить
Да пожалуйста, вот первая попавшаяся - https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707

Журнал вполне приличный, если что. Там же, среди прочего, доля заражения бессимптомным носителем оценивается как половина всех случаев передачи вируса.
показать весь комментарий
04.11.2021 23:23 Ответить
Статья за 20 год и безнадежно устарела. Есть более свежие исследования что привитые являются более опасными носителями по сравнению с не привитыми.

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
показать весь комментарий
05.11.2021 00:03 Ответить
А если копнуть чуток глубже, чем бложик, и глянуть на оригинал статьи (препринт https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 ), то можно увидеть... можно увидеть, что там таких утверждений нет. Собственно, в комментариях к препринту на это тоже указывают. Исследование в статье работает с теми людьми (наборами данных), которые были вакцинированы и которые всё-таки заболели и получили определённые симптомы (да, такое бывает). И для них же говорится, что у них уровень антител был ниже, чем у тех, кто не заразился (что вполне логично - ведь такова была выборка).

В общем, у вас получилась классическое "учёный изнасиловал журналиста" (кто не видел этот мем - гугл в помощь). Оценивать научную периодику нужно очень аккуратно, потому что там всегда 100500 оговорок. А лучше всего вообще не оценивать, если вы не в этой теме.
показать весь комментарий
05.11.2021 00:24 Ответить
Вы видимо не внимательно читаете то, что там написано, или намеренно искажаете. Могу догадываться зачем.
показать весь комментарий
05.11.2021 01:17 Ответить
Я постарался аргументированно вам возразить. Подтрудитесь, пожалуйста, сделать то же самое и внятно объяснить где имеено в статье указано (или из чего следует), что "что привитые являются более опасными носителями по сравнению с не привитыми".
показать весь комментарий
05.11.2021 01:27 Ответить
Это коннченое всю ветку загадило. Такое ощущение что на проценте. Уколотые так же болеют и так же носят вирус.
Ну укололось ты, не позорься, сиди тихенько радуйся. Жди пока все остальные сдохнут
показать весь комментарий
05.11.2021 07:30 Ответить
Понимаешь, мракобес, вот из-за таких "мудрых" очень тяжело уговорить родителей сделать вакцину. И очень страшно за них, потому что пожилые, и потому что уровень медицины не ахти, мягко говоря. Хотя бы поэтому я иногда пытаюсь донести до людей, что их представления застряли где-то на уровне сжигания ведьм инквизицией. Я, честно говоря, даже и подумать не мог, что всё настолько плохо (хотя избрание президентом эстрадного клоуна, который откровенно обгаживал Украину со сцены, было ярким звоночком, хехе).

И да, есть реальные свидетельства в пользу "Уколотые так же болеют"? Ну кроме очередного канала "ШОК! Мировой заговор раскрыт!".
показать весь комментарий
05.11.2021 10:32 Ответить
Еще как являются. Ослабленный организм, является прекрасным инкубатором для этого вируса. Провокатором является стресс, достаточно покричать, разнервироваться и задрать давление, как этого будет достаточно что бы вирус работал.
показать весь комментарий
05.11.2021 02:34 Ответить
хотел написать что она мозги укорачивает, но некоторым она даже этого не делает так как укоротить нечего
показать весь комментарий
04.11.2021 23:30 Ответить
Что и требовалось доказать - им без разницы на чье-то здоровье, задача любой ценой выполнить план по шмурдякизации. Абсолютно ВСЕ медицинские исследования показывают что иммунитет у переболевших присутствует минимум в течении полугода (на самом деле сохраняется и спустя 1.4 года как показали исследования), но Кабмин не имея на то ни каких научных оснований вдруг уменьшает срок с 180 дней до 90. Тут уже на столько все шито белыми нитками, что даже и добавить нечего.
показать весь комментарий
05.11.2021 00:00 Ответить
Якщо Людина перехворіла, то треба бути зовсім дебілом, щоб потім ще і вгатити собі генетичний препарат невідомої дії. Але нічого не поробиш, так працює відбір.
показать весь комментарий
05.11.2021 02:21 Ответить
Чому це кожна сявка повинна знати чим хворіла Людина?
показать весь комментарий
05.11.2021 02:20 Ответить
а в німаків тим часом сьогодні 34тис. нових вірусних! в німаків!! де переважна більшість вакцинована вже!!!
показать весь комментарий
05.11.2021 02:43 Ответить
медгроші пиляються найпростіше і не потребують зусиль на приховування злочину.
показать весь комментарий
05.11.2021 07:16 Ответить
сколько стоит заболеть ковідом?
показать весь комментарий
05.11.2021 09:24 Ответить
Т.е. чтобы нормально жить, нужно либо уколоться, либо переболеть, здоровым нет места. А если я был в контакте с больными и у меня после этого была боль в горле, мне что идти с этим симптомом к врачу, сдавать тест, чтобы при выявлении ковид мне потом поставили отметку "переболел"?
показать весь комментарий
05.11.2021 09:41 Ответить
 
 