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Новини Коронавірус і карантин
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Штурм COVID-лікарні у Миколаєві: МОЗ відправляє заступника міністра перевірити ситуацію

Штурм COVID-лікарні у Миколаєві: МОЗ відправляє заступника міністра перевірити ситуацію

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на Миколаївщину відправляють його заступника перевірити ситуацію із постачанням кисню та забезпеченням лікарень, які приймають хворих з коронавірусною хворобою.

Про це заявив Ляшко під час години питань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо ситуації в Миколаївській області - сьогодні в Миколаївську область виїжджає мій заступник, який розгляне ситуацію, що сталась в конкретній лікарні, та подивиться іншу ситуацію щодо доступності для надання меддопомоги хворим з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою "кисень!!!", - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ФОТОрепортаж

При цьому він не уточнив хто саме із заступників відвідає лікарню.

Міністр додав, що урядом України з жовтня 2020 року виділено чотири субвенції на загальну суму 2 мільярди 700 мільйонів гривень, що дозволило змонтувати 160 систем централізованого постачання кисню, встановити понад 130 автономних кисневих станцій та понад 250 кріогенних газифікаторів.

"Міністерство охорони здоров'я постійно тримає на контролі ситуацію щодо стану киснепостачання у кожному регіоні, на запити обласних державних адміністрацій ми оперативно опрацьовуємо питання виділення коштів із спеціального фонду і так нещодавно урядом ми виділили додатково 107 мільйонів гривень для закупівлі кисневих станцій для Херсонської, Сумської, Черкаської, Одеської і Донецької області", - сказав Ляшко.

Також дивіться: Ковідним лікарням Івано-Франківська бракує кисню, - медики. ВIДЕО

Також він зауважив, що прийняті Верховною Радою 4 листопада зміни до закону про державний бюджет дозволять здійснити закупівлю кисневих станцій ще орієнтовно для 130 лікарень, як альтернативні джерела киснепостачання, і ці станції будуть встановлюватися в лікарнях так званої другої хвилі лікування хворих на COVID-19 для того, щоб кожен, хто потрапить до лікарні, отримував кисень.

Як повідомлялося, директорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що вночі 5 листопада до обласної інфекційної лікарні увірвалися невідомі, які привезли їнюх тяжко хвору на COVID-19 родичку в стані агонії (її сатурацію була 35). Вони з погрозами накинулися на медиків та вимагали надати хворій кисень. Як виявилося, пацієнтку госпіталізували до лікарні без кисню та реанімації, тому її близькі вирішили штурмом привезти її до обллікарні. За словами Федорової, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним, а за фактом в області лише три лікарні забезпечені частково і одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби.

Автор: 

лікарня (1368) карантин (18172) МОЗ (5407) Миколаїв (1822) Миколаївська область (2311) Ляшко Віктор (1520) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71) Федорова Світлана (5)


