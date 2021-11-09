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Новини
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Моя зарплата на посаді міністра становитиме 68 тис. грн з усіма надбавками, - Верещук

Моя зарплата на посаді міністра становитиме 68 тис. грн з усіма надбавками, - Верещук

Новообраний віцепрем'єр-міністр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що її зарплата на посаді міністра становитиме 68 тис. грн на місяць з усіма надбавками.

Про це вона сказала у бліцінтерв'ю телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

Говорячи про перші кроки на новій посаді, Верещук зазначила, що насамперед хоче відвідати Донецьку, Луганську та Херсонську області, щоб поспілкуватися з людьми, які мешкають поблизу окупованих територій.

"Як виявилося, саме спілкування дає найбільше інформації. Експертна мережа, волонтери, внутрішньо переміщені особи — все, що може мене наситити інформацією, буде зроблено", — сказала вона.

За словами віцепрем'єр-міністра, найближчим часом також буде ухвалено низку постанов, зокрема про виплату пенсій, пільги на електроенергію.

Міністр візьметься і за питання розкодування сигналів телеканалів, які здійснюють мовлення на окуповані території.

"Навіть якщо ми говоримо про телеканал "Дом", є ще аналогове телебачення, яке повністю закодоване, і люди не можуть його отримати. Ми будемо над цим працювати, щоб декодувати такі телеканали. Якщо ми говоримо про телеканал "Дом", це, звичайно, фінансування. Не буде грошей — не буде контенту", — пояснила вона.

Читайте також: Реінтеграція окупованих територій триватиме менш ніж 25 років, - Верещук. ВIДЕО

Верещук також розповіла, що спить близько 6 годин на добу, ходить у спортзал на кардіотренування та їздить на автомобілі Toyota Camry.

Автор: 

окупація (6670) канал (115) Верещук Ірина (683) зарплата (2238) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+23
Могла би обійтись і ЗП в 5 тисяч грн. Ти більшого не варта.
Тим більше :

"Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський."
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09.11.2021 11:29
+16
Жаба мерзкая.....скоро тебя сольют в унитаз вместе со всем Кабмином....Надеюсь хрен где в приличном месте трудоустроишься.
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09.11.2021 11:29
+11
А шо, беня доплачивает в конвертах своим уродцам только в ВР? Тогда да, тогда ты лоханулась...
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09.11.2021 11:29
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Брехня ...
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09.11.2021 11:28 Відповісти
Звичайно брехня. Вона у ВР, щомісяця, у конверті за колоною отримувала стільки ж, тільки у баксах.
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09.11.2021 11:51 Відповісти
А шо, беня доплачивает в конвертах своим уродцам только в ВР? Тогда да, тогда ты лоханулась...
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09.11.2021 11:29 Відповісти
Жаба мерзкая.....скоро тебя сольют в унитаз вместе со всем Кабмином....Надеюсь хрен где в приличном месте трудоустроишься.
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09.11.2021 11:29 Відповісти
Сами Вы ....... Она очень не глупая женщина. Она довольно красивая женщина. Следит за собой. Указанная ею зарплата не так уж и велика. Зачем оскорблять. тем более женщину. Добейтесь для себя подобного положения.
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09.11.2021 12:37 Відповісти
Могла би обійтись і ЗП в 5 тисяч грн. Ти більшого не варта.
Тим більше :

"Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський."
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09.11.2021 11:29 Відповісти
Шоб ти жила на одну зарплату.
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09.11.2021 11:30 Відповісти
Зарплата министра -- это конечно же самое главное что нас интересует ...

