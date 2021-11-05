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Моряки из Египта хотели попасть в Украину по поддельным документам

Моряки из Египта хотели попасть в Украину по поддельным документам

У пяти мореплавателей в паспортах было написано, что они – женщины, еще у 25 паспорта были просто поддельными.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Признаки подделки обнаружили в паспортах 30 членов экипажей иностранных суден.

"При этом в официальных бумагах пяти граждан Египта – мужчин, значилось, что они – женского пола", – отметили в Госпогранслужбе.

Морякам с поддельными документами отказали во въезде в Украину. Они будут находиться на своих судах под охраной, а после вернутся обратно в Египет.

Читайте: С начала года в Украине задержали 900 нелегальных мигрантов, 13 из них на границе с Беларусью, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6362) Египет (772) моряки (1079) паспорт (1177) подделка (437)


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Их заставили снять трусы ? ))
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05.11.2021 16:58 Ответить
Що за сексизм? Де реакція Європейської солідарності?
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05.11.2021 17:23 Ответить
 
 