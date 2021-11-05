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Стефанчук підписав закон про олігархів і спрямував на підпис Зеленському

Стефанчук підписав закон про олігархів і спрямував на підпис Зеленському

Спікер Ради підписав Проєкт Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу у суспільному житті (олігархів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Наразі Закон направлений на підпис президенту.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Читайте також: Закон про олігархів не має права на існування, - нардеп

У ході голосування було одночасно прийнято різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження надавати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

Автор: 

Стефанчук Руслан (765) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+30
Свинка, ты не закон подписал - ты проговор себе подписал, пока с отсрочкой
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05.11.2021 11:08 Відповісти
+24
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05.11.2021 11:09 Відповісти
+24
Т.е. Стефанчук подписал антиконституционный закон.
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05.11.2021 11:10 Відповісти
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Теперь заживем!!!
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05.11.2021 11:07 Відповісти
Нет ущемлению прав олигархов!
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05.11.2021 11:38 Відповісти
ЗЕсвинарчук-доктор юридичних наук, професор,Действительный член (академик) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной академии правовых наук Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B заслуженный деятель науки и техники Украины . Занимался также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокатской деятельностью
В 2017 году претендовал на должность судьи в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховном суде Украины , однако не прошёл по конкурсу.

Голова ВР, на сьогодні-це ГОЛОВНИЙ ПРАВОВИЙ РУЙНІВНИК УКРАЇНИ НА ЕТАПІ ЗЕбеззаконня СЦАРЯ вови
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05.11.2021 12:13 Відповісти
теперь будет и газ и уголь и кислород и зарплата 4000долл и университет за 7млрд и вова перечислит в приват 41млн долл и заплатит налоги . а квартиры на бейкер -стрит вова и шифер продадут и деньги перечислят детям сиротам . а беню калломойского бакланов лично отвезет в США и здаст агентам ФБР
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05.11.2021 13:09 Відповісти
зелене блювотиння вже на всьому
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05.11.2021 11:07 Відповісти
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05.11.2021 11:22 Відповісти
Свинка, ты не закон подписал - ты проговор себе подписал, пока с отсрочкой
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05.11.2021 11:08 Відповісти
Коливан ще той.
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05.11.2021 11:28 Відповісти
, и так семь раз !
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05.11.2021 11:37 Відповісти
Олігархи, які захопили основну власність в країні, руками голодранців з інтернету захищають себе. ви всіх їх так захищаєте шо аж кумедно
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05.11.2021 11:49 Відповісти
якщо тобі якийсь дебіл провів у палату інтернет,це не значить ,що маєш тут свою зеленусрань кнопати і гратись смайликами.
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05.11.2021 13:27 Відповісти
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05.11.2021 11:09 Відповісти
Закон уже есть, а почему каломойше не сидит?!
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05.11.2021 11:10 Відповісти
ему низзя, он прародитель "слуг народа" и хозяин зеленой куклы...
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05.11.2021 11:14 Відповісти
Йому невдобно, у нього рука в дупі Бубочки.
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05.11.2021 11:22 Відповісти
Не , ну Коломойскому многое будет прощено за помощь добробатам и ВСУ на начальном , самом сложном , єтапе войньі. А насчет Порошенко , не знаю...
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05.11.2021 11:40 Відповісти
Чучело, посмотри цены на горючее, по которым каломойше "помагал" армии. Там маржа минимум 150%. Это уже не помощь, это чистой воды мародерство.
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05.11.2021 14:10 Відповісти
Фуючело , вспомни , кто платил за единицу оружия и "скальп" российского наемника , и сколько. И кто полностью вооружил и финансировал "Правьій сектор" , когда армия еще раздумьівала , стрелять или не стрелять в "братьев". Не в деньгах дело , а в яйцах : становиться "жидобандеровцем" и открьітьім врагом Кремля. К примеру , Ахметов "дудел" за мир , Порошенко ездил на поклон к кремляди Фирташу в Вену , остальньіе олигархи жевали сопли и ссались кипятком от страха перед Москвой.
