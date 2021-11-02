Ковідним лікарням Івано-Франківська бракує кисню, - медики. ВIДЕО

У лікарнях Івано-Франківська не вистачає медичного кисню для пацієнтів із COVID-19. Вчора лікарня отримала 1900 літрів кисню за потреби 2500 літрів на день.

Про це заявив керівник міської клінічної лікарні №1 Тарас Василик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вчора нам і центральній клінічній лікарні поставили 2 тонни кисню, і цього недостатньо. Якою буде ситуація далі - невідомо", - зазначив Василик.

За його словами, львівський постачальник кисню у жовтні здійснив лише одне постачання для лікарні. Виробник кисню посилається на несправність для підприємства. З перебоями працює і постачальник із Калуша.

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"Вранці ми не знаємо, скільки кисню отримаємо", - зазначив директор Центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.