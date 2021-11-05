Процедуру получения паспорта несовершеннолетними заключенными упростили, - Офис Генпрокурора
Вступили в силу изменения нормативных актов, регламентирующих порядок получения несовершеннолетними заключенными паспорта гражданина Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Теперь несовершеннолетние от 14 лет, которые содержатся в учреждениях предварительного заключения, получили возможность оформления паспорта гражданина Украины через уполномоченное лицо администрации соответствующего учреждения или заведения.
Ранее прокурорами систематически во время проверок выявлялись факты нахождения непаспортизированных детей в местах предварительного заключения. Больше всего таких случаев было зафиксировано в Киевском, Львовском и Харьковском следственных изоляторах.
"Из-за правовой неопределенности вопроса администрация этих учреждений, в отличие от мест исполнения наказаний, не имела соответствующих полномочий по содействию в получении паспорта. А несовершеннолетние после освобождения из мест предварительного заключения были лишены возможности регистрироваться по месту жительства, поступать в учебные заведения, трудоустраиваться, оформлять наследство, получать социальные льготы, установленные законодательством", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.
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.Этож ихние люди, электорат!