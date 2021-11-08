У міграційній кризі винен Кремль. Білорусь просто використовують, - ЗМІ
На Заході все більше схиляються до думки, що в міграційній кризі винен не Мінськ, а Москва, яка є організатором процесу, а Білорусь просто використовують.
Про це пише "Беларуская Прауда", інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація з мігрантами на кордонах з Євросоюзом не лише продовжує залишатися напруженою, а й також з'явилися нові особливості. А саме: у Європі почали шукати першоджерело проблеми, пов'язаної здебільшого з іракськими та сирійськими біженцями, які "штурмують" тепер уже прикордонні з боку Білорусі дротяні загородження.
Водночас, все більше західних експертів схиляються до думки, що в міграційній кризі винен не стільки Мінськ, скільки Москва, яка і є організатором загострення кризи, а Білорусь просто використовують.
"У такий розвиток подій спочатку навіть не дуже й вірилося, якби не "як за помахом чарівної палички" в російськомовному сегменті інтернету не з'явилася величезна кількість відео, на яких зображено відносно великі маси біженців, які часто під керівництвом деяких людей з військовою виправкою пересуваються лісовими стежками Білорусі у бік Польщі або штурмують загородження на кордоні", - повідомляє "Беларуская Прауда".
Тобто версія "у всьому винна Білорусь" розкручується в ЗМІ штучно і треба розуміти, що відео - це документальний доказ, адже хтось у Білорусі їх не просто знімав, а ще й куди треба передавав, інакше кажучи: це було явно сплановано заздалегідь.
Нагадаємо, що 8 листопада опозиційні білоруські ЗМІ опублікували відео, як сотні мігрантів прямують до кордону Білорусі з Польщею. Відео нібито було знято у понеділок вранці неподалік прикордонного переходу "Брузги".
На кадрах можна побачити, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси, їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них - зі службовими собаками.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/billi_67/status/1457306314422489089 7 ****.
Если бы 4 года назад вы вложили $100 в Tesla, то сегодня сняли бы $3 700.
Если бы 15 лет назад вы вложили $100 в Google, то сегодня сняли бы $14 200.
Если бы в 2008 вы вложили $100 в Газпром, то сегодня сняли бы $14.
Это всё, что нужно знать о путиномике "сверхдержавы"
Догадались!
почему же они живут лучше чем мы?
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1457652047948492800 5 ч
в том, что творит Лукашенко на границе с ЕС, меня пугает. Пугает потому, что , если Польша и страны Балтии устоят и будут жесткими вплоть до применения оружия, этот таракан может переправить накопившихся беженцев к украинской границе. А у нас зеленый лох и агенты ФСБ у власти
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1947200488792977?__cft__[0]=AZUpWdcDWOmQx2N-Wxypeggxst7XEWJ2WFRBCEbylM6K1wLIgVFzRLaSkB2ydqrJSespJms_-p0lSr9lPDAxDzkgP70NWjAohTikEiMMgbD3xCZ4AoLfo5lUS4vDyXVBV8Y&__tn__=%2CO%2CP-R 20 мин. ·
Думаю, что Украина должна официально предложить Польше помощь в охране границы с Беларусью. И при необходимости предоставить её. Такое заявление преследует сразу две цели: 1) подаёт дополнительный сигнал нашим цивилизованным соседям о нашем дружественном отношении к ним, 2) даёт нам моральное право просить помощи в аналогичной ситуации.
Это и есть добрососедское отношения и их с цивилиз
в мире на россию и россиян сегодня смотрят как на обитателей Чумного Барака
Россиянин сегодня в мире звучит как диагноз
а пока озабочивайтесь как можно глубже.