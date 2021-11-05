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Новости Коронавирус и карантин
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Штурм COVID-больницы в Николаеве: Минздрав отправляет замминистра проверить ситуацию

Штурм COVID-больницы в Николаеве: Минздрав отправляет замминистра проверить ситуацию

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Николаевскую область отправляют его заместитель проверить ситуацию со снабжением кислорода и обеспечением больниц, принимающих больных с коронавирусной болезнью.

Об этом заявил Ляшко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О ситуации в Николаевской области - сегодня в Николаевскую область выезжает мой заместитель, который рассмотрит ситуацию, произошедшую в конкретной больнице, и рассмотрит другую ситуацию относительно доступности для оказания медпомощи больным с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием "кислород!!!" набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ФОТОрепортаж

При этом он не уточнил, кто именно из заместителей посетит больницу.

Министр добавил, что правительством Украины с октября 2020 года выделено четыре субвенции на общую сумму 2 миллиарда 700 миллионов гривен, что позволило смонтировать 160 систем централизованного снабжения кислородом, установить более 130 автономных кислородных станций и более 250 криогенных газификаторов.

"Министерство здравоохранения постоянно держит на контроле ситуацию по состоянию кислорода в каждом регионе, на запросы областных государственных администраций мы оперативно прорабатываем вопросы выделения средств из специального фонда и так недавно правительством мы выделили дополнительно 107 миллионов гривен для закупки кислородных станций для Херсонской, Сумской, Черкасской, Одесской и Донецкой области", - сказал Ляшко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ковидным больницам Ивано-Франковска не хватает кислорода, - медики. ВИДЕО

Также он отметил, что принятые Верховной Радой 4 ноября изменения в закон о государственном бюджете позволят осуществить закупку кислородных станций еще ориентировочно для 130 больниц, в качестве альтернативных источников кислорода, и эти станции будут устанавливаться в больницах так называемой второй волны лечения больных COVID-19 для того, чтобы каждый, кто попадет в больницу, получал кислород.

Как сообщалось, директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ночью 5 ноября в областную инфекционную больницу ворвались неизвестные, которые привезли их тяжело больную COVID-19 родственницу в состоянии агонии (ее сатурацию была 35). Они с угрозами набросились на медиков и потребовали предоставить больной кислород. Как оказалось пациентку госпитализировали в больницу без кислорода и реанимации, поэтому ее близкие решили штурмом привезти ее в облбольницу. По словам Федоровой, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым, а по факту в области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни.

Автор: 

больница (1444) карантин (16729) Минздрав (4907) Николаев (2165) Николаевская область (2159) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70) Федорова Светлана (5)