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05.11.2021 14:24 Відповісти
вижу Беню Козломойского в слезах-от смеха...
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05.11.2021 11:10 Відповісти
А он не участвует в политической жизни - значит не олигарх. Как и Ахметов. А вот Порошенко - олигарх. Для чего и закон принимался.
Кстати, присвоение права назначать олигархов РНБО, которое создает президент - очередной шаг по узурпации власти. А это уже преступление.
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05.11.2021 11:16 Відповісти
так закон под Пороха и прописан. + попутно потрусить чуть денежные мешки) но это так, приятный бонус для зеленых)
основное это либо Порох за пол года отказывается от своих двух телеканалов и останется депутатом, а потом кандидатом в президенты или не отказывается и признается олигархом, что не даст ему права балотироваться) вообщем это все равно узурпация власти и антиконституционный закон. И при таком раскладе посадить эту шоблу за весь этот криминал может только Порох
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05.11.2021 11:23 Відповісти
Т.е. Стефанчук подписал антиконституционный закон.
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05.11.2021 11:10 Відповісти
Серйозно??? Ви хоч розумієте що означає поняття конституціний закон? Чи ви неук який повторює тези олігархічного ТВ? Закон направлений проти олігархів і це правильно. Всі тв шавки олігархів виють, що це незаконно щначить хороші черевики
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05.11.2021 13:06 Відповісти
100%
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05.11.2021 14:52 Відповісти
Стефанчуку тоже кушать хочется.
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05.11.2021 11:13 Відповісти
З таким рилом-барилом воно і не дивно.
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05.11.2021 11:30 Відповісти
Боротся нужно не с богатыми а с бедными,всеобщая и справедливая убогость наше фсе!
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05.11.2021 11:13 Відповісти
Можно грабить богатых, но их мало, и они сопротивляются. Лучше грабить бедных - их вся страна, и они терпят.
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05.11.2021 11:19 Відповісти
може від того у нас стіки бідних, що багато ненажерливих олігархів в бідній країні?
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05.11.2021 11:51 Відповісти
У нас не бедные,а дурные и убогие.
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05.11.2021 12:40 Відповісти
... тому ти ішака офшорного за вуха з кварталу витягнув і в крісло президента посадив.
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05.11.2021 13:31 Відповісти
Все ответят за Вакханалию в Раде! Твари Зеле рвотные упыри.
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05.11.2021 11:14 Відповісти
Отдайте Коломойшу Правосудию США!!! И Фирташа не забудьте!
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05.11.2021 11:15 Відповісти
А Фирташ тоже не участвует в политической жизни. Значит не олигарх
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05.11.2021 11:18 Відповісти
Да ты шо?! А гонец от него регулярно на Банковой....И тарифы за транспортировку и распределения газа почему то выросли в 4 раза!
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05.11.2021 11:25 Відповісти
Как "не участвует " ? А кто согласовал с Кремлем кандидатуру на пост президента в 2014г. Кличко не даст соврать ! Будет Фирташ в списке олигархов , 100% .
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05.11.2021 11:43 Відповісти
А цю справу в Делавер поставили на паузу і згаєте чому? А українські суди признали, що всі оборудки з Приватом були законні. Ситуація патова.
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05.11.2021 11:30 Відповісти
Ура! Теперь всё наладится! Супер!!! )
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05.11.2021 11:16 Відповісти
это он зря сделал - отягощает свою вину незаконными деяниями. лучше бы "народовладдя" внедрял. а то перед выборами такой был лютый борец за "правду" - чего счас молчит?
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05.11.2021 11:17 Відповісти
Мысли и слова материальны ! Пару лет назад кричали Свынарчук! Свынарчук!!! Вот и материзовали настоящего свынарчука в кресле спикера.
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05.11.2021 11:18 Відповісти
"матери..." что?
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05.11.2021 11:21 Відповісти
Чому ти ще тут, мерзота?
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05.11.2021 11:31 Відповісти
