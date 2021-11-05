"Не было никакого нападения", - полиция о конфликте в COVID-больнице Николаева

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний ночью произошел "конфликт" между родственниками пациентки и персоналом больницы, но никакого нападения не было.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Не было никакого нападения, там был инцидент, конфликт между гражданами, которые привезли свою родственницу в больницу и им подняли шлагбаум, они сами заехали на территорию больницы", – сказала спикер полиции.

По ее словам, шлагбаум больницы был поврежден, но не сломан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием "кислород!!!" набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ФОТОрепортаж

Ранее директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ночью 5 ноября в областную инфекционную больницу ворвались неизвестные, которые привезли их тяжело больную COVID-19 родственницу в состоянии агонии (ее сатурацию была 35). Они с угрозами набросились на медиков и потребовали предоставить больной кислород. Как оказалось пациентку госпитализировали в больницу без кислорода и реанимации, поэтому ее близкие решили штурмом привезти ее в облбольницу. По словам Федоровой, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым, а по факту в области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его заместитель сегодня выезжает в Николаевскую область, чтобы рассмотреть ситуацию в этой больнице и в целом по оказанию помощи больным с коронавирусной ситуацией.

Светлана Федорова утверждает, что из 10 больниц в области, которые определены для помощи больным COVID-19, только в ее заведении для этого есть все необходимое.

В Николаевской области за предыдущие сутки выявили 769 больных коронавирусной болезнью.