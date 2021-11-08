У міграційній кризі винен Кремль. Білорусь просто використовують, - ЗМІ

На Заході все більше схиляються до думки, що в міграційній кризі винен не Мінськ, а Москва, яка є організатором процесу, а Білорусь просто використовують.

Про це пише "Беларуская Прауда", інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з мігрантами на кордонах з Євросоюзом не лише продовжує залишатися напруженою, а й також з'явилися нові особливості. А саме: у Європі почали шукати першоджерело проблеми, пов'язаної здебільшого з іракськими та сирійськими біженцями, які "штурмують" тепер уже прикордонні з боку Білорусі дротяні загородження.

Водночас, все більше західних експертів схиляються до думки, що в міграційній кризі винен не стільки Мінськ, скільки Москва, яка і є організатором загострення кризи, а Білорусь просто використовують.

"У такий розвиток подій спочатку навіть не дуже й вірилося, якби не "як за помахом чарівної палички" в російськомовному сегменті інтернету не з'явилася величезна кількість відео, на яких зображено відносно великі маси біженців, які часто під керівництвом деяких людей з військовою виправкою пересуваються лісовими стежками Білорусі у бік Польщі або штурмують загородження на кордоні", - повідомляє "Беларуская Прауда".

Тобто версія "у всьому винна Білорусь" розкручується в ЗМІ штучно і треба розуміти, що відео - це документальний доказ, адже хтось у Білорусі їх не просто знімав, а ще й куди треба передавав, інакше кажучи: це було явно сплановано заздалегідь.

Нагадаємо, що 8 листопада опозиційні білоруські ЗМІ опублікували відео, як сотні мігрантів прямують до кордону Білорусі з Польщею. Відео нібито було знято у понеділок вранці неподалік прикордонного переходу "Брузги".

На кадрах можна побачити, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси, їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них - зі службовими собаками.

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