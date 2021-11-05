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Новости Коронавирус и карантин
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"Не было никакого нападения", - полиция о конфликте в COVID-больнице Николаева

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний ночью произошел "конфликт" между родственниками пациентки и персоналом больницы, но никакого нападения не было.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Не было никакого нападения, там был инцидент, конфликт между гражданами, которые привезли свою родственницу в больницу и им подняли шлагбаум, они сами заехали на территорию больницы", – сказала спикер полиции.

По ее словам, шлагбаум больницы был поврежден, но не сломан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием "кислород!!!" набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ФОТОрепортаж

Ранее директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ночью 5 ноября в областную инфекционную больницу ворвались неизвестные, которые привезли их тяжело больную COVID-19 родственницу в состоянии агонии (ее сатурацию была 35). Они с угрозами набросились на медиков и потребовали предоставить больной кислород. Как оказалось пациентку госпитализировали в больницу без кислорода и реанимации, поэтому ее близкие решили штурмом привезти ее в облбольницу. По словам Федоровой, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым, а по факту в области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни.

Также читайте: Штурм COVID-больницы в Николаеве: Минздрав отправляет замминистра проверить ситуацию

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его заместитель сегодня выезжает в Николаевскую область, чтобы рассмотреть ситуацию в этой больнице и в целом по оказанию помощи больным с коронавирусной ситуацией.

Светлана Федорова утверждает, что из 10 больниц в области, которые определены для помощи больным COVID-19, только в ее заведении для этого есть все необходимое.

В Николаевской области за предыдущие сутки выявили 769 больных коронавирусной болезнью.

больница (1444) карантин (16729) Николаев (2165) Нацполиция (16610) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Ага, значит если бы кого-то убили - тогда было бы нападение. А так - всего лишь инцидент. Сраные мусора.
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05.11.2021 15:37 Ответить
+6
А могли би просто вакцинуватися. Але ні - чіпи, маркери, рептилоїди, масони - заважає каша в голові замість мозку.
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05.11.2021 15:37 Ответить
+6
Я правильно понял, что если ментам морды только повреждать, а не ломать, то и нападения нет?)))
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05.11.2021 15:39 Ответить
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А могли би просто вакцинуватися. Але ні - чіпи, маркери, рептилоїди, масони - заважає каша в голові замість мозку.
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05.11.2021 15:37 Ответить
Могли. Тільки як це пояснює відсутність кисню в лікарнях?
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05.11.2021 15:40 Ответить
Це інше питання. І воно не було б таким гострим, якби всі вакцинувалися.
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05.11.2021 15:43 Ответить
Головного лікаря який сіяв паніку потрібно звільнити. Панікери на державних посадах не потрібні!
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05.11.2021 15:45 Ответить
Все верно... Нужно докладывать на верх, что все норм и никакой паники... А люди как без кислорода? А что люди, бабы еще нарожают...
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05.11.2021 15:50 Ответить
Её уже ловили на том, что они ковидные средства не выплачивала, а ложила на счет в банке !
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05.11.2021 15:52 Ответить
Можно подробности? Или как всегда?)
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05.11.2021 16:00 Ответить
https://news.pn/ru/

Можно !

https://news.pn/ru/ Вот тебе николаевский новостной сайт - там МНОГО что на нее найдешь ! Кстати ЦензорНЕт иногда от туда тоже берет информацию, так что сайту можно доверят!
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05.11.2021 16:08 Ответить
И?) Где вы в своей ссылке увидели подтверждение вашим словам?) Набор новостей, как и на любом сайте)
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05.11.2021 16:25 Ответить
А ПОИСКОМ ты не умеешь пользоваться на сайте !

Иди учись пользоваться !
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05.11.2021 16:33 Ответить
Идешь сюда : https://news.pn/ru/search

И вводишь: главврач Федорова

И читай
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05.11.2021 16:36 Ответить
Искать?) Ты РУКОЖОП и не можешь подтвердить свои слова, а я должен искать тебе оправдание? Серьезно?)))
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05.11.2021 16:53 Ответить
Так ты балобол !? Который трепиться ради потрепатся ! Ты хотел ссылку - я тебе дал - там ПОЛНО материала на неё _ ЧИТАЙ !
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05.11.2021 17:04 Ответить
Ну что и следовало доказать))) Ты очередной БАЛАБОЛ, не способный подтвердить свои слова))) Ты больше не интересен, а все кто будут читать твои "утверждения", прочитав ветку , сразу поймут что к чему)))
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05.11.2021 17:18 Ответить
Для "тех других" - с дал выше ссылку, котору тупое существо не смогло осилить !

