Волынская область перейдет в "красную" зону карантина уже в понедельник, - Ляшко

Сегодня, 5 ноября, государственная комиссия будет принимать решение о переводе Волынской области в "красную" зону адаптивного карантина. Она скорее всего начнет действовать с 8 ноября.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сегодня у нас очередная комиссия ТЭБ и ЧС, поскольку Волынская область также по индикаторам заходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и мы будем принимать решение о переводе Волынской области в "красный" уровень через два дня после заседания, это, наверное, будет с понедельника", - отметил он.

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