Моряки з Єгипту хотіли потрапити в Україну за фальшивими документами

У п'яти мореплавців у паспортах було написано, що вони – жінки, ще 25 паспортів були просто підробленими.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Ознаки підробки виявили у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.

"При цьому в офіційних документах п'ятьох громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони – жіночої статі", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Морякам із фальшивими документами відмовили у в'їзді в Україну. Вони будуть на своїх суднах під охороною, а потім повернуться назад до Єгипту.

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