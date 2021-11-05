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Рада ратифікувала Договір про передачу засуджених осіб між Україною та Єгиптом

Рада ратифікувала Договір про передачу засуджених осіб між Україною та Єгиптом

Верховна Рада ратифікувала Договір про передачу засуджених осіб між Україною та Єгиптом, який було підписано 1 червня 2021 року в Каїрі.

За відповідний законопроєкт №0126 проголосували 290 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ратифікація договору дає змогу забезпечити створення правового механізму для ефективної співпраці компетентних органів України та Єгипту у сфері передачі засуджених осіб.

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Як пояснюється у супровідних документах до документа, ратифікація договору надасть можливість громадянам двох країн відбувати покарання за скоєні кримінальні правопорушення у своїй державі.

Автор: 

ВР (15077) Єгипет (392) передача (18) в’язні (338)


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Ну слава богу. Вот теперь заживём!
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05.11.2021 12:45 Відповісти
О! Теперь можно будет нашим зэкам заказать ВИП-камеру в Египте
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05.11.2021 12:47 Відповісти
И зекам тоже надо в египте отдыхать....
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05.11.2021 13:27 Відповісти
что за херня такая этот договор? в мире +- 200 стран.... и что с каждой нужно заключать такое? или в египте сотни украинских арестантов вместо отдыхающих и наоборот египтянами загружены наши тюрьмы? почему именно египет...?((
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05.11.2021 13:44 Відповісти
 
 