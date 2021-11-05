"Не было никакого нападения", - полиция о конфликте в COVID-больнице Николаева
В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний ночью произошел "конфликт" между родственниками пациентки и персоналом больницы, но никакого нападения не было.
Об этом в комментарии Радио Свобода заявили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Не было никакого нападения, там был инцидент, конфликт между гражданами, которые привезли свою родственницу в больницу и им подняли шлагбаум, они сами заехали на территорию больницы", – сказала спикер полиции.
По ее словам, шлагбаум больницы был поврежден, но не сломан.
Ранее директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что ночью 5 ноября в областную инфекционную больницу ворвались неизвестные, которые привезли их тяжело больную COVID-19 родственницу в состоянии агонии (ее сатурацию была 35). Они с угрозами набросились на медиков и потребовали предоставить больной кислород. Как оказалось пациентку госпитализировали в больницу без кислорода и реанимации, поэтому ее близкие решили штурмом привезти ее в облбольницу. По словам Федоровой, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым, а по факту в области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его заместитель сегодня выезжает в Николаевскую область, чтобы рассмотреть ситуацию в этой больнице и в целом по оказанию помощи больным с коронавирусной ситуацией.
Светлана Федорова утверждает, что из 10 больниц в области, которые определены для помощи больным COVID-19, только в ее заведении для этого есть все необходимое.
В Николаевской области за предыдущие сутки выявили 769 больных коронавирусной болезнью.
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Можно !
https://news.pn/ru/ Вот тебе николаевский новостной сайт - там МНОГО что на нее найдешь ! Кстати ЦензорНЕт иногда от туда тоже берет информацию, так что сайту можно доверят!
Иди учись пользоваться !
И вводишь: главврач Федорова
И читай
И почитав материалы по ссылке они поймут, что БАЛОБОЛ - ТЫ !
Ты еще попроси меня тебе вещь доки скинуть ! )))
Может подал петицию её родычь или кореш по распилу бабла !?
Если ты из Николаева то посмотри по проспекту Центральный..
Ту в своем уме !? Они на улице ! А не в инете !
Какой ты дал ответ !? Что в Николаеве ТОЛЬКО ДВА билборда !? Болобол !"
Завтра проверь - не поленись ! Только ШКОЛУ не прогуляй ! )
Хотеля попиарить себя как глав врач - ходила по"ковидному отделению с видео камерой и показывала как все "умирают", как все там "страшно"... Но по видимому ума не хватило перед тем как выложит в инет это свое видео - пересмотреть !
А на видео - пациентов мало, все ходят по отделению счастливые , персонал тоже и без средств защиты и т.д.
СКАНДАЛ был сильный ...!
То же потом комиссия к ней приезжала и журналисты много чего на нее в результате накопали
Население
1 099 тыс.
Всего заражений
89 536
8,1 %
Смертельные случаи
2 444
2,7 %
Мало?
ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО !!! Потому что даже БЛИЗКО не приблизилось к границе "когда не мало"...!
Сейчас болеют
10 031
!?
Что составляет МЕНЕЕ 1 % от населения !!!
А это значит , что в Николаевской области НЕТ показаний для карантинныйх ограничений !!!!
а тепер все інакше, просто навпаки
"Никто же не умер? значит все нормально."