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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич відвідала адмінмежу з окупованим Кримом

Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич відвідала адмінмежу з окупованим Кримом

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 5 листопада відвідала адмінмежу з окупованим Кримом.

Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Ради Європи, під час поїздки на адміністративну межу із тимчасово окупованим Кримом", - написала чиновниця.

Джапарова підкреслила, що отримана генсеком під час поїздки інформація сприятиме підготовці звіту про ситуацію з правами людини в окупованому РФ Криму.

"Україна готова співпрацювати з Радою Європи для захисту прав людини у Криму", - додала представниця МЗС.

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Автор: 

Крим (14122) Рада Європи (459) Джапарова Еміне (179) Пейчинович-Бурич (43)


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когда будете недвигу у кацапов в ЕС отбирать, радостные сопроводители и ездуны - посетители?
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05.11.2021 19:37 Відповісти
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич это как английская королева - манекен в витрине дорогого магазина. Чо на нее напялят то и рекламирует.

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05.11.2021 20:03 Відповісти
 
 