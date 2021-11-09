Понад 70% COVID-ліжок в лікарнях зайняті, – Ляшко
У лікарнях із понад 76 тисяч ліжок, виділених для хворих на COVID-19, зайняті майже 52 тисячі, 3,6 тисячі пацієнтів з цим діагнозом перебувають у реанімації.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під COVID-19 - 76 401 ліжко. З них зайняті 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках перебуває 3 645 пацієнтів", - сказав Ляшко.
Він нагадав, що за минулу добу зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків серед хворих, у яких діагностовано COVID-19 - 833.
"Ми можемо констатувати, що поточна смертність в Україні у півтора - два рази менша за пікові значення 2021 року в окремих європейських країнах . Варто також розуміти, що смертність є відкладеним показником і може зростати впродовж 2-3 тижні після стабілізації захворюваності", - зазначив міністр.
Водночас він наголосив, що кожен громадянин може вплинути на цей показник. "Для цього треба зробити щеплення, що дозволить зберегти своє здоров'я та повернутись медикам до звичного режиму роботи", - сказав Ляшко.
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"Я кстати больше боюсь тех кто фуфломицинами колет сейчас причем почти насильно. "
Ну во первых не фуфломицинов, а препаратов которые прошли все фазы научных исследований и имеют доказанную эффективность и безопасность.
Во вторых не насильно, не хочешь, не колись! Но в таком случае не расчитывай, что государство тебе что-то должно! Почему, спросишь ты? Да потому, что вакцина это единственный эффективный на данный момент механизм борьбы с эпидемией. Если ты не согласен, то будь добр получи научную степень в иммунологии или в инфекионке и научным языком докажи обратное. А свои страхи ты либо должен аргументировать научными данными либо должен молчать. Так как бредни построенные на теории заговора, лжи, фальсификациях не могут служить аргументом в научном диспуте.
И читать Вы таки не умеете, не говоря о том чтобы анализировать прочитанное. Еще раз повторюсь: "Я например еще ни одного терапевта не встречал, чтобы вакцинами лечили".
на щастя,у їх число увійшла і "Гамма"..
штамів коронавірусу - тисячі. Але значущими визнано шість:
"Кластер 5", "Альфа", "Бета", "Гама", "Лінія B.1.525" та "Дельта",
інформація про яку останнім часом стає все більш тривожною.
Чотири з цих штамів ("Альфа", "Бета", "Гама" та "Дельта")
ВООЗ визнала "викликаючими заклопотаність".
Штам "Кластер 5" було виявлено в Норвегії у норок.
Це призвело до масового забою тварин.
У листопаді 2020 року цей штам було оголошено вимерлим.
Штам "Альфа" називається "британським",
а також "першим" - його виявили у жовтні 2020 року у Великій Британії.
Летальність такого штаму становить 59 відсотків.
Його трансмісивність (переданість від людини до людини) - 82 відсотки.
Штам "Бета", або "південноафриканський", знайдено у ПАР у травні 2020
року. Його заразність - 52 відсотки,
а летальність поки що не вивчена.
"Гамма" знайдено у Бразилії у листопаді 2020 року.
Він надзвичайно заразний - 161 відсоток.
Летальність складає 50 відсотків.
Штам "Лінія B.1.525" було виявлено в 15 країнах,
але найбільше він поширений у Нігерії та Британії.
Останнім часом на сторінках ЗМІ дедалі частіше фігурує "Дельта" - "індійський" штам. Проте виділено його було у жовтні минулого року.
У порівнянні зі штамом "Альфа" цей вірус на 85 відсотків частіше призводить до смерті зараженого.
Також він на 64 відсотки заразніший за "британський".
І він продовжує мутувати. 14 червня 2021 року в Індії було виявлено штам "Дельта плюс" - ще більш заразний та небезпечний.
Він вражає переважно молодь.
9 червня ВООЗ внесла до свого списку російський штам - "AT.1". Даних щодо нього поки що недостатньо.
Наталія Іванченко наголошує, що цей штам є більш заразний та має менший інкубаційний період. Відтак може спровокувати важку епідситуацію ще кілька місяців.
«Зараз маємо 33 результати секвенування, що на Львівщині маємо не лише «Дельта» штам, але й мутований варіант «Дельта+». Він характеризується більшою контагіозністю зараження та меншим інкубаційним періодом.
Согласен. Тогда почему после вакцинации от ковид таки переносят заболевание и даже тяжело? Получается что это не вакцина?
Лечить симптоматику? серьезно?
Да. Именно так всегда и поступали при лечении ОРВИ. Чем собственно вирус ковид отличается от любого другого вируса данного семейства? И кто Вам сказал что именно ковид жрет легочную ткань? Вы сами это видели? Надеюсь сфотографировали? Хотелось бы фото глянуть процесса пожирания ковидом легочной ткани.
ты будешь насморк лечить и температуру сбивать? Браво!!!
Да, именно так и буду делать. Неприятные симптомы буду лечить. Если температура будет под сорок и держаться два три дня - начну употреблять антибиотики. Собственно так делал всегда. Покуда помогало. Вон даже за два года пандемии покуда жив-здоров без всяких новомодных вакцин. Или Вы считаете что это я неправильно лечился? А как же тогда результат? Мне ведь собственно ехать, а не шашечки. У меня цель выздороветь, а не быть в тренде вакцинации.
"Чем собственно вирус ковид отличается от любого другого вируса данного семейства?" Ну например отличается смертностью и количеством тяжелых случаев по отношению к другим ОРВИ.
"Если температура будет под сорок и держаться два три дня - начну употреблять антибиотики. Собственно так делал всегда. Покуда помогало. Вон даже за два года пандемии покуда жив-здоров без всяких новомодных вакцин. Или Вы считаете что это я неправильно лечился? А как же тогда результат? Мне ведь собственно ехать, а не шашечки. У меня цель выздороветь, а не быть в тренде вакцинации." Когнитивная ошибка интерпритации... Единичный случай не может быть показателем. Ты можешь быть здоровым, молодым или даже иметь мутацию в своих генах которая защищает тебя от тяжелого течения ковид. Я уже не первый раз вижу подобную ошибку у антиваксов, вы не учитываете, что другие люди отличаются от вас... А может быть ты просто не получил достаточную дозу вируса для тяжелого течения и тебе просто повезло? Аналитика не ваш конёк, абсолютно. Вы слишком узко мыслите и совершенно не разбираетесь в вопросах медицины.
таблетки.
вже й Пфайзер заявив про наявнсть 50 млн . шт...(курс 10 таблеток)...
Конечно не лечит. А вот наложение гипса вполне себе. Я же и писал ранее - правильное лечение. Понятно, что если у Вас болит голова, а Вы начнете пить лекарство от диареи, то думаю это Вам мало поможет снять головную боль. Опять же вакцина от оспы не думаю что сильно защитит Вас от ковид. Не находите? Вы просто пытаетесь балталогией заниматься.