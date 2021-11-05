Стефанчук підписав закон про олігархів і спрямував на підпис Зеленському
Спікер Ради підписав Проєкт Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу у суспільному житті (олігархів).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Наразі Закон направлений на підпис президенту.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.
Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.
У ході голосування було одночасно прийнято різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження надавати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.
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В 2017 году претендовал на должность судьи в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховном суде Украины , однако не прошёл по конкурсу.
Голова ВР, на сьогодні-це ГОЛОВНИЙ ПРАВОВИЙ РУЙНІВНИК УКРАЇНИ НА ЕТАПІ ЗЕбеззаконня СЦАРЯ вови
Кстати, присвоение права назначать олигархов РНБО, которое создает президент - очередной шаг по узурпации власти. А это уже преступление.
основное это либо Порох за пол года отказывается от своих двух телеканалов и останется депутатом, а потом кандидатом в президенты или не отказывается и признается олигархом, что не даст ему права балотироваться) вообщем это все равно узурпация власти и антиконституционный закон. И при таком раскладе посадить эту шоблу за весь этот криминал может только Порох
Ай, молодец!
Вопрос: какова будет скорость похудания у борова с бородкой?
понавибирали, блін...(
Пенсіонери, після індексації та підвищення пенсій, вже на старті! А ви?
Ну кроме того, что Петя мародёр тоже оказывается олигарх?
Це вже торгівля на крові, чи ще ні? Як там грошики агресора-ручки не печуть?
Я, как заботливая мать, регулярно просматриваю списки богатых людей... Зятя ищу.
Так вот.
У нас Владимир Александрович так завзято борется с олигархами, что они, как панцирь, наращивают защитный слой сала. В смысле - денег. И всяких прочих других активов.
Очень интересная борьба получается.
💰Ринат Леонидович Ахметов-несидит был поборот почти в 2 раза. Его набороли на 11,5 миллиардов долларов. Напомню, что в прошлом году состояние Рината Леонидовича было 6,6 миллиардов. Завидная эффективность борьбы.
💰Вадим Новинский, **** православная, тоже увеличил своё состояние вдвое. В прошлом году его оценивали в 1,2 миллиарда долларов, в этом году Зеленский наборол его до 2,4 миллиарда. И это только ноябрь.
💰Коломойский, он же - ИгорьВалерич бабушка, тоже в этом году зря времени не терял. Борьба Зеленского с олигархами компенсировала ему санкции США и ещё с прибылью. В прошлом году капитал Коломойского был 1,18 миллиардов долларов, а в этом - 1,4 миллиарда.
Ничего личного, просто сухие цифры.
https://www.facebook.com/100000372459495/posts/4646722015350168/ Елена Подгорная
У меня для тебя есть другая занимательная инфа. Форбс недавно опубликовал факт из декларации Порошенко… Гетьман зачем-то хранит более 1000кг денег. Именно кг(!) наличкой.)) Не хочешь об этом поговорить
Прямая речь:
«Моя жадность - это имидж, который мне пытаются создать. Я на жадность стараюсь отвечать следующим. Вы представляете, что я потратил 2 млрд грн собственных денег на армию?» - интервью УП, август 2019 года.
2 миллиарда потратил и ещё тонну наличкой для армии приготовил.
А если добавить сколько он личных денег потратил ещё и на мову с верой… не понятно чем он бедолага коммуналку оплачивает.
фейковый закон отправили на подписьфейковому президенту
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3707458.html Порошенко поклав власних 16 млн гривень на звільнення бойового генерала Павловського
Фонд Порошенка разом з ГО Справа Громад зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
ВИ це зробили. Дякуємо.
(6 тисяч людей пожертвували в цілому 2,1 млн. грн., Порошенко доклав 15,9 млн. грн).
В.Гайдукевич