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Топ комментарии
+14
а чому не повезли до РПЦ?
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05.11.2021 14:04 Ответить
+7
Там попы телефон заберут и отп...здят.
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05.11.2021 14:07 Ответить
+5
Вообще то это гражданка Украины. И ты НИЧЕГО о ней не знаешь. Зачем молоть чушь?
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05.11.2021 14:16 Ответить
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а чому не повезли до РПЦ?
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05.11.2021 14:04 Ответить
Заступник міністра має їхати відразу з кисневими концентраторами в кожну лікарню, бо його тупо поб'ють.
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05.11.2021 14:06 Ответить
Там попы телефон заберут и отп...здят.
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05.11.2021 14:07 Ответить
люди кричат "кислород!".....а придурок им шлет заместителя!
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05.11.2021 14:19 Ответить
Пусть заодно проверит почему в Херсонской области который день нулевая смертность, ну не верю я в аномалии.
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05.11.2021 14:05 Ответить
Там просто все вакцЫнированы!!!
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05.11.2021 14:06 Ответить
Не больше чем в других областях, заболеваемость тоже средняя по стране.
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05.11.2021 14:09 Ответить
Переносят в легкой форме?
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05.11.2021 14:11 Ответить
Слабо верится, в соседних областях 20-30 в день а у этих ноль.
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05.11.2021 14:14 Ответить
Значит обманывают
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05.11.2021 14:16 Ответить
А вот и первый погромчик!
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05.11.2021 14:05 Ответить
Пока вы рассматриваете, люди умирают. Ублюдки.
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05.11.2021 14:06 Ответить
Антиваксерам не дают дышать
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05.11.2021 14:09 Ответить
Вообще то это гражданка Украины. И ты НИЧЕГО о ней не знаешь. Зачем молоть чушь?
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05.11.2021 14:16 Ответить
не трогай это ГОВНО,оно деньги здесь зарабатывает и скорее всего родственник одного из админов.
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05.11.2021 14:39 Ответить
Вообще-то https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы . Так что её предупреждали о риске и она согласилась умереть, если что.
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05.11.2021 17:15 Ответить
Антиваксеры тоже платят налоги.
И что ты знаешь об этом человеке?
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05.11.2021 14:18 Ответить
Я знаю, что https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы
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05.11.2021 17:14 Ответить
А спорим, что этого НЕ ЗНАЕШЬ ! А слышал из "телевизора" !
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05.11.2021 18:30 Ответить
Докажи, лапоть, что это не так
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05.11.2021 18:43 Ответить
Средства Выделены , - Но их же нужно и Освоить. А что делали летом?, когда все говорили , что будит вторая Волна , - Ждали отставки, а то министры как расходной материал, на раз подтереться .
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05.11.2021 14:12 Ответить
Интересно, какая обстановка в Новых Санжарах?
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05.11.2021 14:14 Ответить
Это какой то капец издецовый ! Он - направляет!
Да Украину должны проверять вдоль и поперек на наличие ковидного адекватного лечения его эмиссары!
А он только сейчас разздуплился и направит какую-то сраку порядок наводить.
Мразь.
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05.11.2021 14:15 Ответить
ЦІкаво чи вона була вакцинована - та родичка.
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05.11.2021 14:16 Ответить
Мабуть, що так. Бо якби була ні, то про це б написали 1000%
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05.11.2021 14:23 Ответить
Мабуть, мабуть...одні мабуть, а висновки 100%.
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05.11.2021 15:19 Ответить
А можна ж було ще влітку - "Хто не вакцинується за місяць першою дозою, на роботу може не приходити - у безоплатну відпустку". Якщо люди не розумні, за них думає розумний уряд. Але, про що я - цей преЗедент та його уряд - не здатні прогнозувати наперед.
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05.11.2021 14:29 Ответить
Ляшко, езжай сразу в РПЦ в Украине, в Лавру. И там принимай ковидных и не ковидных больных. Вместе с братией и певчими. На большее ты не способен. Можешь прямо на кладбище устроить приемную министра здравоохранения.
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05.11.2021 14:31 Ответить
Вакцинированные представляют большую опасность для не вакцинированных. Они могут бессимптомно болеть и разносить заразу везде. Так как им это разрешили.
Предлагаю отправить вакцинированных на карантин, на две недели.
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05.11.2021 14:35 Ответить
Треба було везти до антиваксерів. Вони переконалиб їх що це звичайний грип.
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05.11.2021 14:48 Ответить
шо в Николаеве самое дно? вроде уже определили Хер.сон, как самый отстой!
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05.11.2021 15:04 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 5.11.2021 (Николаевская обл.)

Население: 1 миллион 099 000 человек





В Николаевской области, согласно официальной статистике :

Сейчас болеют : 10 031 человек - и БОЛЬШИНСТВО легко !

А это МЕНЕЕ 1 % от население области !!!

А значит - НЕТ ПРИЧИН для карантина и паники !!!
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05.11.2021 18:35 Ответить
Цікаво,скільки пропрацює головлікар після такого? Адже це вона винна, що суспільство дізналося правду.
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05.11.2021 15:24 Ответить
Идите еще помитингуйте против вакцинации, так скоро будете морги штурмовать....
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05.11.2021 16:28 Ответить
то ты ноешь и веришь сказкам...!?

Выше я
привел ОФИЦИАЛЬНУЮ статистику по Николаевской области на 05 ноября 2021 !!!

Болеет МЕНЕ 1 % и большая их часть ЛЕГКО !

Чего ты паникуешь !?
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05.11.2021 18:40 Ответить
Для ТЕХ, кто готов думать... А не просто читать и верить всему, что и как пишут власти...

Вот специально подобрал на ОФИЦИАЛЬНОМ гос.ресурсе... по Николаевской области

https://ibb.co/3k0snzM
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05.11.2021 19:21 Ответить
 
 