В миграционном кризисе виноват Кремль. Беларусь просто используют, - СМИ
На Западе все больше склоняются к мысли, что в миграционном кризисе виноват не Минск, а Москва, которая и есть организатор процесса, а Беларусь просто используют.
Об этом пишет "Беларуская Прауда", информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с мигрантами на границах Евросоюза не только продолжает оставаться напряженной, но в ней также появились новые особенности. А именно: в Европе начали искать первоисточник проблемы связанный в основном с иракскими и сирийскими беженцами, "штурмующими" теперь уже пограничные со стороны Беларуси проволочные заграждения.
И при этом, все больше западных экспертов склоняются к мысли, что в миграционном кризисе виноват не столько Минск, а Москва, которая и есть организатор обострения кризиса, а Беларусь просто используют.
"В такое развитие событий вначале даже не очень-то и верилось, если бы не "как по мановению волшебной палочки" в русскоязычном сегменте интернета не появилось огромное количество видео, на которых видны относительно большие массы беженцев, которые часто под руководством неких людей с военной выправкой передвигаются по лесным тропам Беларуси в сторону Польши или штурмуют заграждения на границе", - сообщает "Беларуская Прауда".
То есть, версия "во всем виновата Беларусь" раскручивается в СМИ искусственно и надо понимать, что видео — это документальное доказательство, а ведь кто-то же в Беларуси их не просто снимал, а еще и куда надо передавал, иначе говоря: это было явно спланированно заранее.
Напомним, что 8 ноября оппозиционные белорусские СМИ опубликовали видео, как сотни мигрантов направляются к границе Беларуси с Польшей. Видео якобы было снято в понедельник утром недалеко от пограничного перехода "Брузги".
На кадрах можно увидеть, как сотни мигрантов идут вдоль трассы, их сопровождают белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.
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https://twitter.com/billi_67/status/1457306314422489089 7 ****.
Если бы 4 года назад вы вложили $100 в Tesla, то сегодня сняли бы $3 700.
Если бы 15 лет назад вы вложили $100 в Google, то сегодня сняли бы $14 200.
Если бы в 2008 вы вложили $100 в Газпром, то сегодня сняли бы $14.
Это всё, что нужно знать о путиномике "сверхдержавы"
Догадались!
почему же они живут лучше чем мы?
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1457652047948492800 5 ч
в том, что творит Лукашенко на границе с ЕС, меня пугает. Пугает потому, что , если Польша и страны Балтии устоят и будут жесткими вплоть до применения оружия, этот таракан может переправить накопившихся беженцев к украинской границе. А у нас зеленый лох и агенты ФСБ у власти
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1947200488792977?__cft__[0]=AZUpWdcDWOmQx2N-Wxypeggxst7XEWJ2WFRBCEbylM6K1wLIgVFzRLaSkB2ydqrJSespJms_-p0lSr9lPDAxDzkgP70NWjAohTikEiMMgbD3xCZ4AoLfo5lUS4vDyXVBV8Y&__tn__=%2CO%2CP-R 20 мин. ·
Думаю, что Украина должна официально предложить Польше помощь в охране границы с Беларусью. И при необходимости предоставить её. Такое заявление преследует сразу две цели: 1) подаёт дополнительный сигнал нашим цивилизованным соседям о нашем дружественном отношении к ним, 2) даёт нам моральное право просить помощи в аналогичной ситуации.
Это и есть добрососедское отношения и их с цивилиз
в мире на россию и россиян сегодня смотрят как на обитателей Чумного Барака
Россиянин сегодня в мире звучит как диагноз
а пока озабочивайтесь как можно глубже.