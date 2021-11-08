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Мінінфраструктури починає перезавантаження Укртрансбезпеки: новим керівником став Зборовський - в планах реорганізація і цифровізація, - Найєм

Міністерство інфраструктури запустило процес повного перезавантаження Державної служби України з безпеки на транспорті (ДСБТ, Укртрансбезпеки). Наразі головна мета - забезпечення служби якісними кадрами та забезпечення якісних умов роботи працівників.

Про це написав у фейсбуці заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомтесь, це - Євген Зборовський, новий керівник Державної служби України з безпеки на транспорті. Минулого тижня він був призначений на цю посаду рішенням Кабінету Міністрів, а сьогодні представлений колективу ДСБТ. До призначення Євген пройшов довгу службу в лавах патрульної поліції, куди прийшов простим патрульним на самому початку реформи. За шість років він дійшов до посади командира батальйону та керував трьома сотнями особового складу. Я вдячний керівництву Національної поліції та Департаменту патрульної поліції за досвід та сприяння у роботі ДСБТ. Сподіваюсь, авторитет та досвід нового керівника дасть новий поштовх співпраці. Бажаю Євгену успіхів та витримки. Йому буде важко, але в нього буде підтримка всього міністерства і моя особиста. Для ДСБТ це лише початок", - розповів політик.

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Мінінфраструктури починає перезавантаження Укртрансбезпеки: новим керівником став Зборовський - в планах реорганізація і цифровізація, - Найєм 01

"На початку осені Міністерство інфраструктури запустило процес повного перезавантаження ДСБТ. Наразі головна мета - забезпечення служби якісними кадрами та забезпечення якісних умов роботи працівників. Ми вже запустили набір нових інспекторів, готуємось до реорганізації служби, яка у майбутньому дозволить уникнути політичних призначень та непрозорих рішень. Першочерговими завданням до кінця року є реорганізація служби, набір нових інспекторів та завершення закупівель програмних рішень щодо цифровізації послуг ДСБТ", - пояснив він.

"Кадрові зміни — ключові у питанні реорганізації роботи Служби. Йдеться не лише про набір нової команди, але й про розширення штату інспекторів майже вдвічі. Минулого тижня завершився збір анкет на посади інспекторі. У рамках національного відбору 220 нових інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті (ДСБТ) подано 1 824 анкети. Таким чином, загальний конкурс склав 8 осіб на місце. Сьогодні вже почався перший етап тестування кандидатів", повідомив Найєм.

"Цифровізація послуг Укртрансбезпеки з метою мінімізації людського фактора у прийнятті рішень, а отже корупційних ризиків — пріоритет нової команди. Уже до кінця цього року планується почати розробку та впровадження цілої низки програмних компонентів, які необхідні для виконання функцій Укртрансбезпеки:

Мінінфраструктури починає перезавантаження Укртрансбезпеки: новим керівником став Зборовський - в планах реорганізація і цифровізація, - Найєм 02 вже запущено новий кабінет перевізника ШЛЯХ, у якому вже реалізовано систему замовлення та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Мінінфраструктури починає перезавантаження Укртрансбезпеки: новим керівником став Зборовський - в планах реорганізація і цифровізація, - Найєм 02 системи онлайн розподілу ЄКМТ;

Мінінфраструктури починає перезавантаження Укртрансбезпеки: новим керівником став Зборовський - в планах реорганізація і цифровізація, - Найєм 02 створення програмного забезпечення для контролю за рухом та виконанням постанов (E-Decision)

Мінінфраструктури починає перезавантаження Укртрансбезпеки: новим керівником став Зборовський - в планах реорганізація і цифровізація, - Найєм 02 доукомплектування та покращення якості роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)

Мінінфраструктури починає перезавантаження Укртрансбезпеки: новим керівником став Зборовський - в планах реорганізація і цифровізація, - Найєм 02 створення електронного Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів тощо;

Усі ці системи та інструменти будуть розроблені коштом виділених зі спеціального фонду державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу", - додав заступник міністра.

"До реорганізації Служби Мінінфраструктури планує долучати міжнародних партнерів. Так, на сьогоднішньому обговоренні свою підтримку новим змінам висловили представники Європейського Союзу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, IDLO, Європейської бізнес асоціації та Асоціації міжнародних автоперевізників", - зазначив Найєм.

Автор: 

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О ***...пуштунская морда Наем проклюнулась.....Как же вы с Сырожей Лещенко уже *******!
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08.11.2021 16:37 Відповісти
Ублюдки что угодно, только бы у кормушки да еще с огромными зарплатами.
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08.11.2021 16:38 Відповісти
Зрозуміло. Будуть ******* у біткойнах
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08.11.2021 16:43 Відповісти
рехворматоры , ваши инспектора на минималке...
ну и как им... не брать?
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08.11.2021 16:44 Відповісти
Найом округлился, заматерел п .....теныш! Оно уже зам министра инфраструктуры... Серлещ и Найом-как образец журналиста зрадолюба. Теперь по карманам не успевает рассовывать пенензы.
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08.11.2021 17:01 Відповісти
А экспроприация, тоже в планах?
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08.11.2021 17:04 Відповісти
Гамноєм поставив такого ж "чесного" як і сам+ сірожа жополиз-лященко
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08.11.2021 17:09 Відповісти
Нда Найем заматерел, весь лоснится .... Видать сытно "Укроборонпром" реформировал, перешел к новому пирогу....

Таких наш старый кадровик называл "летунами", в смысле что они часто меняли место работы и род занятий....
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08.11.2021 17:09 Відповісти
от перестановки сумма не меняется
двоешники, сэр
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08.11.2021 17:15 Відповісти
 
 