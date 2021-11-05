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Ексспікер Разумков створює міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Ексспікер Разумков створює міжфракційне об'єднання

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков створює нове міжфракційне об'єднання депутатів "Розумна політика".

Поки що не йдеться про депутатську групу з відповідними повноваженнями, повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

"Я підтверджую, що у Верховній Раді нарешті з'явиться "Розумна політика" (міжфракційне об'єднання народних депутатів різних фракцій та груп). Це факт. Наскільки я знаю, необхідні документи передали на ім'я спікера Руслана Стефанчука, який має оголосити на засіданні про створення відповідного об'єднання", – заявила вона.

Водночас співрозмовники в "Слузі народу" наголосили, що "мова ж не йде про депутатську групу (як "Довіра" та "За майбутнє", склад яких не менше фракції "Голос", – Ред.). Об’єднань у нас дуже багато. За різноманітними напрямками. Але міжфракційне об'єднання не матиме повноважень групи (право представляти позицію на погоджувальній раді та в парламенті під час обговорення питань, коли виступають від кожної фракції та групи)".

Читайте також: Разумков має для себе визначитися - з "розумними" він чи з "красивими", - "слуга народу" Гетманцев про ситуацію з ексспікером ВР

Джерела в СН також додають, що питання позбавлення Разумкова депутатського мандату все ще лишається актуальним.

Нагадаємо, відповідаючи на уточнююче запитання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "думаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб далі розвивати і все-таки зробити те, що ми обіцяли людям".

Автор: 

ВР (15077) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+19
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки ,​ https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Єрмак влаштував істерику і обматюкав депутатів «Слуги народу».
 Після провального візиту Зеленського у парламент, де шмаркля побачив не лише плакати із переліком своїх злочинів, а й «привіт» від Лероса, офіс президента прямо вчора в терміновому порядку зібрав на закриту зустріч усіх керівників груп фракції СН «на килим».
Депутати «слуг» скаржаться, що таким розлюченим Єрмака ще ніхто не бачив. Публічної порки і принижень не уник навіть кум - Коля Котлєта Тищенко, якого в Раду брали явно не за розумові здібності, а в якості живої сили з досвідом братка 90х.

Головна претензія Зеленського з Єрмаком - чому депутати монобільшості допустили, щоб фракція Порошенка стояла з плакатами проти бубочки. На думку ЗЄрмака, 200 слуг мали з боєм забрати ті плакати. А Лероса Коля Тищенко мав взагалі відправити в травмпункт після такого жесту на адресу найсцикливішого лідера.

Після прочухана і принижень, керівництво СН заворушилось, щоб хоч якось виправити ситуацію. Тож чекаємо на якісь тупі рішення в найближчі дні.

 Дивно, чому про цю зустріч не написали помийки ОП типу «Карточних офісів» і «Тайн депутата»
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05.11.2021 16:36 Відповісти
+14
да не пошел бы ты Разумков соц опросами заниматься?
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05.11.2021 16:18 Відповісти
+12
Перед наступними виборами президента Бубочку будуть бити:

