Ковидным больницам Ивано-Франковска не хватает кислорода, - медики. ВИДЕО
В больницах Ивано-Франковска не хватает медицинского кислорода для пациентов с COVID-19. Вчера больница получила 1900 литров кислорода при необходимости 2500 литров в день.
Об этом заявил руководитель городской клинической больницы №1 Тарас Василик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вчера нам и центральной клинической больнице поставили 2 тонны кислорода, и этого недостаточно. Какая будет ситуация дальше - неизвестно", - отметил Василик.
По его словам, львовский поставщик кислорода в октябре осуществил только одну поставку для больницы. Производитель кислорода ссылается на неисправность на предприятии. С перебоями работает и поставщик из Калуша.
"Утром мы не знаем, сколько кислорода получим", - отметил в свою очередь директор Центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доктор, вы что, раб? Ах оставлю, на вашей совести.
Посада дороже чего? Что вами помыкают и чуть шо - спишут погибших на не Ляшко, но на .... вас?
Глядим вперед мы смело, мы боремся за дело(с)Я.
Рабы, что уж там уж. Зато дорожку для пробежек больным построили? Ну вот - бегайте "на здоровье", стадо рабов. И поциентов туда возьмите - полезно будет им в
адураю разминочка.
(твари растырившие ковидный фонд и оставившие больнички на подсосе никак не нажрутся)
Перераховують рекламні білборди во славу найвеличнішого ЗЕ на дорогах Прикарпаття, як це робить ВасЬІль Вірастюк?
причем тут вообще антиваксеры? ковидный фонд разворовали тоже они?
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що у реанімаціях 99% це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що 99% всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточуючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинуваченнями незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, владі доведеться відповідати за те, що вона зробила і що з належного не зробила, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
при вакцинації нікого навіть не питають чи він хворий чи ні, всі туляться як шпроти в одній черзі, в тій черзі може бути частина з короновірусом...
карантину як такого взагалі немає, в районах всі кабаки відкриті