Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич відвідала адмінмежу з окупованим Кримом

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 5 листопада відвідала адмінмежу з окупованим Кримом.

Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Ради Європи, під час поїздки на адміністративну межу із тимчасово окупованим Кримом", - написала чиновниця.

Джапарова підкреслила, що отримана генсеком під час поїздки інформація сприятиме підготовці звіту про ситуацію з правами людини в окупованому РФ Криму.

"Україна готова співпрацювати з Радою Європи для захисту прав людини у Криму", - додала представниця МЗС.

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