1. Порошенко
2. Баба Юля.
3. ЖОПОблок.
4. Разумков.
5. Рябошапка і Ко.
6. Богдан.
7. Сабаков.
8. Кацапи.
9. І багато інших.
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05.11.2021 16:27 Відповісти
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да не пошел бы ты Разумков соц опросами заниматься?
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05.11.2021 16:18 Відповісти
В нашу политику как залезешь, так оттуда только вперёд ногами. Так там замечательно живётся
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05.11.2021 16:20 Відповісти
намек на дебельную политику от Бени с Вовой тоже мне открытие....
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05.11.2021 16:24 Відповісти
А Бубочка куда должен пойти?
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05.11.2021 18:15 Відповісти
Куда угодно, только чтоб его в Украине не было
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06.11.2021 01:29 Відповісти
Розумкова политика ))
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05.11.2021 16:18 Відповісти
Достаточно знать,что это мурло крутилось у тигипка на подтанцовках. А тигипко это комсомолец и вор. Гавно к гавну...
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05.11.2021 16:20 Відповісти
а та з часом воно так і буде називатися Політика Розумкова, майбах маємо ж
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05.11.2021 17:28 Відповісти
предлагаю альтернативное название "изгои" или "ренегаты", кажется, будет точнее отражать суть
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05.11.2021 16:18 Відповісти
Так "Розумна" чи Розумкова?
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05.11.2021 16:19 Відповісти
разумянистая
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05.11.2021 16:23 Відповісти
Мозжечковая политика
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05.11.2021 22:14 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось...
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05.11.2021 16:21 Відповісти
Это да,зато польза -у зекрысы зебилов забегает он в лёгкую
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05.11.2021 16:40 Відповісти
Меся чишко еще можно потусить...
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05.11.2021 16:22 Відповісти
Оттянет на себя немного зелёного лохтората и рыгов.
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05.11.2021 16:23 Відповісти
Лерос - може бути; дубінський - навряд чи
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05.11.2021 16:44 Відповісти
Лерос сам справляється.
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05.11.2021 17:29 Відповісти
ОП дал задание Лероса закидывать дерьмом?
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05.11.2021 17:50 Відповісти
партия ломбардщиков)
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05.11.2021 16:24 Відповісти
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05.11.2021 16:24 Відповісти
Человек пытается как то удержатся в политике , - но два раза в текущую воду вступить не возможно.Так что Как корабль назовешь , - так он и поплывет, в том числе и не существующими Именами. Кто видел Разумную Политику?
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05.11.2021 16:25 Відповісти
никто все видели только слуг урода
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05.11.2021 22:15 Відповісти
Перед наступними виборами президента Бубочку будуть бити:

1. Порошенко
2. Баба Юля.
3. ЖОПОблок.
4. Разумков.
5. Рябошапка і Ко.
6. Богдан.
7. Сабаков.
8. Кацапи.
9. І багато інших.
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05.11.2021 16:27 Відповісти
гыгыгыгы... какая то мышиная возня в ВР постоянно.
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05.11.2021 16:27 Відповісти
Политическое "болото" не может быть "разумным", оно может быть только вонючим.
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05.11.2021 16:27 Відповісти
Это ерунда, только Порошенко может спасти Украину.
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05.11.2021 16:29 Відповісти
Не болтайте ерундой
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05.11.2021 16:42 Відповісти
Да, несомненно, Порошенко, представляющего национально-демократическое движение в Украине, ставящего задачей построение национального государства украинского народа. У остальных , к сожалению, только "хотелки", которые у них меняются даже от несварения в желудке. Политическое "болото", типа Зеленского и "Слуг народа" не может построить в Украине что-то более прочное, чем куча навоза
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05.11.2021 16:56 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки ,​ https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Єрмак влаштував істерику і обматюкав депутатів «Слуги народу».
 Після провального візиту Зеленського у парламент, де шмаркля побачив не лише плакати із переліком своїх злочинів, а й «привіт» від Лероса, офіс президента прямо вчора в терміновому порядку зібрав на закриту зустріч усіх керівників груп фракції СН «на килим».
Депутати «слуг» скаржаться, що таким розлюченим Єрмака ще ніхто не бачив. Публічної порки і принижень не уник навіть кум - Коля Котлєта Тищенко, якого в Раду брали явно не за розумові здібності, а в якості живої сили з досвідом братка 90х.

Головна претензія Зеленського з Єрмаком - чому депутати монобільшості допустили, щоб фракція Порошенка стояла з плакатами проти бубочки. На думку ЗЄрмака, 200 слуг мали з боєм забрати ті плакати. А Лероса Коля Тищенко мав взагалі відправити в травмпункт після такого жесту на адресу найсцикливішого лідера.

Після прочухана і принижень, керівництво СН заворушилось, щоб хоч якось виправити ситуацію. Тож чекаємо на якісь тупі рішення в найближчі дні.

