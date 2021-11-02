Ковидным больницам Ивано-Франковска не хватает кислорода, - медики. ВИДЕО

В больницах Ивано-Франковска не хватает медицинского кислорода для пациентов с COVID-19. Вчера больница получила 1900 литров кислорода при необходимости 2500 литров в день.

Об этом заявил руководитель городской клинической больницы №1 Тарас Василик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера нам и центральной клинической больнице поставили 2 тонны кислорода, и этого недостаточно. Какая будет ситуация дальше - неизвестно", - отметил Василик.

По его словам, львовский поставщик кислорода в октябре осуществил только одну поставку для больницы. Производитель кислорода ссылается на неисправность на предприятии. С перебоями работает и поставщик из Калуша.

"Утром мы не знаем, сколько кислорода получим", - отметил в свою очередь директор Центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

Читайте также: Дефицита медицинского кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой, - Минздрав