а чо ж величайший сам не подписал закон? а устроил очередную клоунаду с изгнанием разумкова, который отказывался подписывать этот закон вместо него))
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05.11.2021 11:18 Відповісти
Вся беда в том, что никто их не посадит за грубые нарушения конституции. по тому не страшно. Любой кого олигархат дальше двинет во власть даст Вове и его шапито спокойно уйти из политики и мирно доживать на пляже под солнцем за то бабло которое они нагребли за каденцию. Единственный кого они реально боятся это Порох. на каналах олигархата до сей поры жидкий стул от упоминания его имени и неприкрытая ненависть. Вот он конечно может плюнуть в лицо Игорю Валерьевичу снова и посадить эту шоблу попутно выбив с них всю деликатную информацию. На западе будут очень довольны и может снова начнут прижимать росиянцев санкциями увидев снова адекватное правительство в нашей стране
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05.11.2021 11:18 Відповісти
Перелік українських олігархів можна подивитися в українській https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8 Вікіпедії.
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05.11.2021 11:20 Відповісти
ПШНХЙ
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05.11.2021 11:31 Відповісти
Так он тобою пожизненно занят.
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05.11.2021 11:37 Відповісти
Здохни, курва.
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05.11.2021 11:39 Відповісти
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05.11.2021 11:48 Відповісти
Боров подписал себе пропуск в тюрячку =)
Ай, молодец!
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05.11.2021 11:21 Відповісти
ви олігархічний лакей. захищайте далі право спрутів типу Ахметки ,Коломойши, Порошенко викачувати майбутнє з України
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05.11.2021 11:39 Відповісти
Уж точно, не идиот, вроде тебя, зе-баната тупого=)
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06.11.2021 10:34 Відповісти
Запасаюсь попкорном. Дальше будет интереснее.
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05.11.2021 11:24 Відповісти
Дано: Скорость похудания Саакашвили - 1,5кг/день.
Вопрос: какова будет скорость похудания у борова с бородкой?
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05.11.2021 11:26 Відповісти
Норм. Всі олігархічні канали на піну сходять після прийняття цього закону. На каналах Ахметки особлива істерика. От він навіть свого кореша Авакова дістав. Короче вся олігархічна наволоч повстала проти цього закону. Значить хороші черевики!
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05.11.2021 11:38 Відповісти
Ещё есть нормальные люди здесь
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05.11.2021 14:54 Відповісти
Путь подпишет комиссия ЕС ,а потом ставленник Коломойского
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05.11.2021 11:38 Відповісти
Ну теперь олигархи не повысят абонплату за газ в четыре раза,слава зебилам
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05.11.2021 11:40 Відповісти
ЗЕленые шулеры, хватит уже народ отвлекать всякой ерундой. что там с "вагнергейтом", и почему предателям еще не объявлено подозрение в госизмене? где расследование по офшорам Зеленского и его соучастию в отмывании средств похищенных у вкладчиков Приватбанка? отвечайте, твари ЗЕленые, люди должны знать, почему растут цены на продукты, коммунальные платежи и налоги, а зарплаты и пенсии заморожены? почему, фактически провалена вакцинация, и люди вымирают каждый день целыми селами, и кто ответит за этот геноцид народа? придет время, и эту ЗЕленую шоблу будут судить, и молите Бога, чтобы по законам Украины, а не по законам дядюшки Линча!
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05.11.2021 11:49 Відповісти
Гарно! Вова сегодня подпишет. Шесть месяцев у порохоботов на то, что бы упросить Петра продать хотя бы медиа. Монополии у него вроде никакой нет. Миллиардер с частной партией по этому закону уже типа не олигарх. Просите и обрящите!🙏
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05.11.2021 11:50 Відповісти
..для притомних людей Зеля - найперший гнида-олігарх (якщо вже так треба когось посадити до купи з Фірташами-Ахметовими-Пінчуками-Хомутинниками), навіть для 73%вих дебілів, які поки що не знають, бо не рАздуплілісь - їм, особоодарЬонним, треба ще пара місяців для протверезіння, десь після Нового Року з традиційною "Іронією судьби ілі с лЬоХкім паром" і бухою мордою у олів"є..
понавибирали, блін...(
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05.11.2021 12:06 Відповісти
Ботам будет сутужно...
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05.11.2021 12:26 Відповісти
Стефанчук сам того не розуміючи став ініціатором флешмобу "Покажи фак ЗЄ"!!

