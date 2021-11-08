Мінінфраструктури починає перезавантаження Укртрансбезпеки: новим керівником став Зборовський - в планах реорганізація і цифровізація, - Найєм

Міністерство інфраструктури запустило процес повного перезавантаження Державної служби України з безпеки на транспорті (ДСБТ, Укртрансбезпеки). Наразі головна мета - забезпечення служби якісними кадрами та забезпечення якісних умов роботи працівників.

Про це написав у фейсбуці заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомтесь, це - Євген Зборовський, новий керівник Державної служби України з безпеки на транспорті. Минулого тижня він був призначений на цю посаду рішенням Кабінету Міністрів, а сьогодні представлений колективу ДСБТ. До призначення Євген пройшов довгу службу в лавах патрульної поліції, куди прийшов простим патрульним на самому початку реформи. За шість років він дійшов до посади командира батальйону та керував трьома сотнями особового складу. Я вдячний керівництву Національної поліції та Департаменту патрульної поліції за досвід та сприяння у роботі ДСБТ. Сподіваюсь, авторитет та досвід нового керівника дасть новий поштовх співпраці. Бажаю Євгену успіхів та витримки. Йому буде важко, але в нього буде підтримка всього міністерства і моя особиста. Для ДСБТ це лише початок", - розповів політик.

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"На початку осені Міністерство інфраструктури запустило процес повного перезавантаження ДСБТ. Наразі головна мета - забезпечення служби якісними кадрами та забезпечення якісних умов роботи працівників. Ми вже запустили набір нових інспекторів, готуємось до реорганізації служби, яка у майбутньому дозволить уникнути політичних призначень та непрозорих рішень. Першочерговими завданням до кінця року є реорганізація служби, набір нових інспекторів та завершення закупівель програмних рішень щодо цифровізації послуг ДСБТ", - пояснив він.

"Кадрові зміни — ключові у питанні реорганізації роботи Служби. Йдеться не лише про набір нової команди, але й про розширення штату інспекторів майже вдвічі. Минулого тижня завершився збір анкет на посади інспекторі. У рамках національного відбору 220 нових інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті (ДСБТ) подано 1 824 анкети. Таким чином, загальний конкурс склав 8 осіб на місце. Сьогодні вже почався перший етап тестування кандидатів", повідомив Найєм.

"Цифровізація послуг Укртрансбезпеки з метою мінімізації людського фактора у прийнятті рішень, а отже корупційних ризиків — пріоритет нової команди. Уже до кінця цього року планується почати розробку та впровадження цілої низки програмних компонентів, які необхідні для виконання функцій Укртрансбезпеки:

вже запущено новий кабінет перевізника ШЛЯХ, у якому вже реалізовано систему замовлення та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

системи онлайн розподілу ЄКМТ;

створення програмного забезпечення для контролю за рухом та виконанням постанов (E-Decision)

доукомплектування та покращення якості роботи Системи та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM)

створення електронного Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів тощо;

Усі ці системи та інструменти будуть розроблені коштом виділених зі спеціального фонду державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу", - додав заступник міністра.

"До реорганізації Служби Мінінфраструктури планує долучати міжнародних партнерів. Так, на сьогоднішньому обговоренні свою підтримку новим змінам висловили представники Європейського Союзу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, IDLO, Європейської бізнес асоціації та Асоціації міжнародних автоперевізників", - зазначив Найєм.