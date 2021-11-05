Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение "Розумна політика"
Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает новое межфракционное объединение депутатов "Розумна політика".
Пока речь не идет о депутатской группе с соответствующими полномочиями, сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.
"Я подтверждаю, что в Верховной Раде наконец-то появится "Розумна політика". (межфракционное объединение народных депутатов разных фракций и групп). Это факт. Насколько я знаю, необходимые документы передали на имя спикера Руслана Стефанчука, который должен объявить на заседании о создании соответствующего объединения", – заявила он
В то же время собеседники в "Слуге народа" подчеркнули, что "речь же не идет о депутатской группе (как "Довіра" и "За майбутнє", состав которых не меньше фракции "Голос", – ред.). Объединений у нас очень много .По различным направлениям.Но межфракционное объединение не будет иметь полномочий группы (право представлять позицию на согласительном совете и в парламенте при обсуждении вопросов, когда выступают от каждой фракции и группы)".
Источники в СН также добавляют, что вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата все еще остается актуальным.
Напомним, отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы дальше развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям".
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1. Порошенко
2. Баба Юля.
3. ЖОПОблок.
4. Разумков.
5. Рябошапка і Ко.
6. Богдан.
7. Сабаков.
8. Кацапи.
9. І багато інших.
Єрмак влаштував істерику і обматюкав депутатів «Слуги народу».
Після провального візиту Зеленського у парламент, де шмаркля побачив не лише плакати із переліком своїх злочинів, а й «привіт» від Лероса, офіс президента прямо вчора в терміновому порядку зібрав на закриту зустріч усіх керівників груп фракції СН «на килим».
Депутати «слуг» скаржаться, що таким розлюченим Єрмака ще ніхто не бачив. Публічної порки і принижень не уник навіть кум - Коля Котлєта Тищенко, якого в Раду брали явно не за розумові здібності, а в якості живої сили з досвідом братка 90х.
Головна претензія Зеленського з Єрмаком - чому депутати монобільшості допустили, щоб фракція Порошенка стояла з плакатами проти бубочки. На думку ЗЄрмака, 200 слуг мали з боєм забрати ті плакати. А Лероса Коля Тищенко мав взагалі відправити в травмпункт після такого жесту на адресу найсцикливішого лідера.
Після прочухана і принижень, керівництво СН заворушилось, щоб хоч якось виправити ситуацію. Тож чекаємо на якісь тупі рішення в найближчі дні.
Дивно, чому про цю зустріч не написали помийки ОП типу «Карточних офісів» і «Тайн депутата»
Дуже сподіваюсь, що лохторат, який привів до влади цього юного рига разом із Зе, більше не будуть віддавати свої голоси за того, хто зробив Зе преЗЕдентом
Не захотите за него голосовать , не будете
Такая богатая страна на интеллектуально развитый народ превращается на
отстой ...
Знову макаронні вироби на вуха охлосу!