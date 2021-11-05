Гірськолижні курорти в Україні працюватимуть лише для вакцинованих, - Ляшко

На новорічні канікули українські гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих туристів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На Новий рік гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих від ковіду туристів. Канатні дороги та підйомники теж працюватимуть лише для вакцинованих", - сказав він.

Ляшко повідомив, що МОЗ розробляє систему, яка передбачає, що на зимові канікули туристам не потрібно буде весь час показувати сертифікати про вакцинацію, можливо, буде розроблена модель, за якої туристам при поселенні в готель видаватимуть браслет, в який у цифровому вигляді буде "зашита" інформація про вакцинацію.

Він також повідомив, що зараз в Україні епідситуація "стабілізувалася на високому рівні".

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