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В миграционном кризисе виноват Кремль. Беларусь просто используют, - СМИ

В миграционном кризисе виноват Кремль. Беларусь просто используют, - СМИ

На Западе все больше склоняются к мысли, что в миграционном кризисе виноват не Минск, а Москва, которая и есть организатор процесса, а Беларусь просто используют.

Об этом пишет "Беларуская Прауда", информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с мигрантами на границах Евросоюза не только продолжает оставаться напряженной, но в ней также появились новые особенности. А именно: в Европе начали искать первоисточник проблемы связанный в основном с иракскими и сирийскими беженцами, "штурмующими" теперь уже пограничные со стороны Беларуси проволочные заграждения.

И при этом, все больше западных экспертов склоняются к мысли, что в миграционном кризисе виноват не столько Минск, а Москва, которая и есть организатор обострения кризиса, а Беларусь просто используют.

Читайте также: МВД Литвы призывает ввести чрезвычайное положение в приграничной зоне из-за ситуации с мигрантами

"В такое развитие событий вначале даже не очень-то и верилось, если бы не "как по мановению волшебной палочки" в русскоязычном сегменте интернета не появилось огромное количество видео, на которых видны относительно большие массы беженцев, которые часто под руководством неких людей с военной выправкой передвигаются по лесным тропам Беларуси в сторону Польши или штурмуют заграждения на границе", - сообщает "Беларуская Прауда".

То есть, версия "во всем виновата Беларусь" раскручивается в СМИ искусственно и надо понимать, что видео — это документальное доказательство, а ведь кто-то же в Беларуси их не просто снимал, а еще и куда надо передавал, иначе говоря: это было явно спланированно заранее.

Также смотрите: Польша отразила попытку прорыва границы нелегалами из Беларуси: на подходе новые группы. ВИДЕО

Напомним, что 8 ноября оппозиционные белорусские СМИ опубликовали видео, как сотни мигрантов направляются к границе Беларуси с Польшей. Видео якобы было снято в понедельник утром недалеко от пограничного перехода "Брузги".

На кадрах можно увидеть, как сотни мигрантов идут вдоль трассы, их сопровождают белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

Автор: 

Беларусь (7888) кремль (725) мигранты (980) россия (95381) миграция (261)


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Топ комментарии
+24


Догадались!
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08.11.2021 17:42
+14
кругом де паскудство - шерше ля рашка
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08.11.2021 17:37
+14
Хреновий Осипок ❦@billi_67

https://twitter.com/billi_67/status/1457306314422489089 7 ****.



Если бы 4 года назад вы вложили $100 в Tesla, то сегодня сняли бы $3 700.
Если бы 15 лет назад вы вложили $100 в Google, то сегодня сняли бы $14 200.
Если бы в 2008 вы вложили $100 в Газпром, то сегодня сняли бы $14.
Это всё, что нужно знать о путиномике "сверхдержавы"
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08.11.2021 17:57
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кругом де паскудство - шерше ля рашка
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08.11.2021 17:37 Ответить
Хреновий Осипок ❦@billi_67

https://twitter.com/billi_67/status/1457306314422489089 7 ****.



Если бы 4 года назад вы вложили $100 в Tesla, то сегодня сняли бы $3 700.
Если бы 15 лет назад вы вложили $100 в Google, то сегодня сняли бы $14 200.
Если бы в 2008 вы вложили $100 в Газпром, то сегодня сняли бы $14.
Это всё, что нужно знать о путиномике "сверхдержавы"
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08.11.2021 17:57 Ответить
Это и ежу понятно, что без разрешения кремля, картофельный диктатор и пукнуть не смог...
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08.11.2021 17:39 Ответить
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08.11.2021 18:21 Ответить


Догадались!
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08.11.2021 17:42 Ответить
Белорусь теперь рашка использует, как использует « шахтеров» Донбасса . А мигрантов нагнала это « народ Донбасса». Короче схема отработана.
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08.11.2021 18:31 Ответить
Усё так ми начиналосся.
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08.11.2021 20:22 Ответить
Я дивлюсь на заході самі мислителі...
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08.11.2021 17:43 Ответить
ты намекаешь что они такие дурачки а мы умные?
почему же они живут лучше чем мы?
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08.11.2021 17:50 Ответить
Тому що Україна була дуже довго під окупацією і наслідки цього дуже довго та тяжко долати...
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08.11.2021 18:01 Ответить
І що до них довго доходило та нарешті дійшло що вуха стирчать з кремля...
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08.11.2021 18:11 Ответить
зараз вийде фрау штазі і скаже що в усьому винуваті поляки і українці.
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08.11.2021 17:46 Ответить
Hellis


