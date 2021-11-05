РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10928 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 123 2

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич посетила админграницу с оккупированным Крымом

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич посетила админграницу с оккупированным Крымом

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 5 ноября посетила админграницу с оккупированным Крымом.

Об этом в Twitter сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы, во время поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала чиновница.

Джапарова подчеркнула, что полученная генсеком в ходе поездки информация будет способствовать подготовке отчета о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму.

"Украина готова сотрудничать с Советом Европы для защиты прав человека в Крыму", - добавила представитель МИДа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Совет Европы сумели "перевернуть страницу", преодолев турбулентность в отношениях, - Кулеба

Автор: 

Крым (26360) Совет Европы (699) Джапарова (174) Пейчинович-Бурич (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда будете недвигу у кацапов в ЕС отбирать, радостные сопроводители и ездуны - посетители?
показать весь комментарий
05.11.2021 19:37 Ответить
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич это как английская королева - манекен в витрине дорогого магазина. Чо на нее напялят то и рекламирует.

.
показать весь комментарий
05.11.2021 20:03 Ответить
 
 