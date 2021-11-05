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Новини Коронавірус і карантин
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Черкащина з понеділка може перейти у "червону" зону, - Скічко

Черкащина з понеділка може перейти у

Від понеділка, 8 листопада, через збільшення кількості інфікованих коронавірусом Черкаська область може опинитись у червоній карантинній зоні.

Про це під час брифінгу щодо епідемічної ситуації в області розповів голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За двома показниками з трьох ми перевищуємо допустимі норми – це коефіцієнт виявлених випадків інфікування та рівень госпіталізацій по області. Відповідно, вони становлять 26,6% - за норми менше 20%; 60,4% - за норми менше 60%. Якщо і завтра показники нарощуватимуться, то через три дні ми опинимося в червоній зоні", – зазначив Скічко.

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Автор: 

карантин (18172) Скічко (46) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Чернігівська область (965)


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Все в ней будем.
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05.11.2021 16:40 Відповісти
Скичко, какой тариф у тебя клоуна на Новогодние корпоративы?
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05.11.2021 16:47 Відповісти
Странно. А детям велели в Черкассах с понедельника всем идти в школу…
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05.11.2021 18:13 Відповісти
 
 