Пенсіонери, після індексації та підвищення пенсій, вже на старті! А ви?
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05.11.2021 12:39 Відповісти
Вата, что вам не нравится в законе против всесилия олигархов?
Ну кроме того, что Петя мародёр тоже оказывается олигарх?
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05.11.2021 12:48 Відповісти
А Зеля Офшорний не олігарх? У нього теж є свої медіа-ресурси! Як там компанїя Грін-Філмз поживає? Фільм "Папіки" на росії крутяться? Ліга Сміху проводиться?
Це вже торгівля на крові, чи ще ні? Як там грошики агресора-ручки не печуть?
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05.11.2021 15:31 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27513676.html Радости деолигархизации



Я, как заботливая мать, регулярно просматриваю списки богатых людей... Зятя ищу.

Так вот.

У нас Владимир Александрович так завзято борется с олигархами, что они, как панцирь, наращивают защитный слой сала. В смысле - денег. И всяких прочих других активов.

Очень интересная борьба получается.

💰Ринат Леонидович Ахметов-несидит был поборот почти в 2 раза. Его набороли на 11,5 миллиардов долларов. Напомню, что в прошлом году состояние Рината Леонидовича было 6,6 миллиардов. Завидная эффективность борьбы.

💰Вадим Новинский, **** православная, тоже увеличил своё состояние вдвое. В прошлом году его оценивали в 1,2 миллиарда долларов, в этом году Зеленский наборол его до 2,4 миллиарда. И это только ноябрь.

💰Коломойский, он же - ИгорьВалерич бабушка, тоже в этом году зря времени не терял. Борьба Зеленского с олигархами компенсировала ему санкции США и ещё с прибылью. В прошлом году капитал Коломойского был 1,18 миллиардов долларов, а в этом - 1,4 миллиарда.

Ничего личного, просто сухие цифры.

https://www.facebook.com/100000372459495/posts/4646722015350168/ Елена Подгорная
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05.11.2021 12:50 Відповісти
Либо откровенная глупость, либо осознанная манипуляция слабыми умами. Стоимость активов это практически виртуальные цифры. У таких мега-магнатов как Маск, Безос или Цукерберг состояние за один день может колебаться в колоссальных масштабах. Совсем недавно, например, Маск стал самым богатым человеком в мире, потому, что стоимость акций Тесла за уикенд выросла на 13%. В итоге, в понедельник Иллон проснулся на 42млрд.$(!) богаче, чем в был ещё в пятницу.)) Такой вот погодный каприз на финансовых рынках.
У меня для тебя есть другая занимательная инфа. Форбс недавно опубликовал факт из декларации Порошенко… Гетьман зачем-то хранит более 1000кг денег. Именно кг(!) наличкой.)) Не хочешь об этом поговорить
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05.11.2021 13:48 Відповісти
Оттуда же:

Прямая речь:

«Моя жадность - это имидж, который мне пытаются создать. Я на жадность стараюсь отвечать следующим. Вы представляете, что я потратил 2 млрд грн собственных денег на армию?» - интервью УП, август 2019 года.
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05.11.2021 14:30 Відповісти
Самому смешно, правда?))
2 миллиарда потратил и ещё тонну наличкой для армии приготовил.
А если добавить сколько он личных денег потратил ещё и на мову с верой… не понятно чем он бедолага коммуналку оплачивает.
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05.11.2021 14:45 Відповісти
Так деньгами ж печку топит! Неужели Вы не поняли?
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05.11.2021 15:01 Відповісти
Видимо не понял. Точнее- обознался.)) Богатым будете!))
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05.11.2021 15:20 Відповісти
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05.11.2021 15:33 Відповісти
по поручению Дерьмака-
фейковый закон отправили на подписьфейковому президенту
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05.11.2021 12:54 Відповісти
Бідні Коломойський, Ахметов, Фірташ, Боголюбський і Новінський, що ж їм робити? Коломойський залишиться без свого проекту Вови Криворожського -Косоворотки Термосовича; Ахметов залишиться без свого підлеглого Шмигаля; Новінський і Медведчук з Робіновичем залишаться без свого спікера Верховної Ради Стефанчука. Всіх їх внесуть в список корупціонерів і виженуть із владних кабінетів..., чи тільки там буде один єдиний Порошенко? Зелена босото думає, що так вони залишаться при владі, знищився, як політика Порошенко? Я чомусь іншої думки, вся зелена шпана загнала себе в якусь помийну яму, з якої їм ніколи не відмитися.
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05.11.2021 12:55 Відповісти
Любое давление на супербогатых людей со стороны государства это всегда плюс. Данный закон стремится разделить бизнес и политику, потому, что крупные деньги покупают политиков для получения ещё больше денег, и это конечно же за счёт бюджетных денег и населения. Ограничения доступа олигарха к госсобственности и бюджету суть закона. Крупный бизнес не должен иметь преференции от политиков и чиновников.
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05.11.2021 13:14 Відповісти
Цей спікер дуже схожий на памятник якогось дурнуватого створіння. Та й користі від нього не більше.
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05.11.2021 14:06 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3707458.html Порошенко поклав власних 16 млн гривень на звільнення бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО Справа Громад зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
ВИ це зробили. Дякуємо.
(6 тисяч людей пожертвували в цілому 2,1 млн. грн., Порошенко доклав 15,9 млн. грн).
В.Гайдукевич
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05.11.2021 15:09 Відповісти
Аминь.
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05.11.2021 15:11 Відповісти
 
 