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Новини Коронавірус і карантин
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Гірськолижні курорти в Україні працюватимуть лише для вакцинованих, - Ляшко

Гірськолижні курорти в Україні працюватимуть лише для вакцинованих, - Ляшко

На новорічні канікули українські гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих туристів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На Новий рік гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих від ковіду туристів. Канатні дороги та підйомники теж працюватимуть лише для вакцинованих", - сказав він.

Ляшко повідомив, що МОЗ розробляє систему, яка передбачає, що на зимові канікули туристам не потрібно буде весь час показувати сертифікати про вакцинацію, можливо, буде розроблена модель, за якої туристам при поселенні в готель видаватимуть браслет, в який у цифровому вигляді буде "зашита" інформація про вакцинацію.

Він також повідомив, що зараз в Україні епідситуація "стабілізувалася на високому рівні".

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Автор: 

вакцина (4418) гори (83) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Курорты будут работать только при наличии клиентов с деньгами. Остальное от лукавого.
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05.11.2021 23:12
+4
Ужосс что творицца, придёться нелегально покупать легальный сертификат, не кролик же я подопытный чтобы давать себя колоть жижей из бочки, неизвестно чем через годы это ещё аукнется вмешательством в иммунную систему.
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06.11.2021 00:03
+3
Тупорилі жиди творять геноцид українського народу, як в свій час їхні предки створювали концтабори в Європі
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06.11.2021 08:41
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05.11.2021 23:10 Відповісти
Бабла небось нарубят...
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05.11.2021 23:11 Відповісти
Ця новина чомусь пробиває на ностальгію.
"Піво отпускаєцца только члєнам профсоюза".
Або:

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06.11.2021 01:12 Відповісти
Курорты будут работать только при наличии клиентов с деньгами. Остальное от лукавого.
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05.11.2021 23:12 Відповісти
Они всегда по таким критериям работали)
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05.11.2021 23:15 Відповісти
Остров сокровищ.
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05.11.2021 23:14 Відповісти
Зеледент собрался опять на лыжах покататься? Хотя к чему я спрашиваю... Он же очередной раз устал... Может он так пытается от Дерьмака спрятаться?
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05.11.2021 23:16 Відповісти
А туалеты общественные? Огласите весь список пожалуйста!
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05.11.2021 23:50 Відповісти
А ось і стимул для вакцинації депутан!
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05.11.2021 23:58 Відповісти
В чіпування людей вакциною наразі не вірю, але слхаючи наших можновлдадців почав сумніватись, вони що проводять антивакцинальну компанію?
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05.11.2021 23:58 Відповісти
Ужосс что творицца, придёться нелегально покупать легальный сертификат, не кролик же я подопытный чтобы давать себя колоть жижей из бочки, неизвестно чем через годы это ещё аукнется вмешательством в иммунную систему.
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06.11.2021 00:03 Відповісти
А до этого Вы что прививки не делали, Вам уже аукнулось?
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06.11.2021 01:45 Відповісти
Тебе прививки в детстве(до етого) делали жижей из бочки?
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06.11.2021 08:17 Відповісти
Раньше не делали из бочки и сейчас не делают из бочки.
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06.11.2021 12:44 Відповісти
Ну да. Вакциньі, которьіе разрабатьіваются 6 лет. Законьі биологии такие
Те, которьіе за год варять, не прошедшие полньій цикл клинических испьітаний - хз из какой калюжи набраньі
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06.11.2021 12:55 Відповісти
Возможно это раньше 6 лет, наука вроде как не стоит на месте и тем более covid19 это не что-то новое, это разновидность старого. То что реально экспериментальное это вроде пфайзер, которой не тренирует иммунную систему, а учит.
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06.11.2021 13:28 Відповісти
Ясно. Вьі из тех, кто в состоянии отменять законьі природьі и ускорять биологические реакции
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06.11.2021 13:41 Відповісти
Вы о чем, какие законы природы? Человек еще столико не знает, еще 200 лет покажи человеку телевизор, он посчитал это нечто божественное. Та даже, если Вы не совсем молодой, сказали бы вам что вы будете в кармане носит целый комп, который занимал целую комнату, то бы наверное повертели пальцем у виска. Сейчас уже органы в пробирках выращивают.
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06.11.2021 13:59 Відповісти
Вже пізно турбуватися. Мабуть якість досліди вже зробили. Мозок безповоротно пошкоджений.
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06.11.2021 07:42 Відповісти
НОВОСТИ дурдома:
Военный локдаун для Латвии, на очереди Украина и Белоруссия?
https://www.youtube.com/watch?v=MIL5O2DyHs0&ab_channel=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%803%D0%A1%D0%A8%D0%90
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06.11.2021 01:39 Відповісти
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06.11.2021 02:06 Відповісти
Стою на песке я! В лыжи обутый! То ли в Омане я , то ли я - ипанутый? Зато сертификат здесь не требуют!
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06.11.2021 05:39 Відповісти
Попередній хоч хитріший був,це дурне теля вже скільки язиком набрехало-намололо що менше ніж двома пострілами не відбудеться,хіба що з вікна полетить.Тюремний термін йому як джек-пот буде,його ще в бога вимовити треба.
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06.11.2021 06:44 Відповісти
На гірськолижних курортах будуть працювати тільки вакциновані підйомники (Ляшко)
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06.11.2021 06:51 Відповісти
Деяки ідіоти зробили проблему на рівному місці. Що може бути простіше - по дорозі (работа, магазин, тощо) зайшов в пункт вакцинації і зробив ін'єкцію. Через визначений термін зробив другу дозу. І все, немає проблем!!!
Але ж ніц!!! Ходять толпами, як зомбі повторюють - "Чіпи, управлять, експеримент, заговор... абирвалг, абирвалг!!!"
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06.11.2021 08:02 Відповісти
Зайдіть на сайт МОЗ почитпйте інфориацію ...
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06.11.2021 09:55 Відповісти
І що я там повинен вичитати?
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06.11.2021 10:43 Відповісти
То що то дослід, я не маю нині часу, я б чітко вказав , що і де, трохи пізніше - обов'язково, якщо хочете зайдіть на телеграи канал ДОСТи, вони там все чітко описують, навіть запити є, і відповіді. Гарного дня.
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06.11.2021 11:27 Відповісти
Самьіе простьіе решения как раз у идиотов. Пункт вакцинации должен бьіть с кабінетом реанимации. Потому что не видящий проблемьі, идиот забежит по пути в магазин ширнуться, и может "кони двинуть" от анафилактического шока. В некоторьіх случаях игла еще в мьішце может бьіть.
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06.11.2021 12:10 Відповісти
Пруфи, будь ласка, на подібні ситуації в Україні.
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06.11.2021 12:58 Відповісти
На які, на анафілактичний шок, чи на нормативні вимоги без виконання яких пункт вакцинациї не може бути сертіфіцирован?
Ви впевнені що не йдете шляхом простих рішень?
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06.11.2021 13:17 Відповісти
Тупорилі жиди творять геноцид українського народу, як в свій час їхні предки створювали концтабори в Європі
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06.11.2021 08:41 Відповісти
Браслет?
Клеймо на лоб при прививке.
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06.11.2021 09:20 Відповісти
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-ii Констітуція України
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06.11.2021 10:27 Відповісти
Вас надо садить в тюрьму иначе этот беспредел не остановить. Обнаглевшие беспредельшики.
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06.11.2021 10:57 Відповісти
 
 