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Топ коментарі
+14
а чому не повезли до РПЦ?
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05.11.2021 14:04 Відповісти
+7
Там попы телефон заберут и отп...здят.
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05.11.2021 14:07 Відповісти
+5
Вообще то это гражданка Украины. И ты НИЧЕГО о ней не знаешь. Зачем молоть чушь?
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05.11.2021 14:16 Відповісти
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а чому не повезли до РПЦ?
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05.11.2021 14:04 Відповісти
Заступник міністра має їхати відразу з кисневими концентраторами в кожну лікарню, бо його тупо поб'ють.
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05.11.2021 14:06 Відповісти
Там попы телефон заберут и отп...здят.
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05.11.2021 14:07 Відповісти
люди кричат "кислород!".....а придурок им шлет заместителя!
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05.11.2021 14:19 Відповісти
Пусть заодно проверит почему в Херсонской области который день нулевая смертность, ну не верю я в аномалии.
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05.11.2021 14:05 Відповісти
Там просто все вакцЫнированы!!!
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05.11.2021 14:06 Відповісти
Не больше чем в других областях, заболеваемость тоже средняя по стране.
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05.11.2021 14:09 Відповісти
Переносят в легкой форме?
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05.11.2021 14:11 Відповісти
Слабо верится, в соседних областях 20-30 в день а у этих ноль.
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05.11.2021 14:14 Відповісти
Значит обманывают
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05.11.2021 14:16 Відповісти
А вот и первый погромчик!
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05.11.2021 14:05 Відповісти
Пока вы рассматриваете, люди умирают. Ублюдки.
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05.11.2021 14:06 Відповісти
Антиваксерам не дают дышать
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05.11.2021 14:09 Відповісти
Вообще то это гражданка Украины. И ты НИЧЕГО о ней не знаешь. Зачем молоть чушь?
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05.11.2021 14:16 Відповісти
не трогай это ГОВНО,оно деньги здесь зарабатывает и скорее всего родственник одного из админов.
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05.11.2021 14:39 Відповісти
Вообще-то https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы . Так что её предупреждали о риске и она согласилась умереть, если что.
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05.11.2021 17:15 Відповісти
Антиваксеры тоже платят налоги.
И что ты знаешь об этом человеке?
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05.11.2021 14:18 Відповісти
Я знаю, что https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы
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05.11.2021 17:14 Відповісти
А спорим, что этого НЕ ЗНАЕШЬ ! А слышал из "телевизора" !
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05.11.2021 18:30 Відповісти
Докажи, лапоть, что это не так
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05.11.2021 18:43 Відповісти
Средства Выделены , - Но их же нужно и Освоить. А что делали летом?, когда все говорили , что будит вторая Волна , - Ждали отставки, а то министры как расходной материал, на раз подтереться .
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05.11.2021 14:12 Відповісти
Интересно, какая обстановка в Новых Санжарах?
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05.11.2021 14:14 Відповісти
Это какой то капец издецовый ! Он - направляет!
Да Украину должны проверять вдоль и поперек на наличие ковидного адекватного лечения его эмиссары!
А он только сейчас разздуплился и направит какую-то сраку порядок наводить.
Мразь.
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05.11.2021 14:15 Відповісти
ЦІкаво чи вона була вакцинована - та родичка.
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05.11.2021 14:16 Відповісти
Мабуть, що так. Бо якби була ні, то про це б написали 1000%
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05.11.2021 14:23 Відповісти
Мабуть, мабуть...одні мабуть, а висновки 100%.
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05.11.2021 15:19 Відповісти
А можна ж було ще влітку - "Хто не вакцинується за місяць першою дозою, на роботу може не приходити - у безоплатну відпустку". Якщо люди не розумні, за них думає розумний уряд. Але, про що я - цей преЗедент та його уряд - не здатні прогнозувати наперед.
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05.11.2021 14:29 Відповісти
Ляшко, езжай сразу в РПЦ в Украине, в Лавру. И там принимай ковидных и не ковидных больных. Вместе с братией и певчими. На большее ты не способен. Можешь прямо на кладбище устроить приемную министра здравоохранения.
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05.11.2021 14:31 Відповісти
Вакцинированные представляют большую опасность для не вакцинированных. Они могут бессимптомно болеть и разносить заразу везде. Так как им это разрешили.
Предлагаю отправить вакцинированных на карантин, на две недели.
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05.11.2021 14:35 Відповісти
Треба було везти до антиваксерів. Вони переконалиб їх що це звичайний грип.
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05.11.2021 14:48 Відповісти
шо в Николаеве самое дно? вроде уже определили Хер.сон, как самый отстой!
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05.11.2021 15:04 Відповісти
Текущая статистика по коронавирусу на 5.11.2021 (Николаевская обл.)

Население: 1 миллион 099 000 человек





В Николаевской области, согласно официальной статистике :

Сейчас болеют : 10 031 человек - и БОЛЬШИНСТВО легко !

А это МЕНЕЕ 1 % от население области !!!

А значит - НЕТ ПРИЧИН для карантина и паники !!!
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05.11.2021 18:35 Відповісти
Цікаво,скільки пропрацює головлікар після такого? Адже це вона винна, що суспільство дізналося правду.
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05.11.2021 15:24 Відповісти
Идите еще помитингуйте против вакцинации, так скоро будете морги штурмовать....
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05.11.2021 16:28 Відповісти
то ты ноешь и веришь сказкам...!?

Выше я
привел ОФИЦИАЛЬНУЮ статистику по Николаевской области на 05 ноября 2021 !!!

Болеет МЕНЕ 1 % и большая их часть ЛЕГКО !

Чего ты паникуешь !?
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05.11.2021 18:40 Відповісти
Для ТЕХ, кто готов думать... А не просто читать и верить всему, что и как пишут власти...

Вот специально подобрал на ОФИЦИАЛЬНОМ гос.ресурсе... по Николаевской области

https://ibb.co/3k0snzM
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05.11.2021 19:21 Відповісти
 
 