И почитав материалы по ссылке они поймут, что БАЛОБОЛ - ТЫ !
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05.11.2021 17:24 Ответить
Номер УД? Без номера это очередной фейк...
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05.11.2021 16:40 Ответить
По этому вопросу звони в прокуратуру !

Ты еще попроси меня тебе вещь доки скинуть ! )))
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05.11.2021 16:45 Ответить
Оказывается ты не только фейкомет, но и неуч. При чем здесь прокуратура? Осталось только выяснить, кто ты? Малообразованный зелох или старпер-совкодрочер. Но мне это не интересно. Прощай
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05.11.2021 17:06 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/125440
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05.11.2021 16:10 Ответить
Ага... Зато денег у этой Федоровой на Бигборды хватает... !

Может подал петицию её родычь или кореш по распилу бабла !?
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05.11.2021 16:20 Ответить
Фото билборда в студию!
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05.11.2021 16:27 Ответить
Вот сейчас подорвусь с сьезжу в Николаев ради тебя...

Если ты из Николаева то посмотри по проспекту Центральный..
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05.11.2021 16:30 Ответить
Значит толкаешь фуфло Потому что не смог даже в нете что-то найти
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05.11.2021 16:32 Ответить
А что ты искал в интернете - бигборды ?!

Ту в своем уме !? Они на улице ! А не в инете !
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05.11.2021 16:38 Ответить
-то в своем уме. А ты похоже дикарь пещерный. Смотри, недоразвитый... и наслаждайся
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05.11.2021 16:42 Ответить
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05.11.2021 16:43 Ответить
И ты хочешь сказать, что в инете лежать ВСЕ бигборды и они СВЕЖИЕ ! Или только ТЕ, которые ТЫ нашел !?
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05.11.2021 16:46 Ответить
Мдя))) Ну ты и рукожоп))) На втором ВРАНЬЕ за полчаса попался)))
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05.11.2021 16:57 Ответить
Ниже вопрос и тебе !

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05.11.2021 17:03 Ответить
А кто писал про "в своем уме" и "на улице". Свежесть фото , в данном случае, не имеет значения. Ты борд с ликом глав. врача и давний найти не смог, фейкомет
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05.11.2021 16:57 Ответить
Ты выложил лишь ДВА фото билбордов--- ! Значит ли ЭТО, что в городе Николаев ТОЛЬКО ДВА билборда !?
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05.11.2021 17:02 Ответить
ответ уже дан
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05.11.2021 17:07 Ответить
Ты как соплимая девченка - закоыла уши и глаза. бякаешь что то себе под нос...

Какой ты дал ответ !? Что в Николаеве ТОЛЬКО ДВА билборда !? Болобол !"
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05.11.2021 17:26 Ответить
тебе и одного достаточно будет...
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05.11.2021 18:06 Ответить
Что аргументов, бот - НЕТ !!? )))
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05.11.2021 18:10 Ответить
Объясняю в последний раз. Зебилам все не аргумент, а пещерным дикарям и подавно. Тупее тебя, только пригожинские "валенки". Держи на сдачу ...Тема закрыта.
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05.11.2021 18:18 Ответить
Это ТРЕТИЙ билборд - продолжай искать ВСЕ !!!
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05.11.2021 18:20 Ответить
Если ты из Николаева, - завтра будешь ехать в школу - посмотри по ЛЕВУЮ руку, когда будешь ехать от кольца (старого кладбища) - в сторону Соборной - ТАМ и увидишь на проспекте !
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05.11.2021 18:22 Ответить
Ты точно тупой. Тебе сказали. Тема закрыта. Тупой дважды - завтра суббота. И тупой трижды, как все зебилы А теперь просто испарись

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05.11.2021 18:33 Ответить
Тебе я уже ответил выше

Завтра проверь - не поленись ! Только ШКОЛУ не прогуляй ! )
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05.11.2021 18:37 Ответить
Ксти ти говоря. это ОНА , по-моему в в прошлом году случайно раскрыла ложь о "страшком и ужасном положении с ковидом"... )))

Хотеля попиарить себя как глав врач - ходила по"ковидному отделению с видео камерой и показывала как все "умирают", как все там "страшно"... Но по видимому ума не хватило перед тем как выложит в инет это свое видео - пересмотреть !

