Процедуру отримання паспорта неповнолітніми ув'язненими спростили, - Офіс Генпрокурора

Набули чинності зміни нормативних актів, які регламентують порядок отримання неповнолітніми ув'язненими паспорта громадянина України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Тепер неповнолітні віком від 14 років, які утримуються в установах попереднього ув’язнення, отримали можливість оформлення паспорту громадянина України через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу.

Раніше прокурорами систематично під час перевірок виявлялися факти перебування непаспортизованих дітей в місцях попереднього ув’язнення. Найбільше таких випадків було зафіксовано у Київському, Львівському та Харківському слідчих ізоляторах.

"Через правову невизначеність питання адміністрація цих установ, на відміну від місць виконання покарань, не мала відповідних повноважень щодо сприяння в отриманні паспорту. А неповнолітні після звільнення з місць попереднього ув’язнення були позбавлені можливості реєструватися за місцем проживання, вступати до навчальних закладів, працевлаштовуватися, оформлювати спадщину, отримувати соціальні пільги, встановлені законодавством", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

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