@13Hellis_13

·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1457652047948492800 5 ч



в том, что творит Лукашенко на границе с ЕС, меня пугает. Пугает потому, что , если Польша и страны Балтии устоят и будут жесткими вплоть до применения оружия, этот таракан может переправить накопившихся беженцев к украинской границе. А у нас зеленый лох и агенты ФСБ у власти
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08.11.2021 17:46 Ответить
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08.11.2021 17:53 Ответить
Нам уже афганцев отправили, через неделю обратно просились
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08.11.2021 18:25 Ответить
У разі більш жорстких заходів на литовському та польскому кордонах, уся ця бандота буде спробувати прориватись у Європу через українську ділянку кордону з нею. Зевлада не вміє виносити нічні горщики за собою, *********** їх під ліжко, а не те що вирішувати міжнародні проблеми. Тому мешканцям прикордоних сіл та міст пропоную встановити дорожні знаки "Європа" у напрямку мадьярщини і нехай вони лізуть до уйобиків - братів ху_ла.
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08.11.2021 17:50 Ответить
Думаю мигрантов будут использовать для блокировки Польши когда Россия нападет на Украину. Если соберуть в Беларуси 300-400 тыс. и туда влить 50 тыс. вооруженных то у Польши будут большие проблемы и она нам помочь не сможет. Помните слова Путина - мы будет стоять за спинами женщин и детей. Так вот,они используют мигрантов и будут снова стоять за их спинами только в этот раз при нападении на Польшу и страны Балтии.
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08.11.2021 18:02 Ответить
Разгоняю мигантав тысячами па сходнай ссыне.
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08.11.2021 20:26 Ответить
Лукашенко с каждого из мигрантов снял,минимум,по 3000 $
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08.11.2021 18:37 Ответить
Патом ано мине эти деньхи атдас.
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08.11.2021 20:27 Ответить
Не може бути!! Як же так? Бабуся меркель сказала ж, що у Німеччини і Рашитсів давні гарні стосунки, діалог треба підтримувати! Підтримуйте й далі, дятли!!
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08.11.2021 17:50 Ответить
Больше газа по потокам в Германию из рф, больше.
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08.11.2021 17:51 Ответить
Білорусь, це вже де факто ерефія
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08.11.2021 17:53 Ответить
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08.11.2021 17:54 Ответить
Так начиналласся 2 рывалюссыя, ********** пириварот.
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08.11.2021 20:28 Ответить
параша лише робить те, що їй дозволяють, використовуючи при цьому тупі провтикі заходу.
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08.11.2021 17:55 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUpWdcDWOmQx2N-Wxypeggxst7XEWJ2WFRBCEbylM6K1wLIgVFzRLaSkB2ydqrJSespJms_-p0lSr9lPDAxDzkgP70NWjAohTikEiMMgbD3xCZ4AoLfo5lUS4vDyXVBV8Y&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1947200488792977?__cft__[0]=AZUpWdcDWOmQx2N-Wxypeggxst7XEWJ2WFRBCEbylM6K1wLIgVFzRLaSkB2ydqrJSespJms_-p0lSr9lPDAxDzkgP70NWjAohTikEiMMgbD3xCZ4AoLfo5lUS4vDyXVBV8Y&__tn__=%2CO%2CP-R 20 мин. ·



Думаю, что Украина должна официально предложить Польше помощь в охране границы с Беларусью. И при необходимости предоставить её. Такое заявление преследует сразу две цели: 1) подаёт дополнительный сигнал нашим цивилизованным соседям о нашем дружественном отношении к ним, 2) даёт нам моральное право просить помощи в аналогичной ситуации.

