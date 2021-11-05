Рада ратифікувала Договір про передачу засуджених осіб між Україною та Єгиптом
Верховна Рада ратифікувала Договір про передачу засуджених осіб між Україною та Єгиптом, який було підписано 1 червня 2021 року в Каїрі.
За відповідний законопроєкт №0126 проголосували 290 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ратифікація договору дає змогу забезпечити створення правового механізму для ефективної співпраці компетентних органів України та Єгипту у сфері передачі засуджених осіб.
Як пояснюється у супровідних документах до документа, ратифікація договору надасть можливість громадянам двох країн відбувати покарання за скоєні кримінальні правопорушення у своїй державі.
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Solomon #418722
показати весь коментар05.11.2021 12:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Valery Greff
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Киргиз
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Vitaliy Pavlov
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