Моряки из Египта хотели попасть в Украину по поддельным документам

У пяти мореплавателей в паспортах было написано, что они – женщины, еще у 25 паспорта были просто поддельными.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Признаки подделки обнаружили в паспортах 30 членов экипажей иностранных суден.

"При этом в официальных бумагах пяти граждан Египта – мужчин, значилось, что они – женского пола", – отметили в Госпогранслужбе.

Морякам с поддельными документами отказали во въезде в Украину. Они будут находиться на своих судах под охраной, а после вернутся обратно в Египет.

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