 Дивно, чому про цю зустріч не написали помийки ОП типу «Карточних офісів» і «Тайн депутата»
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05.11.2021 16:36 Відповісти
думаю можно слетать в отпуск. это будет "асіметрічний атвєт"
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05.11.2021 23:22 Відповісти
Да пусть хоть бьется в падучей
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06.11.2021 01:32 Відповісти
Еще один самовлюбленный нарцисс типа Сявика Голосистого и Гроси Винницкого создает партию имени самого себя
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05.11.2021 16:41 Відповісти
офшорный клоун создал всю вертикаль власти в стране имени себя. И тебя это не смущает?!
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05.11.2021 16:51 Відповісти
Кто в Украине живет, тот в цирке не смеется
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05.11.2021 17:03 Відповісти
Сиди на бутылке молча, чучело лишнехромосомное
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05.11.2021 22:17 Відповісти
началась борьба за гетьманство..))
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05.11.2021 16:42 Відповісти
Особливо "розумним" не залишається нічого іншого як піти та пихато смоктати якісь іншокольоровий..
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05.11.2021 16:44 Відповісти
И почему, собственно, наконец-то?
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Теперь никто не сомневается какая политика у оппонентов.
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05.11.2021 16:48 Відповісти
Давай разумков жги. Чем выше у тебя рейтинг - тем ниже у синьойра ковидомора
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05.11.2021 16:50 Відповісти
))))авакян розумкову охрану предложил,чтоб зекрыски,загнанные в угол,его не порешили,как Полякова
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05.11.2021 16:56 Відповісти
Ату його! Це ж також олігарх!!!
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05.11.2021 17:23 Відповісти
Дімусік, давай перетягуй до себе служок, щоб арахамло, єрмак і блазень аж стіни гризли.
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05.11.2021 18:04 Відповісти
Группа Разумкова опустит и Президента и его партию , видимо, поэтому политологи прогнозируют союз Разумкова с группой Авакова-Гройсмана-Яценюка ...... четвертку лидеров, кандидатов в Президенты: Разумков, Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
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05.11.2021 18:16 Відповісти
Витришкуватий риг подобається ворогам України. Он як зраділи. А коли він переможе, ці тролі-повії почнуть його лайном обкладати.
Дуже сподіваюсь, що лохторат, який привів до влади цього юного рига разом із Зе, більше не будуть віддавати свої голоси за того, хто зробив Зе преЗЕдентом
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05.11.2021 18:20 Відповісти
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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05.11.2021 19:10 Відповісти
Не понял... А у зеленых выходит зелёная? Намёком пахнет
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05.11.2021 20:09 Відповісти
Какой красивый а уже сбитый летчик
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05.11.2021 22:30 Відповісти
найлюдайте зелебобики внимательно,ваших слуг делить будут.
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05.11.2021 22:43 Відповісти
Диме бабки олигархи занесли за хорошую службу
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06.11.2021 00:17 Відповісти
Да что вы на Разумкова ополчились. Он делает нужную работу, уменьшает кол-во слуг.
Не захотите за него голосовать , не будете
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06.11.2021 01:35 Відповісти
Ну ок, как раз и посмотрим сколько Ринат Лианидыч прикупил себе слуг
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06.11.2021 01:36 Відповісти
https://liferead.ru
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06.11.2021 01:41 Відповісти
Ще одна партія слуг
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06.11.2021 01:55 Відповісти
да!! но первая(партия),,красивые" а вот теперь!!(дождались!) будут ,,умные" (первые воруют безрассудно а вторые будут по уму!воровать!!)
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06.11.2021 02:20 Відповісти
Конечно, у него УМА намного дольше чем у бубочки , но интеллект ниже плинтуса. После его высказывания о гениальности премьера и президента- Кучмы , ОТЦА и покровителя коррупции и большой прхватизации я его ,для себя , умножил на ноль !!!

Такая богатая страна на интеллектуально развитый народ превращается на
отстой ...
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06.11.2021 06:57 Відповісти
Господин Разумков, это вам не господин Зеленский, этот будет брать очень жёстко! До власти только допустите!!!
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06.11.2021 08:51 Відповісти
Пиар высокого уровня: использование фамилии. Это - не аналогия зеленский - зеленые, т.е. не зрелые. Тут прямо указывается на разумность. Есть ли разум в действительности или только хитрость приспособленчества - это уже надо думать. Разумеется, с этим у 75% напряг.
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06.11.2021 09:01 Відповісти
К сожалению для Разумкова, в украинском языке нет слово Разум, есть Розум ( хотя сходство конечно большое). Поэтому попытка назвать объединение в свою честь "Розум - на политика" вызывает только улыбку..
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06.11.2021 09:33 Відповісти
как не старайся, а получается вкп(б). сборище вралей, ворья, нариков, люмпена
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06.11.2021 09:50 Відповісти
Дебілков і "Розумна політика" - речі несумісні.
Знову макаронні вироби на вуха охлосу!
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07.11.2021 09:06 Відповісти
 
 