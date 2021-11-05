Штурм COVID-больницы в Николаеве: Минздрав отправляет замминистра проверить ситуацию
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Николаевскую область отправляют его заместитель проверить ситуацию со снабжением кислорода и обеспечением больниц, принимающих больных с коронавирусной болезнью.
Об этом заявил Ляшко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"О ситуации в Николаевской области - сегодня в Николаевскую область выезжает мой заместитель, который рассмотрит ситуацию, произошедшую в конкретной больнице, и рассмотрит другую ситуацию относительно доступности для оказания медпомощи больным с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.
При этом он не уточнил, кто именно из заместителей посетит больницу.
Министр добавил, что правительством Украины с октября 2020 года выделено четыре субвенции на общую сумму 2 миллиарда 700 миллионов гривен, что позволило смонтировать 160 систем централизованного снабжения кислородом, установить более 130 автономных кислородных станций и более 250 криогенных газификаторов.
"Министерство здравоохранения постоянно держит на контроле ситуацию по состоянию кислорода в каждом регионе, на запросы областных государственных администраций мы оперативно прорабатываем вопросы выделения средств из специального фонда и так недавно правительством мы выделили дополнительно 107 миллионов гривен для закупки кислородных станций для Херсонской, Сумской, Черкасской, Одесской и Донецкой области", - сказал Ляшко.
Также он отметил, что принятые Верховной Радой 4 ноября изменения в закон о государственном бюджете позволят осуществить закупку кислородных станций еще ориентировочно для 130 больниц, в качестве альтернативных источников кислорода, и эти станции будут устанавливаться в больницах так называемой второй волны лечения больных COVID-19 для того, чтобы каждый, кто попадет в больницу, получал кислород.
Как сообщалось, директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ночью 5 ноября в областную инфекционную больницу ворвались неизвестные, которые привезли их тяжело больную COVID-19 родственницу в состоянии агонии (ее сатурацию была 35). Они с угрозами набросились на медиков и потребовали предоставить больной кислород. Как оказалось пациентку госпитализировали в больницу без кислорода и реанимации, поэтому ее близкие решили штурмом привезти ее в облбольницу. По словам Федоровой, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым, а по факту в области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни.
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И что ты знаешь об этом человеке?
Да Украину должны проверять вдоль и поперек на наличие ковидного адекватного лечения его эмиссары!
А он только сейчас разздуплился и направит какую-то сраку порядок наводить.
Мразь.
Предлагаю отправить вакцинированных на карантин, на две недели.
Население: 1 миллион 099 000 человек
В Николаевской области, согласно официальной статистике :
Сейчас болеют : 10 031 человек - и БОЛЬШИНСТВО легко !
А это МЕНЕЕ 1 % от население области !!!
А значит - НЕТ ПРИЧИН для карантина и паники !!!
Выше я
привел ОФИЦИАЛЬНУЮ статистику по Николаевской области на 05 ноября 2021 !!!
Болеет МЕНЕ 1 % и большая их часть ЛЕГКО !
Чего ты паникуешь !?
Вот специально подобрал на ОФИЦИАЛЬНОМ гос.ресурсе... по Николаевской области
https://ibb.co/3k0snzM