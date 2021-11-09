Моя зарплата на посаді міністра становитиме 68 тис. грн з усіма надбавками, - Верещук
Новообраний віцепрем'єр-міністр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що її зарплата на посаді міністра становитиме 68 тис. грн на місяць з усіма надбавками.
Про це вона сказала у бліцінтерв'ю телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.
Говорячи про перші кроки на новій посаді, Верещук зазначила, що насамперед хоче відвідати Донецьку, Луганську та Херсонську області, щоб поспілкуватися з людьми, які мешкають поблизу окупованих територій.
"Як виявилося, саме спілкування дає найбільше інформації. Експертна мережа, волонтери, внутрішньо переміщені особи — все, що може мене наситити інформацією, буде зроблено", — сказала вона.
За словами віцепрем'єр-міністра, найближчим часом також буде ухвалено низку постанов, зокрема про виплату пенсій, пільги на електроенергію.
Міністр візьметься і за питання розкодування сигналів телеканалів, які здійснюють мовлення на окуповані території.
"Навіть якщо ми говоримо про телеканал "Дом", є ще аналогове телебачення, яке повністю закодоване, і люди не можуть його отримати. Ми будемо над цим працювати, щоб декодувати такі телеканали. Якщо ми говоримо про телеканал "Дом", це, звичайно, фінансування. Не буде грошей — не буде контенту", — пояснила вона.
Верещук також розповіла, що спить близько 6 годин на добу, ходить у спортзал на кардіотренування та їздить на автомобілі Toyota Camry.
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"Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський."
Знаем точно, что "слуги народа" не голодают....
а так то каждый депутат должен как отченаш знать все что происходит на востоке. И какие это волонтеры с тобой общаться то будут, у тебя ж планка падает при упоминание Порошенко (а он по сути один из главных волонтеров).
раскодировка каналов это вообще смешное) Владимир Александрович знает, что хотят отменить указ его святейшества?) Он же их и закодировал, что б зарабатывать на медиапродуктах больше, чем собсно оставил многих владельцев антен с роспропогандой 1 на 1
Приходится соглашаться.
прийде епоха ще піzдоватіших..
PS: Наверное в супермаркетах, ночью подрабатывают уборщиками!!!
Тепер молнійку Люсі застібатімена платтячку Верещук ...
Ця хабалка на Привозі оселедцем хай іде торгувати...