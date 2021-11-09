Моя зарплата на посаді міністра становитиме 68 тис. грн з усіма надбавками, - Верещук

Новообраний віцепрем'єр-міністр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що її зарплата на посаді міністра становитиме 68 тис. грн на місяць з усіма надбавками.

Про це вона сказала у бліцінтерв'ю телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

Говорячи про перші кроки на новій посаді, Верещук зазначила, що насамперед хоче відвідати Донецьку, Луганську та Херсонську області, щоб поспілкуватися з людьми, які мешкають поблизу окупованих територій.

"Як виявилося, саме спілкування дає найбільше інформації. Експертна мережа, волонтери, внутрішньо переміщені особи — все, що може мене наситити інформацією, буде зроблено", — сказала вона.

За словами віцепрем'єр-міністра, найближчим часом також буде ухвалено низку постанов, зокрема про виплату пенсій, пільги на електроенергію.

Міністр візьметься і за питання розкодування сигналів телеканалів, які здійснюють мовлення на окуповані території.

"Навіть якщо ми говоримо про телеканал "Дом", є ще аналогове телебачення, яке повністю закодоване, і люди не можуть його отримати. Ми будемо над цим працювати, щоб декодувати такі телеканали. Якщо ми говоримо про телеканал "Дом", це, звичайно, фінансування. Не буде грошей — не буде контенту", — пояснила вона.

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Верещук також розповіла, що спить близько 6 годин на добу, ходить у спортзал на кардіотренування та їздить на автомобілі Toyota Camry.