А на видео - пациентов мало, все ходят по отделению счастливые , персонал тоже и без средств защиты и т.д.

СКАНДАЛ был сильный ...!

То же потом комиссия к ней приезжала и журналисты много чего на нее в результате накопали
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05.11.2021 16:24 Ответить
Вы из ОГА или тот рукожоп из Нового Буга?)))
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05.11.2021 16:28 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 5.11.2021 (Николаевская обл.)

Население
1 099 тыс.


Всего зара­жений
89 536
8,1 %

Смер­тельные случаи
2 444
2,7 %

Мало?
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05.11.2021 16:30 Ответить
МАЛО !!!

ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО !!! Потому что даже БЛИЗКО не приблизилось к границе "когда не мало"...!
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05.11.2021 16:32 Ответить
Значит из ОГА))) Где вас бубочка таких криворуких понабирал, даже врать правдоподобно не можете)))
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05.11.2021 16:59 Ответить
Балобол, а почему ты не указал ЭТОТ параметр :

Сейчас болеют
10 031

!?

Что составляет МЕНЕЕ 1 % от населения !!!

А это значит , что в Николаевской области НЕТ показаний для карантинныйх ограничений !!!!
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05.11.2021 18:17 Ответить
А вы вообще никакой связи не видите между ковидом, вакцинацией от него и кислородом для больных ним?
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05.11.2021 15:45 Ответить
Производство кислорода. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Википедия. Как это связано с вакциной?
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05.11.2021 15:52 Ответить
https://www.zelko.ua/vozduhorazdelitelnye-ustanovki/kislorodnye-generatory-oxy Установки для производства кислорода ZELKO OxyG
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05.11.2021 15:55 Ответить
Если по вашему ковид никакого отношения не имеет к потребностям больниц в кислороде, то как то даже интересно нах он им нужен? Кислородное опьянение врачам на вечеринках устраивать? Или какая ваша версия?
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07.11.2021 17:44 Ответить
Кино на дроте. А кислород для больниц нужен?
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07.11.2021 21:53 Ответить
Для чего? Для вечеринок не хватает?
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08.11.2021 06:09 Ответить
закону про кисень не було...
а тепер все інакше, просто навпаки
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05.11.2021 15:47 Ответить
Ага, значит если бы кого-то убили - тогда было бы нападение. А так - всего лишь инцидент. Сраные мусора.
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05.11.2021 15:37 Ответить
какое нападение, человеку в больнице не предоставили помощи, пришлось срочно везти в областную, при чому тут вакцинація, коли в лікарнях нема елементарного кисню, не кажучи вже про другі ліки
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05.11.2021 15:55 Ответить
Вакцинація при тому, що захищає від ситуації, коли людині потрібен кисень. Більше вакцинованих - менше важких - менше шансів, що не вистачить кисню.
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05.11.2021 16:05 Ответить
не общайся с тролями, они за это деньги получают =)
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05.11.2021 17:10 Ответить
Я правильно понял, что если ментам морды только повреждать, а не ломать, то и нападения нет?)))
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05.11.2021 15:39 Ответить
ну как Гарант Офшорный Леросом Посланный говорил:
"Никто же не умер? значит все нормально."
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05.11.2021 15:52 Ответить
Поліція як НАПК, який шкав офшори Зеленського і не зміг знайти, теж не змогли знайти нападу.
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05.11.2021 15:55 Ответить
Значит Ляшко и глав. врач больницы соврали. И липовую заяву сочинили , просто от фонаря? Не верю ментам ни на грош.
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05.11.2021 16:05 Ответить
І нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку теж не було. Відеодоказів у справі ж немає.
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05.11.2021 16:06 Ответить
Чому вона не поводила себе, як навчений спецназівець в оточенні півтора десятків неадекватних - холоднокровно, виважено, професійно змусила їх припинити цей безлад? Ляшко, чому не вчать цьому лікарів??
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05.11.2021 16:13 Ответить
Ця директорка дуже ексцентрична особа і відома в Миколаєві підтримкою Медведчука! І це не перша її скарга по типу того ,що всі навкруги погані і винуваті , окрім неї самої !
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05.11.2021 16:13 Ответить
ху из мадам фролова?, сколько стоит лечение в больнице, где она пока еще "директор"?
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05.11.2021 17:13 Ответить
А з пацієнткою що ? Врятували ?
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05.11.2021 18:35 Ответить
 
 