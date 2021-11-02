РУС
Ковидным больницам Ивано-Франковска не хватает кислорода, - медики. ВИДЕО

В больницах Ивано-Франковска не хватает медицинского кислорода для пациентов с COVID-19. Вчера больница получила 1900 литров кислорода при необходимости 2500 литров в день.

Об этом заявил руководитель городской клинической больницы №1 Тарас Василик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера нам и центральной клинической больнице поставили 2 тонны кислорода, и этого недостаточно. Какая будет ситуация дальше - неизвестно", - отметил Василик.

По его словам, львовский поставщик кислорода в октябре осуществил только одну поставку для больницы. Производитель кислорода ссылается на неисправность на предприятии. С перебоями работает и поставщик из Калуша.

"Утром мы не знаем, сколько кислорода получим", - отметил в свою очередь директор Центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

Читайте также: Дефицита медицинского кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой, - Минздрав

Ивано-Франковск (842) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) кислород (70)
+6
дышим горячим асфальтом
02.11.2021 12:24 Ответить
+4
не выдумывайте - министр сказал завались - значит так оно и есть !!!
(твари растырившие ковидный фонд и оставившие больнички на подсосе никак не нажрутся)
02.11.2021 12:38 Ответить
+3
Та не може бути! Чиновники запевняють, що його навалом, але,блін, не встигають завозити. Попробуй ще найти крайнього.
02.11.2021 12:22 Ответить
А до этого им не хватало мозгов ?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:23 Ответить
Так в Италии этого Ляшко бы посадили на бутылку, а тут только мямлят.
Доктор, вы что, раб? Ах оставлю, на вашей совести.
Посада дороже чего? Что вами помыкают и чуть шо - спишут погибших на не Ляшко, но на .... вас?
Глядим вперед мы смело, мы боремся за дело(с)Я.
Рабы, что уж там уж. Зато дорожку для пробежек больным построили? Ну вот - бегайте "на здоровье", стадо рабов. И поциентов туда возьмите - полезно будет им в аду раю разминочка.
02.11.2021 12:27 Ответить
У всьому винна логістика, у Ляшка завжди є кисень, а от лікарні - ...
02.11.2021 12:38 Ответить
Як на це реагують їхні зелені депутани?
Перераховують рекламні білборди во славу найвеличнішого ЗЕ на дорогах Прикарпаття, як це робить ВасЬІль Вірастюк?
02.11.2021 12:39 Ответить
Спрашивается ,зачем Ивано -Франковску мэр,Губернатор,рады?.Разогнать ко всем чертям за полную профнепригодность.Бездельники...
02.11.2021 12:39 Ответить
Так может сначала разогнать по тюрьмам *********, которые вместо кислорода больницам, строили дороги на кладбища и назвали свою аферу "вэлике будинцицтво"?
02.11.2021 12:55 Ответить
Везите туда антиваксеров с завтрашнего митинга - пускай надышат пару сотен баллонов кислорода
02.11.2021 12:54 Ответить
надышат? углекислым газом что ли?
причем тут вообще антиваксеры? ковидный фонд разворовали тоже они?
02.11.2021 13:17 Ответить
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушив Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що у реанімаціях 99% це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що 99% всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточуючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинуваченнями незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, владі доведеться відповідати за те, що вона зробила і що з належного не зробила, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
02.11.2021 13:12 Ответить
Скажу одне там дальше всі пижики без масок, вдівають тільки на вході потім на підборідок,

при вакцинації нікого навіть не питають чи він хворий чи ні, всі туляться як шпроти в одній черзі, в тій черзі може бути частина з короновірусом...

карантину як такого взагалі немає, в районах всі кабаки відкриті
02.11.2021 13:37 Ответить
Народ хитро поступает: на входе в транспорт или магазин маски одевает, а внутри снимает. В Черновцах местный видел только 20% в масках. Они их синими тряпками обзывают.
02.11.2021 14:53 Ответить
шмигаль сказал что кислорода достаточно,что выделения доп. денег на ковид не нужно и сказал ждать. через пару-тройку недель ковид "стабилизируеться". ДУМАЙ,,,,ТЕ
02.11.2021 14:54 Ответить
а где наш зэбилий майстер спорта??
02.11.2021 17:38 Ответить
 
 