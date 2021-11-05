Штурм COVID-лікарні у Миколаєві: МОЗ відправляє заступника міністра перевірити ситуацію

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на Миколаївщину відправляють його заступника перевірити ситуацію із постачанням кисню та забезпеченням лікарень, які приймають хворих з коронавірусною хворобою.

Про це заявив Ляшко під час години питань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо ситуації в Миколаївській області - сьогодні в Миколаївську область виїжджає мій заступник, який розгляне ситуацію, що сталась в конкретній лікарні, та подивиться іншу ситуацію щодо доступності для надання меддопомоги хворим з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

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При цьому він не уточнив хто саме із заступників відвідає лікарню.

Міністр додав, що урядом України з жовтня 2020 року виділено чотири субвенції на загальну суму 2 мільярди 700 мільйонів гривень, що дозволило змонтувати 160 систем централізованого постачання кисню, встановити понад 130 автономних кисневих станцій та понад 250 кріогенних газифікаторів.

"Міністерство охорони здоров'я постійно тримає на контролі ситуацію щодо стану киснепостачання у кожному регіоні, на запити обласних державних адміністрацій ми оперативно опрацьовуємо питання виділення коштів із спеціального фонду і так нещодавно урядом ми виділили додатково 107 мільйонів гривень для закупівлі кисневих станцій для Херсонської, Сумської, Черкаської, Одеської і Донецької області", - сказав Ляшко.

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Також він зауважив, що прийняті Верховною Радою 4 листопада зміни до закону про державний бюджет дозволять здійснити закупівлю кисневих станцій ще орієнтовно для 130 лікарень, як альтернативні джерела киснепостачання, і ці станції будуть встановлюватися в лікарнях так званої другої хвилі лікування хворих на COVID-19 для того, щоб кожен, хто потрапить до лікарні, отримував кисень.

Як повідомлялося, директорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що вночі 5 листопада до обласної інфекційної лікарні увірвалися невідомі, які привезли їнюх тяжко хвору на COVID-19 родичку в стані агонії (її сатурацію була 35). Вони з погрозами накинулися на медиків та вимагали надати хворій кисень. Як виявилося, пацієнтку госпіталізували до лікарні без кисню та реанімації, тому її близькі вирішили штурмом привезти її до обллікарні. За словами Федорової, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним, а за фактом в області лише три лікарні забезпечені частково і одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби.