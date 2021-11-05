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Процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными упростили, - Офис Генпрокурора

Процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными упростили, - Офис Генпрокурора

Вступили в силу изменения нормативных актов, регламентирующих порядок получения несовершеннолетними заключенными паспорта гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Теперь несовершеннолетние от 14 лет, которые содержатся в учреждениях предварительного заключения, получили возможность оформления паспорта гражданина Украины через уполномоченное лицо администрации соответствующего учреждения или заведения.

Ранее прокурорами систематически во время проверок выявлялись факты нахождения непаспортизированных детей в местах предварительного заключения. Больше всего таких случаев было зафиксировано в Киевском, Львовском и Харьковском следственных изоляторах.

"Из-за правовой неопределенности вопроса администрация этих учреждений, в отличие от мест исполнения наказаний, не имела соответствующих полномочий по содействию в получении паспорта. А несовершеннолетние после освобождения из мест предварительного заключения были лишены возможности регистрироваться по месту жительства, поступать в учебные заведения, трудоустраиваться, оформлять наследство, получать социальные льготы, установленные законодательством", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

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Автор: 

несовершеннолетние (93) паспорт (1183) тюрьма (827) Офис Генпрокурора (2520)


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Как это мило! Вот настоящая забота о народе. Надо ещё пенсии лугандосятине повысить и коммунальные убрать
.Этож ихние люди, электорат!
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05.11.2021 13:22 Ответить
электорат и есть, иначе бы выдавали паспорта негражданина
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05.11.2021 15:06 Ответить
Кожному неповнолітньому зеку паспорт з чипом від дверей тюрми.
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05.11.2021 13:36 Ответить
Паспорт негражданина можно и выдать.
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05.11.2021 14:14 Ответить
 
 