Ексспікер Разумков створює міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков створює нове міжфракційне об'єднання депутатів "Розумна політика".

Поки що не йдеться про депутатську групу з відповідними повноваженнями, повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

"Я підтверджую, що у Верховній Раді нарешті з'явиться "Розумна політика" (міжфракційне об'єднання народних депутатів різних фракцій та груп). Це факт. Наскільки я знаю, необхідні документи передали на ім'я спікера Руслана Стефанчука, який має оголосити на засіданні про створення відповідного об'єднання", – заявила вона.

Водночас співрозмовники в "Слузі народу" наголосили, що "мова ж не йде про депутатську групу (як "Довіра" та "За майбутнє", склад яких не менше фракції "Голос", – Ред.). Об’єднань у нас дуже багато. За різноманітними напрямками. Але міжфракційне об'єднання не матиме повноважень групи (право представляти позицію на погоджувальній раді та в парламенті під час обговорення питань, коли виступають від кожної фракції та групи)".

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Джерела в СН також додають, що питання позбавлення Разумкова депутатського мандату все ще лишається актуальним.

Нагадаємо, відповідаючи на уточнююче запитання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "думаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб далі розвивати і все-таки зробити те, що ми обіцяли людям".