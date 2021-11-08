В миграционном кризисе виноват Кремль. Беларусь просто используют, - СМИ

На Западе все больше склоняются к мысли, что в миграционном кризисе виноват не Минск, а Москва, которая и есть организатор процесса, а Беларусь просто используют.

Об этом пишет "Беларуская Прауда", информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с мигрантами на границах Евросоюза не только продолжает оставаться напряженной, но в ней также появились новые особенности. А именно: в Европе начали искать первоисточник проблемы связанный в основном с иракскими и сирийскими беженцами, "штурмующими" теперь уже пограничные со стороны Беларуси проволочные заграждения.

И при этом, все больше западных экспертов склоняются к мысли, что в миграционном кризисе виноват не столько Минск, а Москва, которая и есть организатор обострения кризиса, а Беларусь просто используют.

Читайте также: МВД Литвы призывает ввести чрезвычайное положение в приграничной зоне из-за ситуации с мигрантами

"В такое развитие событий вначале даже не очень-то и верилось, если бы не "как по мановению волшебной палочки" в русскоязычном сегменте интернета не появилось огромное количество видео, на которых видны относительно большие массы беженцев, которые часто под руководством неких людей с военной выправкой передвигаются по лесным тропам Беларуси в сторону Польши или штурмуют заграждения на границе", - сообщает "Беларуская Прауда".

То есть, версия "во всем виновата Беларусь" раскручивается в СМИ искусственно и надо понимать, что видео — это документальное доказательство, а ведь кто-то же в Беларуси их не просто снимал, а еще и куда надо передавал, иначе говоря: это было явно спланированно заранее.

Также смотрите: Польша отразила попытку прорыва границы нелегалами из Беларуси: на подходе новые группы. ВИДЕО

Напомним, что 8 ноября оппозиционные белорусские СМИ опубликовали видео, как сотни мигрантов направляются к границе Беларуси с Польшей. Видео якобы было снято в понедельник утром недалеко от пограничного перехода "Брузги".

На кадрах можно увидеть, как сотни мигрантов идут вдоль трассы, их сопровождают белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.