Мининфраструктуры начинает перезагрузку Укртрансбезопасности: новым руководителем стал Зборовский - в планах реорганизация и цифровизация, - Найем

Министерство инфраструктуры запустило процесс полной перезагрузки Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ, Укртрансбезопасности). Сейчас главная цель – обеспечение службы качественными кадрами и обеспечение качественных условий работы работников.

Об этом написал в Фейсбуке замминистра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь, это - Евгений Зборовский, новый руководитель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. На прошлой неделе он был назначен на эту должность решением Кабинета Министров, а сегодня представлен коллективу ГСБТ. До назначения Евгений прошел долгую службу в рядах патрульной полиции, куда пришел простым патрульным в самом начале реформы. За шесть лет он дошел до должности командира батальона и руководил тремя сотнями личного состава. Я благодарен руководству Национальной полиции и Департамента патрульной полиции за опыт и содействие в работе ГСБТ. Надеюсь, авторитет и опыт нового руководителя дадут новый толчок сотрудничеству. "Желаю Евгению успехов и выдержки. Ему будет тяжело, но у него будет поддержка всего министерства и моя личная. Для ГСБТ это только начало", - рассказал политик.

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"В начале осени Министерство инфраструктуры запустило процесс полной перезагрузки ГСБТ. Сейчас главная цель - обеспечение службы качественными кадрами и обеспечение качественных условий работы работников. Мы уже запустили набор новых инспекторов, готовимся к реорганизации службы, которая в будущем позволит избежать политических назначений и непрозрачных решений. Первоочередной задачей до конца года является реорганизация службы, набор новых инспекторов и завершение закупок программных решений по цифровизации услуг ГСБТ", - пояснил он.

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"Кадровые изменения - ключевые в вопросе реорганизации работы Службы. Речь идет не только о наборе новой команды, но и о расширении штата инспекторов почти вдвое. На прошлой неделе завершился сбор анкет на должности инспекторов. В рамках национального отбора 220 новых инспекторов Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ) подано 1 824 анкеты. Таким образом, общий конкурс составил 8 человек на место. Сегодня уже начался первый этап тестирования кандидатов", - сообщил Найем.

"Цифровизация услуг Укртрансбезопасности с целью минимизации человеческого фактора в принятии решений, а следовательно, коррупционных рисков — приоритет новой команды. Уже к концу этого года планируется начать разработку и внедрение целого ряда программных компонентов, которые необходимы для выполнения функций Укртрансбезопасности:

уже запущен новый кабинет перевозчика ШЛЯХ, в котором уже реализована система заказа и учета разрешений на международные грузовые перевозки.

системы онлайн распределения ЕКМТ;

создание программного обеспечения для контроля за движением и исполнением постановлений (E-Decision)

доукомплектования и улучшения качества работы Системы и центр обработки данных ГВК (Weigh Control System, WiM)

создание электронного Государственного реестра сертификатов соответствия транспортных средств и т.п.;

Все эти системы и инструменты будут разработаны за счет выделенных из специального фонда государственного бюджета, полученных от Европейского Союза", - добавил замминистра.

"К реорганизации Службы Мининфраструктуры планирует привлекать международных партнеров. Так, на сегодняшнем обсуждении свою поддержку новым изменениям выразили представители Европейского Союза, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, IDLO, Европейской бизнес-ассоциации и Ассоциации международных автоперевозчиков", - отметил Найем.