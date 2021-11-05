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Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение "Розумна політика"

Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает новое межфракционное объединение депутатов "Розумна політика".

Пока речь не идет о депутатской группе с соответствующими полномочиями, сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

"Я подтверждаю, что в Верховной Раде наконец-то появится "Розумна політика". (межфракционное объединение народных депутатов разных фракций и групп). Это факт. Насколько я знаю, необходимые документы передали на имя спикера Руслана Стефанчука, который должен объявить на заседании о создании соответствующего объединения", – заявила он

В то же время собеседники в "Слуге народа" подчеркнули, что "речь же не идет о депутатской группе (как "Довіра" и "За майбутнє", состав которых не меньше фракции "Голос", – ред.). Объединений у нас очень много .По различным направлениям.Но межфракционное объединение не будет иметь полномочий группы (право представлять позицию на согласительном совете и в парламенте при обсуждении вопросов, когда выступают от каждой фракции и группы)".

Источники в СН также добавляют, что вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата все еще остается актуальным.

Напомним, отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы дальше развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми", - "слуга народа" Гетманцев о ситуации с экс-спикером ВР

ВР (29225) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+19
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки ,​ https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Єрмак влаштував істерику і обматюкав депутатів «Слуги народу».
 Після провального візиту Зеленського у парламент, де шмаркля побачив не лише плакати із переліком своїх злочинів, а й «привіт» від Лероса, офіс президента прямо вчора в терміновому порядку зібрав на закриту зустріч усіх керівників груп фракції СН «на килим».
Депутати «слуг» скаржаться, що таким розлюченим Єрмака ще ніхто не бачив. Публічної порки і принижень не уник навіть кум - Коля Котлєта Тищенко, якого в Раду брали явно не за розумові здібності, а в якості живої сили з досвідом братка 90х.

Головна претензія Зеленського з Єрмаком - чому депутати монобільшості допустили, щоб фракція Порошенка стояла з плакатами проти бубочки. На думку ЗЄрмака, 200 слуг мали з боєм забрати ті плакати. А Лероса Коля Тищенко мав взагалі відправити в травмпункт після такого жесту на адресу найсцикливішого лідера.

Після прочухана і принижень, керівництво СН заворушилось, щоб хоч якось виправити ситуацію. Тож чекаємо на якісь тупі рішення в найближчі дні.

 Дивно, чому про цю зустріч не написали помийки ОП типу «Карточних офісів» і «Тайн депутата»
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05.11.2021 16:36
+14
да не пошел бы ты Разумков соц опросами заниматься?
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05.11.2021 16:18
+12
Перед наступними виборами президента Бубочку будуть бити:

1. Порошенко
2. Баба Юля.
3. ЖОПОблок.
4. Разумков.
5. Рябошапка і Ко.
6. Богдан.
7. Сабаков.
8. Кацапи.
9. І багато інших.
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05.11.2021 16:27
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да не пошел бы ты Разумков соц опросами заниматься?
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05.11.2021 16:18 Ответить
В нашу политику как залезешь, так оттуда только вперёд ногами. Так там замечательно живётся
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05.11.2021 16:20 Ответить
намек на дебельную политику от Бени с Вовой тоже мне открытие....
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05.11.2021 16:24 Ответить
А Бубочка куда должен пойти?
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05.11.2021 18:15 Ответить
Куда угодно, только чтоб его в Украине не было
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06.11.2021 01:29 Ответить
Розумкова политика ))
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05.11.2021 16:18 Ответить
Достаточно знать,что это мурло крутилось у тигипка на подтанцовках. А тигипко это комсомолец и вор. Гавно к гавну...
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05.11.2021 16:20 Ответить
а та з часом воно так і буде називатися Політика Розумкова, майбах маємо ж
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05.11.2021 17:28 Ответить
предлагаю альтернативное название "изгои" или "ренегаты", кажется, будет точнее отражать суть
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05.11.2021 16:18 Ответить
Так "Розумна" чи Розумкова?
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05.11.2021 16:19 Ответить
разумянистая
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05.11.2021 16:23 Ответить
Мозжечковая политика
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05.11.2021 22:14 Ответить
Чем бы дитя не тешилось...
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05.11.2021 16:21 Ответить
Это да,зато польза -у зекрысы зебилов забегает он в лёгкую
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05.11.2021 16:40 Ответить
Меся чишко еще можно потусить...
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05.11.2021 16:22 Ответить
Оттянет на себя немного зелёного лохтората и рыгов.
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05.11.2021 16:23 Ответить
Лерос - може бути; дубінський - навряд чи
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05.11.2021 16:44 Ответить
Лерос сам справляється.
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05.11.2021 17:29 Ответить
ОП дал задание Лероса закидывать дерьмом?
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05.11.2021 17:50 Ответить
партия ломбардщиков)
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05.11.2021 16:24 Ответить
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05.11.2021 16:24 Ответить
Человек пытается как то удержатся в политике , - но два раза в текущую воду вступить не возможно.Так что Как корабль назовешь , - так он и поплывет, в том числе и не существующими Именами. Кто видел Разумную Политику?
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05.11.2021 16:25 Ответить
никто все видели только слуг урода
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05.11.2021 22:15 Ответить
Перед наступними виборами президента Бубочку будуть бити:

