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Новини Коронавірус і карантин
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"Не було ніякого нападу", - поліція про конфлікт у COVID-лікарні Миколаєва

У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань уночі стався "конфлікт" між родичами пацієнтки та персоналом лікарні, але ніякого нападу не було.

Про це у коментарі Радіо Свобода заявили у пресслужбі Національної поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Не було ніякого нападу, там був інцидент, конфлікт між громадянами, які привезли свою родичку до лікарні і їм підняли шлагбаум, вони самі заїхали на територію лікарні", – сказала речниця поліції.

За її словами, шлагбаум лікарні був пошкоджений, але не зламаний.

Також читайте: Штурм COVID-лікарні у Миколаєві: МОЗ відправляє заступника міністра перевірити ситуацію

Раніше директорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що вночі 5 листопада до обласної інфекційної лікарні увірвалися невідомі, які привезли їнюх тяжко хвору на COVID-19 родичку в стані агонії (її сатурацію була 35). Вони з погрозами накинулися на медиків та вимагали надати хворій кисень. Як виявилося, пацієнтку госпіталізували до лікарні без кисню та реанімації, тому її близькі вирішили штурмом привезти її до обллікарні. За словами Федорової, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним, а за фактом в області лише три лікарні забезпечені частково і одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що його заступник сьогодні виїжджає до Миколаївської області, щоб розглянути ситуацію в цій лікарні та загалом щодо надання допомоги хворим з коронавірусною ситуацією.

Світлана Федорова стверджує, що з 10 лікарень в області, які визначені для допомоги хворим на COVID-19, тільки в її закладі для цього є все необхідне.

У Миколаївській області за попередню добу виявили 769 хворих на коронавірусну хворобу.

Автор: 

лікарня (1368) карантин (18172) Миколаїв (1822) Нацполіція (15329) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Ага, значит если бы кого-то убили - тогда было бы нападение. А так - всего лишь инцидент. Сраные мусора.
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05.11.2021 15:37 Відповісти
+6
А могли би просто вакцинуватися. Але ні - чіпи, маркери, рептилоїди, масони - заважає каша в голові замість мозку.
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05.11.2021 15:37 Відповісти
+6
Я правильно понял, что если ментам морды только повреждать, а не ломать, то и нападения нет?)))
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05.11.2021 15:39 Відповісти
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А могли би просто вакцинуватися. Але ні - чіпи, маркери, рептилоїди, масони - заважає каша в голові замість мозку.
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05.11.2021 15:37 Відповісти
Могли. Тільки як це пояснює відсутність кисню в лікарнях?
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05.11.2021 15:40 Відповісти
Це інше питання. І воно не було б таким гострим, якби всі вакцинувалися.
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05.11.2021 15:43 Відповісти
Головного лікаря який сіяв паніку потрібно звільнити. Панікери на державних посадах не потрібні!
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05.11.2021 15:45 Відповісти
Все верно... Нужно докладывать на верх, что все норм и никакой паники... А люди как без кислорода? А что люди, бабы еще нарожают...
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05.11.2021 15:50 Відповісти
Её уже ловили на том, что они ковидные средства не выплачивала, а ложила на счет в банке !
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05.11.2021 15:52 Відповісти
Можно подробности? Или как всегда?)
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05.11.2021 16:00 Відповісти
https://news.pn/ru/

Можно !

https://news.pn/ru/ Вот тебе николаевский новостной сайт - там МНОГО что на нее найдешь ! Кстати ЦензорНЕт иногда от туда тоже берет информацию, так что сайту можно доверят!
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05.11.2021 16:08 Відповісти
И?) Где вы в своей ссылке увидели подтверждение вашим словам?) Набор новостей, как и на любом сайте)
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05.11.2021 16:25 Відповісти
А ПОИСКОМ ты не умеешь пользоваться на сайте !

Иди учись пользоваться !
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05.11.2021 16:33 Відповісти
Идешь сюда : https://news.pn/ru/search

И вводишь: главврач Федорова

И читай
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05.11.2021 16:36 Відповісти
Искать?) Ты РУКОЖОП и не можешь подтвердить свои слова, а я должен искать тебе оправдание? Серьезно?)))
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05.11.2021 16:53 Відповісти
Так ты балобол !? Который трепиться ради потрепатся ! Ты хотел ссылку - я тебе дал - там ПОЛНО материала на неё _ ЧИТАЙ !
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05.11.2021 17:04 Відповісти
Ну что и следовало доказать))) Ты очередной БАЛАБОЛ, не способный подтвердить свои слова))) Ты больше не интересен, а все кто будут читать твои "утверждения", прочитав ветку , сразу поймут что к чему)))
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05.11.2021 17:18 Відповісти
Для "тех других" - с дал выше ссылку, котору тупое существо не смогло осилить !

