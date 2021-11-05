Стефанчук подписал закон об олигархах и направил на подпись Зеленскому
Спикер Рады подписал Проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Сейчас Закон направлен на подпись президенту.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
В ходе голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В 2017 году претендовал на должность судьи в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховном суде Украины , однако не прошёл по конкурсу.
Голова ВР, на сьогодні-це ГОЛОВНИЙ ПРАВОВИЙ РУЙНІВНИК УКРАЇНИ НА ЕТАПІ ЗЕбеззаконня СЦАРЯ вови
Кстати, присвоение права назначать олигархов РНБО, которое создает президент - очередной шаг по узурпации власти. А это уже преступление.
основное это либо Порох за пол года отказывается от своих двух телеканалов и останется депутатом, а потом кандидатом в президенты или не отказывается и признается олигархом, что не даст ему права балотироваться) вообщем это все равно узурпация власти и антиконституционный закон. И при таком раскладе посадить эту шоблу за весь этот криминал может только Порох
Ай, молодец!
Вопрос: какова будет скорость похудания у борова с бородкой?
понавибирали, блін...(
Пенсіонери, після індексації та підвищення пенсій, вже на старті! А ви?
Ну кроме того, что Петя мародёр тоже оказывается олигарх?
Це вже торгівля на крові, чи ще ні? Як там грошики агресора-ручки не печуть?
Я, как заботливая мать, регулярно просматриваю списки богатых людей... Зятя ищу.
Так вот.
У нас Владимир Александрович так завзято борется с олигархами, что они, как панцирь, наращивают защитный слой сала. В смысле - денег. И всяких прочих других активов.
Очень интересная борьба получается.
💰Ринат Леонидович Ахметов-несидит был поборот почти в 2 раза. Его набороли на 11,5 миллиардов долларов. Напомню, что в прошлом году состояние Рината Леонидовича было 6,6 миллиардов. Завидная эффективность борьбы.
💰Вадим Новинский, **** православная, тоже увеличил своё состояние вдвое. В прошлом году его оценивали в 1,2 миллиарда долларов, в этом году Зеленский наборол его до 2,4 миллиарда. И это только ноябрь.
💰Коломойский, он же - ИгорьВалерич бабушка, тоже в этом году зря времени не терял. Борьба Зеленского с олигархами компенсировала ему санкции США и ещё с прибылью. В прошлом году капитал Коломойского был 1,18 миллиардов долларов, а в этом - 1,4 миллиарда.
Ничего личного, просто сухие цифры.
https://www.facebook.com/100000372459495/posts/4646722015350168/ Елена Подгорная
У меня для тебя есть другая занимательная инфа. Форбс недавно опубликовал факт из декларации Порошенко… Гетьман зачем-то хранит более 1000кг денег. Именно кг(!) наличкой.)) Не хочешь об этом поговорить
Прямая речь:
«Моя жадность - это имидж, который мне пытаются создать. Я на жадность стараюсь отвечать следующим. Вы представляете, что я потратил 2 млрд грн собственных денег на армию?» - интервью УП, август 2019 года.
2 миллиарда потратил и ещё тонну наличкой для армии приготовил.
А если добавить сколько он личных денег потратил ещё и на мову с верой… не понятно чем он бедолага коммуналку оплачивает.
фейковый закон отправили на подписьфейковому президенту
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3707458.html Порошенко поклав власних 16 млн гривень на звільнення бойового генерала Павловського
Фонд Порошенка разом з ГО Справа Громад зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
ВИ це зробили. Дякуємо.
(6 тисяч людей пожертвували в цілому 2,1 млн. грн., Порошенко доклав 15,9 млн. грн).
В.Гайдукевич