Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич відвідала адмінмежу з окупованим Кримом
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 5 листопада відвідала адмінмежу з окупованим Кримом.
Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Ради Європи, під час поїздки на адміністративну межу із тимчасово окупованим Кримом", - написала чиновниця.
Джапарова підкреслила, що отримана генсеком під час поїздки інформація сприятиме підготовці звіту про ситуацію з правами людини в окупованому РФ Криму.
"Україна готова співпрацювати з Радою Європи для захисту прав людини у Криму", - додала представниця МЗС.
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