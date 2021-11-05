Черкащина з понеділка може перейти у "червону" зону, - Скічко

Від понеділка, 8 листопада, через збільшення кількості інфікованих коронавірусом Черкаська область може опинитись у червоній карантинній зоні.

Про це під час брифінгу щодо епідемічної ситуації в області розповів голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За двома показниками з трьох ми перевищуємо допустимі норми – це коефіцієнт виявлених випадків інфікування та рівень госпіталізацій по області. Відповідно, вони становлять 26,6% - за норми менше 20%; 60,4% - за норми менше 60%. Якщо і завтра показники нарощуватимуться, то через три дні ми опинимося в червоній зоні", – зазначив Скічко.

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