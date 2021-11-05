"Не було ніякого нападу", - поліція про конфлікт у COVID-лікарні Миколаєва

У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань уночі стався "конфлікт" між родичами пацієнтки та персоналом лікарні, але ніякого нападу не було.

Про це у коментарі Радіо Свобода заявили у пресслужбі Національної поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Не було ніякого нападу, там був інцидент, конфлікт між громадянами, які привезли свою родичку до лікарні і їм підняли шлагбаум, вони самі заїхали на територію лікарні", – сказала речниця поліції.

За її словами, шлагбаум лікарні був пошкоджений, але не зламаний.

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Раніше директорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що вночі 5 листопада до обласної інфекційної лікарні увірвалися невідомі, які привезли їнюх тяжко хвору на COVID-19 родичку в стані агонії (її сатурацію була 35). Вони з погрозами накинулися на медиків та вимагали надати хворій кисень. Як виявилося, пацієнтку госпіталізували до лікарні без кисню та реанімації, тому її близькі вирішили штурмом привезти її до обллікарні. За словами Федорової, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним, а за фактом в області лише три лікарні забезпечені частково і одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що його заступник сьогодні виїжджає до Миколаївської області, щоб розглянути ситуацію в цій лікарні та загалом щодо надання допомоги хворим з коронавірусною ситуацією.

Світлана Федорова стверджує, що з 10 лікарень в області, які визначені для допомоги хворим на COVID-19, тільки в її закладі для цього є все необхідне.

У Миколаївській області за попередню добу виявили 769 хворих на коронавірусну хворобу.