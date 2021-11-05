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Новости Коронавирус и карантин
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Черкасщина с понедельника может перейти в "красную" зону, - Скичко

Черкасщина с понедельника может перейти в

С понедельника, 8 ноября, из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом Черкасская область может оказаться в красной карантинной зоне.

Об этом во время брифинга по поводу эпидемической ситуации в области рассказал председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По двум показателям из трех мы превышаем допустимые нормы – это коэффициент выявленных случаев инфицирования и уровень госпитализаций по области. Соответственно, они составляют 26,6% - при норме менее 20%; 60,4% - при норме менее 60%. Если и завтра показатели будут наращиваться, то через три дня мы окажемся в красной зоне", – отметил Скичко.

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Автор: 

карантин (16729) Скичко Александр (41) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Черниговская область (1115)


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Все в ней будем.
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05.11.2021 16:40 Ответить
Скичко, какой тариф у тебя клоуна на Новогодние корпоративы?
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05.11.2021 16:47 Ответить
Странно. А детям велели в Черкассах с понедельника всем идти в школу…
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05.11.2021 18:13 Ответить
 
 