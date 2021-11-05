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Волинська область перейде в "червону" зону карантину вже в понеділок, - Ляшко
Сьогодні, 5 листопада, державна комісія ухвалюватиме рішення про переведення Волинської області в "червону" зону адаптивного карантину. Вона, найімовірніше, почне діяти з 8 листопада.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Сьогодні у нас чергова комісія ТЕБ і НС, оскільки Волинська область також за індикаторами заходить в "червоний" рівень епідемічної небезпеки, і ми будемо приймати рішення про переведення Волинської області в "червоний" рівень через два дні після засідання, це, напевно, буде з понеділка", - зазначив він.
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