И почитав материалы по ссылке они поймут, что БАЛОБОЛ - ТЫ !
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05.11.2021 17:24 Відповісти
Номер УД? Без номера это очередной фейк...
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05.11.2021 16:40 Відповісти
По этому вопросу звони в прокуратуру !

Ты еще попроси меня тебе вещь доки скинуть ! )))
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05.11.2021 16:45 Відповісти
Оказывается ты не только фейкомет, но и неуч. При чем здесь прокуратура? Осталось только выяснить, кто ты? Малообразованный зелох или старпер-совкодрочер. Но мне это не интересно. Прощай
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05.11.2021 17:06 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/125440
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05.11.2021 16:10 Відповісти
Ага... Зато денег у этой Федоровой на Бигборды хватает... !

Может подал петицию её родычь или кореш по распилу бабла !?
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05.11.2021 16:20 Відповісти
Фото билборда в студию!
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05.11.2021 16:27 Відповісти
Вот сейчас подорвусь с сьезжу в Николаев ради тебя...

Если ты из Николаева то посмотри по проспекту Центральный..
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05.11.2021 16:30 Відповісти
Значит толкаешь фуфло Потому что не смог даже в нете что-то найти
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05.11.2021 16:32 Відповісти
А что ты искал в интернете - бигборды ?!

Ту в своем уме !? Они на улице ! А не в инете !
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05.11.2021 16:38 Відповісти
-то в своем уме. А ты похоже дикарь пещерный. Смотри, недоразвитый... и наслаждайся
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05.11.2021 16:42 Відповісти
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05.11.2021 16:43 Відповісти
И ты хочешь сказать, что в инете лежать ВСЕ бигборды и они СВЕЖИЕ ! Или только ТЕ, которые ТЫ нашел !?
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Мдя))) Ну ты и рукожоп))) На втором ВРАНЬЕ за полчаса попался)))
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05.11.2021 16:57 Відповісти
Ниже вопрос и тебе !

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05.11.2021 17:03 Відповісти
А кто писал про "в своем уме" и "на улице". Свежесть фото , в данном случае, не имеет значения. Ты борд с ликом глав. врача и давний найти не смог, фейкомет
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05.11.2021 16:57 Відповісти
Ты выложил лишь ДВА фото билбордов--- ! Значит ли ЭТО, что в городе Николаев ТОЛЬКО ДВА билборда !?
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05.11.2021 17:02 Відповісти
ответ уже дан
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05.11.2021 17:07 Відповісти
Ты как соплимая девченка - закоыла уши и глаза. бякаешь что то себе под нос...

Какой ты дал ответ !? Что в Николаеве ТОЛЬКО ДВА билборда !? Болобол !"
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05.11.2021 17:26 Відповісти
тебе и одного достаточно будет...
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05.11.2021 18:06 Відповісти
Что аргументов, бот - НЕТ !!? )))
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05.11.2021 18:10 Відповісти
Объясняю в последний раз. Зебилам все не аргумент, а пещерным дикарям и подавно. Тупее тебя, только пригожинские "валенки". Держи на сдачу ...Тема закрыта.
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05.11.2021 18:18 Відповісти
Это ТРЕТИЙ билборд - продолжай искать ВСЕ !!!
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05.11.2021 18:20 Відповісти
Если ты из Николаева, - завтра будешь ехать в школу - посмотри по ЛЕВУЮ руку, когда будешь ехать от кольца (старого кладбища) - в сторону Соборной - ТАМ и увидишь на проспекте !
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05.11.2021 18:22 Відповісти
Ты точно тупой. Тебе сказали. Тема закрыта. Тупой дважды - завтра суббота. И тупой трижды, как все зебилы А теперь просто испарись

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05.11.2021 18:33 Відповісти
Тебе я уже ответил выше

Завтра проверь - не поленись ! Только ШКОЛУ не прогуляй ! )
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05.11.2021 18:37 Відповісти
Ксти ти говоря. это ОНА , по-моему в в прошлом году случайно раскрыла ложь о "страшком и ужасном положении с ковидом"... )))

Хотеля попиарить себя как глав врач - ходила по"ковидному отделению с видео камерой и показывала как все "умирают", как все там "страшно"... Но по видимому ума не хватило перед тем как выложит в инет это свое видео - пересмотреть !