Это и есть добрососедское отношения и их с цивилиз
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08.11.2021 17:56 Ответить
Ви марите. Наша влада це тимчасове ОЗУ, грабує поки ми це терпимо((( інше їй пох....
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08.11.2021 18:23 Ответить
Польше нужно срочно трубу в Германию проложить в человеческий рост. Хотели немецкие жополизы Северный поток 2 пусть принимают бонусом Северный поток 3 бонусом с любовью от фашиста Путина.
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08.11.2021 17:57 Ответить
Дуже влучно "Сєвєрний поток 3", шкода що не до німців спрямований
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08.11.2021 18:32 Ответить
Не проста пропускать самалёты биларусь авиа на Бирлин.
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08.11.2021 20:30 Ответить
Нас это тоже ждет. Это вопрос времени.
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08.11.2021 18:02 Ответить
Конечно батька не виноват, они сами пришли.
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08.11.2021 18:08 Ответить
Наконец то дошло!!....ох и медленно....
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08.11.2021 18:13 Ответить
Ми вже це проходили. Починаючи з 2005 кацапські поліцаї відловлювали нелегальних мігрантів, грузили сотнями в фури і в супроводі "мигалок" везли до кордонів України. Там їм давали дубцем по хребту і вказували напрямок - Європа там... У нас їх доводилось якось влаштовувати, зясовувати особистість, країну походження, причину міграції, тощо. Депортація також коштувала чимало українському бюджету. Це була відверта диверсія кацапів проти України. В Євросоюзі нам "допомагали" лише усвідомити необхідність "захистити Європу від навали" і залишити нелегалів собі... Для цього навіть виділялися кошти на "Центри для біженців" і намагалися змусити нас навчати їх мові, вчити, годувати, забезпечувати житлом і працевлаштовувати в України. Ми були і є бампером Європи. І європейцям було наплювати що за цим стоїть *********. Всі претензії правозахисних організацій були до нас - ми маємо забезпечувати їх права у себе таким чином щоб вони в Європу навіть не думали пхатись... Тепер претензії будуть до Білорусії. А *****, як завжди, "білий і пухнастий"... тим більше скоро зима і потреба в енергоносіях зростає... А де ж принципи? У жопі!!! Що не ясно?
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08.11.2021 18:22 Ответить
ТАНУНАХ !!!
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08.11.2021 18:29 Ответить
Зеленский запустит эмигрантов в Украину, естественно с согласия Европы. Таким образом рассчитается с Белоруссией за электричество, увеличит народонаселение, завезет пару новых и редких для Украины болезней, и самое главное: сломает планы кремля по дестабилизации и шантажа Европы руками эмигрантов.
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08.11.2021 18:33 Ответить
В Украине мигрантов -пруд пруди.Многие африканцы в Харькове строят дороги.Многие торгуют на рынках.Это очень даже хорошо.Так что я за мигрантов!Кстати за мигрантов с ЕС можно слупить приличные бабки и даже маленько пошантажировать Венгрию.
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08.11.2021 18:41 Ответить
Самое время пройтись глубинным бомбометанием по курсу прокладки газопровода Северный поток 2 и заодно 1.
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08.11.2021 18:34 Ответить
Это только начало. Раша ,,задавит,,ЕС мигрантами. Афганистан, Сирия, Ливия, Африка- им активно будут помогать их союзники ( братья по оружию) -ИГИЛ, ХАМАЗ, ХЕЗБОЛа, фанатики Афгана. После запуска СП2- Раша поставит ЕС на колени. Может тогда дойдёт до европейцев. Сейчас 39- аншлюс Белоруси, ну дальше все помнят....
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08.11.2021 18:38 Ответить
Tolko etoj nedeli uze 1000 migrantov s Belorus cerez Polsu dobralis do Germaniji,kreml sovmesno s SP2 pustil i SP3
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08.11.2021 18:41 Ответить

в мире на россию и россиян сегодня смотрят как на обитателей Чумного Барака

Россиянин сегодня в мире звучит как диагноз



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08.11.2021 18:59 Ответить
"криза мінєт папізже" (с)
а пока озабочивайтесь как можно глубже.
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08.11.2021 19:46 Ответить
на пятые сутки Зоркий Сокол наконец увидел дыру в стене и убежал из камеры
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08.11.2021 19:59 Ответить
Так і є. Знайомий поляк з Бєлістока сьогодні телефонував і розповів, що спілкувався з біженцями, які прорвалися. Так вони 10 років до цього жили в Москві, а зараз отримали команду збиратися на Європу. Что і як цим керує не зрозуміло, але вуха ростуть з Москви..
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08.11.2021 22:13 Ответить
 
 