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Черкасщина с понедельника может перейти в "красную" зону, - Скичко
С понедельника, 8 ноября, из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом Черкасская область может оказаться в красной карантинной зоне.
Об этом во время брифинга по поводу эпидемической ситуации в области рассказал председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По двум показателям из трех мы превышаем допустимые нормы – это коэффициент выявленных случаев инфицирования и уровень госпитализаций по области. Соответственно, они составляют 26,6% - при норме менее 20%; 60,4% - при норме менее 60%. Если и завтра показатели будут наращиваться, то через три дня мы окажемся в красной зоне", – отметил Скичко.
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Максим Максимович #492073
показать весь комментарий05.11.2021 16:40 Ответить Мне нравится 0
Колыван Спикер
показать весь комментарий05.11.2021 16:47 Ответить Мне нравится 1
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Lada2014
показать весь комментарий05.11.2021 18:13 Ответить Мне нравится 0
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