Знаем точно, что "слуги народа" не голодают....
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09.11.2021 11:31 Відповісти
А что это мало ?? Плюс в конвертах ежемесячно по 5 тысяч долларов , а то и больше!!
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09.11.2021 11:31 Відповісти
Это она пожаловалась или похвасталась??
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09.11.2021 11:32 Відповісти
та не кінді - а полетние?
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09.11.2021 11:32 Відповісти
От про "надбавки" хотілось б конкретніше...Чи залишаться доплати за ефіри,конверти...
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09.11.2021 11:32 Відповісти
В місяць тисяч сто у неї точно буде.
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09.11.2021 12:11 Відповісти
дааа, подфартило...., судя по всему, для тьоти это главное...
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09.11.2021 11:33 Відповісти
брехня, возьмет подъемые + коэффициенты+ за интенсивность ( на эфирах). так что 150 легко
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09.11.2021 11:33 Відповісти
а, забыл + госжилье, которое потом приватизирует...
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09.11.2021 11:39 Відповісти
это примерно на 68 тыс грн больше чем она заслуживает)
а так то каждый депутат должен как отченаш знать все что происходит на востоке. И какие это волонтеры с тобой общаться то будут, у тебя ж планка падает при упоминание Порошенко (а он по сути один из главных волонтеров).
раскодировка каналов это вообще смешное) Владимир Александрович знает, что хотят отменить указ его святейшества?) Он же их и закодировал, что б зарабатывать на медиапродуктах больше, чем собсно оставил многих владельцев антен с роспропогандой 1 на 1
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09.11.2021 11:35 Відповісти
Ну, на Окружной тебе столько уже не заработать, молоді курви попідростали.
Приходится соглашаться.
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09.11.2021 11:35 Відповісти
Та ти взагалі повинна безкоштовно працювати, чучело
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09.11.2021 11:36 Відповісти
Хоть бы кто-нибудь шины проколол на Тойоте этой Мэри Поппинс, чтобы меньше лыбу тянула
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09.11.2021 11:37 Відповісти
Ось від людей вона і почує що про неї думають...
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09.11.2021 11:37 Відповісти
Заверещала шо мало.
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09.11.2021 11:38 Відповісти
років за 10 Украіна епоху клованів буде споминати як солодкий сон -
прийде епоха ще піzдоватіших..
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09.11.2021 11:39 Відповісти
Ну хоть ей за отпление заплатить хаатит
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09.11.2021 11:39 Відповісти
Верещук міністерка,це як Ківа-науківець...
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09.11.2021 11:40 Відповісти
Зарплати 60 тисяч, а крадуть мільйонами.
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09.11.2021 11:41 Відповісти
таких міністрів і віце київська окружна може постачати у нон стоп турбо режимі 24/7...
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09.11.2021 11:44 Відповісти
68 тисяч гривень та щодена зелена парасолька у одне місце (як засіб пересування).
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09.11.2021 11:47 Відповісти
А про планы скомуниздить пол бюджета министерства сказать забыла: я така затуркана, така затуркана)))
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09.11.2021 11:47 Відповісти
****, рядовьіе защитники, рискующие каджий день своими жизням , получають в шесть раз меньше, чем ета ****!
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09.11.2021 11:49 Відповісти
За шо министрам, ВР, и ОПе такие зарплаты? В Украине кризис на кризисе и кризисом погоняет, а ни один из правящих не чешется! Им, падлюкам, минималку - и то не за шо платить!!
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09.11.2021 12:07 Відповісти
Вона б ще розповіла скільки разів на день ходить в туалет... Всім чхати скільки вона спить та чи ходить в спортзал.
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09.11.2021 12:07 Відповісти
Удивительно, у всех зЕлохов такие малееенькие зарплаты, не то что у нас, от 1,7 тысяч (пенсиии), но недвижимость на загнивающем, скупается ими...
PS: Наверное в супермаркетах, ночью подрабатывают уборщиками!!!
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09.11.2021 12:09 Відповісти
А "конвертована" зарплата буде, чи на "кормлєніє" поставлять?
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09.11.2021 12:11 Відповісти
Она типа 50 тыс дол. в конверте потеряла и бедная, даром теперь на страну "работает".
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09.11.2021 12:35 Відповісти
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09.11.2021 12:11 Відповісти
мерзотне створіння
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09.11.2021 12:13 Відповісти
Это она, типо, хвастается, что так мало
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09.11.2021 12:22 Відповісти
Именно. Смотри, мол, мудрый нарид за какие капейки я впахиваю.
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09.11.2021 12:27 Відповісти
Зеленожоые от реальности совсем оторвались.
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09.11.2021 12:49 Відповісти
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09.11.2021 12:25 Відповісти
Як співає Процишин у пісні "БЕЗ ТЕБЯ" - И НАДЕНЕТ СВОЕ ПЛАТЬЕ АРЕСТОВИЧ БЕЗ ТЕБЯЯЯЯ
Тепер молнійку Люсі застібатімена платтячку Верещук ...
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09.11.2021 12:28 Відповісти
мечты сбываются - какое "вдохновение" на лице, сколько "творческих" планов... а министрам тоже зарплату задерживают как шахтерам или военным? или каждому свое: кто-то задохнется без кислорода, кому-то осколок в голову прилетит, а "слугам" - миллионы в конвертах...об этом вещало зе! в своей инаугурационной речи?
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09.11.2021 12:29 Відповісти
Не густо... на сумку от гуччи пол года колбасить. И то если вместо столовки бутеры в судочке носить... На бенз для мерина уже средств и не останется...
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09.11.2021 12:29 Відповісти
Максимальная зарплата госслужащего не должна превышать 8 минимальных. Это для премьера и президента.
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09.11.2021 12:33 Відповісти
Верещук также рассказала, что спит около 6 часов в сутки, ходит в спортзал на кардиотренировку и ездит на автомобиле Toyota Camry. - В следующий раз она сообщит и консистенцию своего стула.
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09.11.2021 12:44 Відповісти
всіляке лайно повспливало....грьобана встидобіща....
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09.11.2021 12:47 Відповісти
А надбавки від Козака та Мертвечука?
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09.11.2021 12:48 Відповісти
На этих должностях еще и зарплату платят?
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09.11.2021 12:59 Відповісти
За що???
Ця хабалка на Привозі оселедцем хай іде торгувати...
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09.11.2021 13:01 Відповісти
Мерзость зеленая
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09.11.2021 13:02 Відповісти
Жалкие 68000гр. - всего в 30 раз больше,чем пенсия у пенса со стажем 40 лет(2200гр.).А в эти 68тыс.гр. вошла ежемесячная помощь на оздоровление и для улучшения мат.бытовых условий?
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09.11.2021 13:09 Відповісти
Мэром Киева не получилось, решила в министры... Уж лучше бы Лысого из Квартала...
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09.11.2021 13:25 Відповісти
Надо Яценюка на главу правительству возвращать!
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09.11.2021 13:47 Відповісти
Якось Зе назвав достойну з/п ,так ось ця якраз не вписується в рамки)
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09.11.2021 14:49 Відповісти
Nevelička pribavka do xabarovъ, posulъ, poborovъ, bazarinokъ, pomazalъ, xapanokъ, galdovъ, xalturovъ, trinkarovъ, ralьcovъ, skupovъ, mzdy i zyskovъ.
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09.11.2021 16:21 Відповісти
 
 