Моряки з Єгипту хотіли потрапити в Україну за фальшивими документами
У п'яти мореплавців у паспортах було написано, що вони – жінки, ще 25 паспортів були просто підробленими.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Ознаки підробки виявили у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.
"При цьому в офіційних документах п'ятьох громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони – жіночої статі", – зазначили у Держприкордонслужбі.
Морякам із фальшивими документами відмовили у в'їзді в Україну. Вони будуть на своїх суднах під охороною, а потім повернуться назад до Єгипту.
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Игорь Бех
показати весь коментар05.11.2021 16:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Игорь Горобец #201911
показати весь коментар05.11.2021 17:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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