1. Порошенко
2. Баба Юля.
3. ЖОПОблок.
4. Разумков.
5. Рябошапка і Ко.
6. Богдан.
7. Сабаков.
8. Кацапи.
9. І багато інших.
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05.11.2021 16:27 Ответить
гыгыгыгы... какая то мышиная возня в ВР постоянно.
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05.11.2021 16:27 Ответить
Политическое "болото" не может быть "разумным", оно может быть только вонючим.
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05.11.2021 16:27 Ответить
Это ерунда, только Порошенко может спасти Украину.
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05.11.2021 16:29 Ответить
Не болтайте ерундой
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05.11.2021 16:42 Ответить
Да, несомненно, Порошенко, представляющего национально-демократическое движение в Украине, ставящего задачей построение национального государства украинского народа. У остальных , к сожалению, только "хотелки", которые у них меняются даже от несварения в желудке. Политическое "болото", типа Зеленского и "Слуг народа" не может построить в Украине что-то более прочное, чем куча навоза
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05.11.2021 16:56 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки ,​ https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Єрмак влаштував істерику і обматюкав депутатів «Слуги народу».
 Після провального візиту Зеленського у парламент, де шмаркля побачив не лише плакати із переліком своїх злочинів, а й «привіт» від Лероса, офіс президента прямо вчора в терміновому порядку зібрав на закриту зустріч усіх керівників груп фракції СН «на килим».
Депутати «слуг» скаржаться, що таким розлюченим Єрмака ще ніхто не бачив. Публічної порки і принижень не уник навіть кум - Коля Котлєта Тищенко, якого в Раду брали явно не за розумові здібності, а в якості живої сили з досвідом братка 90х.

Головна претензія Зеленського з Єрмаком - чому депутати монобільшості допустили, щоб фракція Порошенка стояла з плакатами проти бубочки. На думку ЗЄрмака, 200 слуг мали з боєм забрати ті плакати. А Лероса Коля Тищенко мав взагалі відправити в травмпункт після такого жесту на адресу найсцикливішого лідера.

Після прочухана і принижень, керівництво СН заворушилось, щоб хоч якось виправити ситуацію. Тож чекаємо на якісь тупі рішення в найближчі дні.