А на видео - пациентов мало, все ходят по отделению счастливые , персонал тоже и без средств защиты и т.д.

СКАНДАЛ был сильный ...!

То же потом комиссия к ней приезжала и журналисты много чего на нее в результате накопали
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05.11.2021 16:24 Відповісти
Вы из ОГА или тот рукожоп из Нового Буга?)))
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05.11.2021 16:28 Відповісти
Текущая статистика по коронавирусу на 5.11.2021 (Николаевская обл.)

Население
1 099 тыс.


Всего зара­жений
89 536
8,1 %

Смер­тельные случаи
2 444
2,7 %

Мало?
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05.11.2021 16:30 Відповісти
МАЛО !!!

ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО !!! Потому что даже БЛИЗКО не приблизилось к границе "когда не мало"...!
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05.11.2021 16:32 Відповісти
Значит из ОГА))) Где вас бубочка таких криворуких понабирал, даже врать правдоподобно не можете)))
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05.11.2021 16:59 Відповісти
Балобол, а почему ты не указал ЭТОТ параметр :

Сейчас болеют
10 031

!?

Что составляет МЕНЕЕ 1 % от населения !!!

А это значит , что в Николаевской области НЕТ показаний для карантинныйх ограничений !!!!
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05.11.2021 18:17 Відповісти
А вы вообще никакой связи не видите между ковидом, вакцинацией от него и кислородом для больных ним?
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05.11.2021 15:45 Відповісти
Производство кислорода. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Википедия. Как это связано с вакциной?
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05.11.2021 15:52 Відповісти
https://www.zelko.ua/vozduhorazdelitelnye-ustanovki/kislorodnye-generatory-oxy Установки для производства кислорода ZELKO OxyG
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05.11.2021 15:55 Відповісти
Если по вашему ковид никакого отношения не имеет к потребностям больниц в кислороде, то как то даже интересно нах он им нужен? Кислородное опьянение врачам на вечеринках устраивать? Или какая ваша версия?
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07.11.2021 17:44 Відповісти
Кино на дроте. А кислород для больниц нужен?
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07.11.2021 21:53 Відповісти
Для чего? Для вечеринок не хватает?
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08.11.2021 06:09 Відповісти
закону про кисень не було...
а тепер все інакше, просто навпаки
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05.11.2021 15:47 Відповісти
Ага, значит если бы кого-то убили - тогда было бы нападение. А так - всего лишь инцидент. Сраные мусора.
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05.11.2021 15:37 Відповісти
какое нападение, человеку в больнице не предоставили помощи, пришлось срочно везти в областную, при чому тут вакцинація, коли в лікарнях нема елементарного кисню, не кажучи вже про другі ліки
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05.11.2021 15:55 Відповісти
Вакцинація при тому, що захищає від ситуації, коли людині потрібен кисень. Більше вакцинованих - менше важких - менше шансів, що не вистачить кисню.
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05.11.2021 16:05 Відповісти
не общайся с тролями, они за это деньги получают =)
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05.11.2021 17:10 Відповісти
Я правильно понял, что если ментам морды только повреждать, а не ломать, то и нападения нет?)))
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05.11.2021 15:39 Відповісти
ну как Гарант Офшорный Леросом Посланный говорил:
"Никто же не умер? значит все нормально."
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05.11.2021 15:52 Відповісти
Поліція як НАПК, який шкав офшори Зеленського і не зміг знайти, теж не змогли знайти нападу.
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05.11.2021 15:55 Відповісти
Значит Ляшко и глав. врач больницы соврали. И липовую заяву сочинили , просто от фонаря? Не верю ментам ни на грош.
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05.11.2021 16:05 Відповісти
І нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку теж не було. Відеодоказів у справі ж немає.
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05.11.2021 16:06 Відповісти
Чому вона не поводила себе, як навчений спецназівець в оточенні півтора десятків неадекватних - холоднокровно, виважено, професійно змусила їх припинити цей безлад? Ляшко, чому не вчать цьому лікарів??
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05.11.2021 16:13 Відповісти
Ця директорка дуже ексцентрична особа і відома в Миколаєві підтримкою Медведчука! І це не перша її скарга по типу того ,що всі навкруги погані і винуваті , окрім неї самої !
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05.11.2021 16:13 Відповісти
ху из мадам фролова?, сколько стоит лечение в больнице, где она пока еще "директор"?
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05.11.2021 17:13 Відповісти
А з пацієнткою що ? Врятували ?
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05.11.2021 18:35 Відповісти
 
 