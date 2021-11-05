Ексспікер Разумков створює міжфракційне об'єднання "Розумна політика".
Ексспікер парламенту Дмитро Разумков створює нове міжфракційне об'єднання депутатів "Розумна політика".
Поки що не йдеться про депутатську групу з відповідними повноваженнями, повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.
"Я підтверджую, що у Верховній Раді нарешті з'явиться "Розумна політика" (міжфракційне об'єднання народних депутатів різних фракцій та груп). Це факт. Наскільки я знаю, необхідні документи передали на ім'я спікера Руслана Стефанчука, який має оголосити на засіданні про створення відповідного об'єднання", – заявила вона.
Водночас співрозмовники в "Слузі народу" наголосили, що "мова ж не йде про депутатську групу (як "Довіра" та "За майбутнє", склад яких не менше фракції "Голос", – Ред.). Об’єднань у нас дуже багато. За різноманітними напрямками. Але міжфракційне об'єднання не матиме повноважень групи (право представляти позицію на погоджувальній раді та в парламенті під час обговорення питань, коли виступають від кожної фракції та групи)".
Джерела в СН також додають, що питання позбавлення Разумкова депутатського мандату все ще лишається актуальним.
Нагадаємо, відповідаючи на уточнююче запитання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "думаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб далі розвивати і все-таки зробити те, що ми обіцяли людям".
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1. Порошенко
2. Баба Юля.
3. ЖОПОблок.
4. Разумков.
5. Рябошапка і Ко.
6. Богдан.
7. Сабаков.
8. Кацапи.
9. І багато інших.
Єрмак влаштував істерику і обматюкав депутатів «Слуги народу».
Після провального візиту Зеленського у парламент, де шмаркля побачив не лише плакати із переліком своїх злочинів, а й «привіт» від Лероса, офіс президента прямо вчора в терміновому порядку зібрав на закриту зустріч усіх керівників груп фракції СН «на килим».
Депутати «слуг» скаржаться, що таким розлюченим Єрмака ще ніхто не бачив. Публічної порки і принижень не уник навіть кум - Коля Котлєта Тищенко, якого в Раду брали явно не за розумові здібності, а в якості живої сили з досвідом братка 90х.
Головна претензія Зеленського з Єрмаком - чому депутати монобільшості допустили, щоб фракція Порошенка стояла з плакатами проти бубочки. На думку ЗЄрмака, 200 слуг мали з боєм забрати ті плакати. А Лероса Коля Тищенко мав взагалі відправити в травмпункт після такого жесту на адресу найсцикливішого лідера.
Після прочухана і принижень, керівництво СН заворушилось, щоб хоч якось виправити ситуацію. Тож чекаємо на якісь тупі рішення в найближчі дні.
Дивно, чому про цю зустріч не написали помийки ОП типу «Карточних офісів» і «Тайн депутата»
Дуже сподіваюсь, що лохторат, який привів до влади цього юного рига разом із Зе, більше не будуть віддавати свої голоси за того, хто зробив Зе преЗЕдентом
Не захотите за него голосовать , не будете
Такая богатая страна на интеллектуально развитый народ превращается на
отстой ...
Знову макаронні вироби на вуха охлосу!