 Дивно, чому про цю зустріч не написали помийки ОП типу «Карточних офісів» і «Тайн депутата»
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05.11.2021 16:36 Ответить
думаю можно слетать в отпуск. это будет "асіметрічний атвєт"
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05.11.2021 23:22 Ответить
Да пусть хоть бьется в падучей
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06.11.2021 01:32 Ответить
Еще один самовлюбленный нарцисс типа Сявика Голосистого и Гроси Винницкого создает партию имени самого себя
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05.11.2021 16:41 Ответить
офшорный клоун создал всю вертикаль власти в стране имени себя. И тебя это не смущает?!
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05.11.2021 16:51 Ответить
Кто в Украине живет, тот в цирке не смеется
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05.11.2021 17:03 Ответить
Сиди на бутылке молча, чучело лишнехромосомное
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05.11.2021 22:17 Ответить
началась борьба за гетьманство..))
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05.11.2021 16:42 Ответить
Особливо "розумним" не залишається нічого іншого як піти та пихато смоктати якісь іншокольоровий..
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05.11.2021 16:44 Ответить
И почему, собственно, наконец-то?
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05.11.2021 16:46 Ответить
Теперь никто не сомневается какая политика у оппонентов.
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05.11.2021 16:48 Ответить
Давай разумков жги. Чем выше у тебя рейтинг - тем ниже у синьойра ковидомора
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05.11.2021 16:50 Ответить
))))авакян розумкову охрану предложил,чтоб зекрыски,загнанные в угол,его не порешили,как Полякова
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05.11.2021 16:56 Ответить
Ату його! Це ж також олігарх!!!
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05.11.2021 17:23 Ответить
Дімусік, давай перетягуй до себе служок, щоб арахамло, єрмак і блазень аж стіни гризли.
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05.11.2021 18:04 Ответить
Группа Разумкова опустит и Президента и его партию , видимо, поэтому политологи прогнозируют союз Разумкова с группой Авакова-Гройсмана-Яценюка ...... четвертку лидеров, кандидатов в Президенты: Разумков, Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
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05.11.2021 18:16 Ответить
Витришкуватий риг подобається ворогам України. Он як зраділи. А коли він переможе, ці тролі-повії почнуть його лайном обкладати.
Дуже сподіваюсь, що лохторат, який привів до влади цього юного рига разом із Зе, більше не будуть віддавати свої голоси за того, хто зробив Зе преЗЕдентом
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05.11.2021 18:20 Ответить
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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05.11.2021 19:10 Ответить
Не понял... А у зеленых выходит зелёная? Намёком пахнет
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05.11.2021 20:09 Ответить
Какой красивый а уже сбитый летчик
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05.11.2021 22:30 Ответить
найлюдайте зелебобики внимательно,ваших слуг делить будут.
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05.11.2021 22:43 Ответить
Диме бабки олигархи занесли за хорошую службу
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06.11.2021 00:17 Ответить
Да что вы на Разумкова ополчились. Он делает нужную работу, уменьшает кол-во слуг.
Не захотите за него голосовать , не будете
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06.11.2021 01:35 Ответить
Ну ок, как раз и посмотрим сколько Ринат Лианидыч прикупил себе слуг
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06.11.2021 01:36 Ответить
https://liferead.ru
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06.11.2021 01:41 Ответить
Ще одна партія слуг
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06.11.2021 01:55 Ответить
да!! но первая(партия),,красивые" а вот теперь!!(дождались!) будут ,,умные" (первые воруют безрассудно а вторые будут по уму!воровать!!)
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06.11.2021 02:20 Ответить
Конечно, у него УМА намного дольше чем у бубочки , но интеллект ниже плинтуса. После его высказывания о гениальности премьера и президента- Кучмы , ОТЦА и покровителя коррупции и большой прхватизации я его ,для себя , умножил на ноль !!!

Такая богатая страна на интеллектуально развитый народ превращается на
отстой ...
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06.11.2021 06:57 Ответить
Господин Разумков, это вам не господин Зеленский, этот будет брать очень жёстко! До власти только допустите!!!
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06.11.2021 08:51 Ответить
Пиар высокого уровня: использование фамилии. Это - не аналогия зеленский - зеленые, т.е. не зрелые. Тут прямо указывается на разумность. Есть ли разум в действительности или только хитрость приспособленчества - это уже надо думать. Разумеется, с этим у 75% напряг.
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06.11.2021 09:01 Ответить
К сожалению для Разумкова, в украинском языке нет слово Разум, есть Розум ( хотя сходство конечно большое). Поэтому попытка назвать объединение в свою честь "Розум - на политика" вызывает только улыбку..
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06.11.2021 09:33 Ответить
как не старайся, а получается вкп(б). сборище вралей, ворья, нариков, люмпена
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06.11.2021 09:50 Ответить
Дебілков і "Розумна політика" - речі несумісні.
Знову макаронні вироби на вуха охлосу!
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07.11.2021 09:06 Ответить
 
 