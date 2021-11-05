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Новини
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Моряки з Єгипту хотіли потрапити в Україну за фальшивими документами

Моряки з Єгипту хотіли потрапити в Україну за фальшивими документами

У п'яти мореплавців у паспортах було написано, що вони – жінки, ще 25 паспортів були просто підробленими.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Ознаки підробки виявили у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.

"При цьому в офіційних документах п'ятьох громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони – жіночої статі", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Морякам із фальшивими документами відмовили у в'їзді в Україну. Вони будуть на своїх суднах під охороною, а потім повернуться назад до Єгипту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США вперше видали паспорт із позначкою "стать Х", - Держдеп

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6212) Єгипет (393) моряки (927) паспорт (1162) підробка (443)


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Их заставили снять трусы ? ))
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05.11.2021 16:58 Відповісти
Що за сексизм? Де реакція Європейської солідарності?
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05.11.2021 17:23 Відповісти
 
 