1 123 0
Волынская область перейдет в "красную" зону карантина уже в понедельник, - Ляшко
Сегодня, 5 ноября, государственная комиссия будет принимать решение о переводе Волынской области в "красную" зону адаптивного карантина. Она скорее всего начнет действовать с 8 ноября.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Сегодня у нас очередная комиссия ТЭБ и ЧС, поскольку Волынская область также по индикаторам заходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и мы будем принимать решение о переводе Волынской области в "красный" уровень через два дня после заседания, это, наверное, будет с понедельника", - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль