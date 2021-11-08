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Мининфраструктуры начинает перезагрузку Укртрансбезопасности: новым руководителем стал Зборовский - в планах реорганизация и цифровизация, - Найем

Министерство инфраструктуры запустило процесс полной перезагрузки Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ, Укртрансбезопасности). Сейчас главная цель – обеспечение службы качественными кадрами и обеспечение качественных условий работы работников.

Об этом написал в Фейсбуке замминистра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь, это - Евгений Зборовский, новый руководитель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. На прошлой неделе он был назначен на эту должность решением Кабинета Министров, а сегодня представлен коллективу ГСБТ. До назначения Евгений прошел долгую службу в рядах патрульной полиции, куда пришел простым патрульным в самом начале реформы. За шесть лет он дошел до должности командира батальона и руководил тремя сотнями личного состава. Я благодарен руководству Национальной полиции и Департамента патрульной полиции за опыт и содействие в работе ГСБТ. Надеюсь, авторитет и опыт нового руководителя дадут новый толчок сотрудничеству. "Желаю Евгению успехов и выдержки. Ему будет тяжело, но у него будет поддержка всего министерства и моя личная. Для ГСБТ это только начало", - рассказал политик.

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Мининфраструктуры начинает перезагрузку Укртрансбезопасности: новым руководителем стал Зборовский - в планах реорганизация и цифровизация, - Найем 01

"В начале осени Министерство инфраструктуры запустило процесс полной перезагрузки ГСБТ. Сейчас главная цель - обеспечение службы качественными кадрами и обеспечение качественных условий работы работников. Мы уже запустили набор новых инспекторов, готовимся к реорганизации службы, которая в будущем позволит избежать политических назначений и непрозрачных решений. Первоочередной задачей до конца года является реорганизация службы, набор новых инспекторов и завершение закупок программных решений по цифровизации услуг ГСБТ", - пояснил он.

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"Кадровые изменения - ключевые в вопросе реорганизации работы Службы. Речь идет не только о наборе новой команды, но и о расширении штата инспекторов почти вдвое. На прошлой неделе завершился сбор анкет на должности инспекторов. В рамках национального отбора 220 новых инспекторов Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ) подано 1 824 анкеты. Таким образом, общий конкурс составил 8 человек на место. Сегодня уже начался первый этап тестирования кандидатов", - сообщил Найем.

"Цифровизация услуг Укртрансбезопасности с целью минимизации человеческого фактора в принятии решений, а следовательно, коррупционных рисков — приоритет новой команды. Уже к концу этого года планируется начать разработку и внедрение целого ряда программных компонентов, которые необходимы для выполнения функций Укртрансбезопасности:

  • уже запущен новый кабинет перевозчика ШЛЯХ, в котором уже реализована система заказа и учета разрешений на международные грузовые перевозки.
  • системы онлайн распределения ЕКМТ;
  • создание программного обеспечения для контроля за движением и исполнением постановлений (E-Decision)
  • доукомплектования и улучшения качества работы Системы и центр обработки данных ГВК (Weigh Control System, WiM)
  • создание электронного Государственного реестра сертификатов соответствия транспортных средств и т.п.;

Все эти системы и инструменты будут разработаны за счет выделенных из специального фонда государственного бюджета, полученных от Европейского Союза", - добавил замминистра.

"К реорганизации Службы Мининфраструктуры планирует привлекать международных партнеров. Так, на сегодняшнем обсуждении свою поддержку новым изменениям выразили представители Европейского Союза, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, IDLO, Европейской бизнес-ассоциации и Ассоциации международных автоперевозчиков", - отметил Найем.

Автор: 

транспорт (1757) Найем Мустафа (569) Мининфраструктуры (941) Укртрансбезопасность (60) Зборовский Евгений (3)


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О ***...пуштунская морда Наем проклюнулась.....Как же вы с Сырожей Лещенко уже *******!
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08.11.2021 16:37 Ответить
Ублюдки что угодно, только бы у кормушки да еще с огромными зарплатами.
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08.11.2021 16:38 Ответить
Зрозуміло. Будуть ******* у біткойнах
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08.11.2021 16:43 Ответить
рехворматоры , ваши инспектора на минималке...
ну и как им... не брать?
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08.11.2021 16:44 Ответить
Найом округлился, заматерел п .....теныш! Оно уже зам министра инфраструктуры... Серлещ и Найом-как образец журналиста зрадолюба. Теперь по карманам не успевает рассовывать пенензы.
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08.11.2021 17:01 Ответить
А экспроприация, тоже в планах?
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08.11.2021 17:04 Ответить
Гамноєм поставив такого ж "чесного" як і сам+ сірожа жополиз-лященко
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08.11.2021 17:09 Ответить
Нда Найем заматерел, весь лоснится .... Видать сытно "Укроборонпром" реформировал, перешел к новому пирогу....

Таких наш старый кадровик называл "летунами", в смысле что они часто меняли место работы и род занятий....
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08.11.2021 17:09 Ответить
от перестановки сумма не меняется
двоешники, сэр
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08.11.2021 17:15 Ответить
 
 