Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич посетила админграницу с оккупированным Крымом

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 5 ноября посетила админграницу с оккупированным Крымом.

Об этом в Twitter сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы, во время поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала чиновница.

Джапарова подчеркнула, что полученная генсеком в ходе поездки информация будет способствовать подготовке отчета о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму.

"Украина готова сотрудничать с Советом Европы для защиты прав человека в Крыму", - добавила представитель МИДа.

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