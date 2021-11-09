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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 70% COVID-ліжок в лікарнях зайняті, – Ляшко

Понад 70% COVID-ліжок в лікарнях зайняті, – Ляшко

У лікарнях із понад 76 тисяч ліжок, виділених для хворих на COVID-19, зайняті майже 52 тисячі, 3,6 тисячі пацієнтів з цим діагнозом перебувають у реанімації.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під COVID-19 - 76 401 ліжко. З них зайняті 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках перебуває 3 645 пацієнтів", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що за минулу добу зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків серед хворих, у яких діагностовано COVID-19 - 833.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 833 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

"Ми можемо констатувати, що поточна смертність в Україні у півтора - два рази менша за пікові значення 2021 року в окремих європейських країнах . Варто також розуміти, що смертність є відкладеним показником і може зростати впродовж 2-3 тижні після стабілізації захворюваності", - зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що кожен громадянин може вплинути на цей показник. "Для цього треба зробити щеплення, що дозволить зберегти своє здоров'я та повернутись медикам до звичного режиму роботи", - сказав Ляшко.

Також читайте: Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

лікарня (1357) Ляшко Олег (1019) МОЗ (5390) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Вирусец то мутирует.... То есть раньше мутировал. Щаз чото пропали мутации. Или разговорчики про них - народ может заинтересовацца а как жеж чудо прививачка помогает от всех мутаций сразу?
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09.11.2021 11:43
+4
Дадада, инфа 146%, шляшко же врать не будет, ога.
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09.11.2021 12:01
+3
Туча переболевших ,куча вакцинированных и такая история ..ой что-то тут не чисто ...
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09.11.2021 11:41
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Туча переболевших ,куча вакцинированных и такая история ..ой что-то тут не чисто ...
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09.11.2021 11:41 Відповісти
Вирусец то мутирует.... То есть раньше мутировал. Щаз чото пропали мутации. Или разговорчики про них - народ может заинтересовацца а как жеж чудо прививачка помогает от всех мутаций сразу?
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09.11.2021 11:43 Відповісти
Один лікар тут писав, що ліжок під вас тепер буде вистачати завжди. Ось за цю добу звільнилось 833.
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09.11.2021 11:50 Відповісти
Ти що, безсмертний бо уколотий? Ну почекаємо.
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09.11.2021 11:55 Відповісти
Поки чекаєшь можешь зайняти ліжко.
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09.11.2021 11:56 Відповісти
Дурнику, я перехворів вдома дві доби 38.5 і все. Жодних пігулок, лише вітаміни. І імунітет в мене від цього вірусу зараз набагато ліпший аніж в тебе як уколотого. Так що ліжко твоє. Почекаємо
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09.11.2021 12:00 Відповісти
може то в тебе педікульоз?
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09.11.2021 13:00 Відповісти
До чого ж ти жалюгідний.
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09.11.2021 16:57 Відповісти
Да ти шо, серьозно?
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09.11.2021 17:31 Відповісти
Та я навіть не знаю як з тобою поводитись... Юродивих завжди жаліли, отже я не серйозно. Ти реально супер!
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09.11.2021 19:12 Відповісти
Поводитись? Да ти реальне гівно.
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10.11.2021 10:15 Відповісти
Ти чекай, чекай. Якщо в школі погано вчився, то тобі вже нічого не допоможе.
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09.11.2021 11:59 Відповісти
Тоха, читай вище.
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09.11.2021 12:01 Відповісти
Чудо прививочка понимажет вероятность летальных случаев на порядочек, но ваш мозг этого не поймет, так как его нет.
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09.11.2021 11:58 Відповісти
Дадада, инфа 146%, шляшко же врать не будет, ога.
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09.11.2021 12:01 Відповісти
Вот до чего доводит отказ изучать английский язык ) А знал бы язык, мог бы авторитетные издания читать...
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09.11.2021 13:21 Відповісти
Звідки ви беретесь посіпаки?
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09.11.2021 12:02 Відповісти
На порядок понижает смертность только правильное лечение.
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09.11.2021 12:21 Відповісти
Правильное лечение это какое? Поведай нам.
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09.11.2021 13:21 Відповісти
За этим к семейным врачам обратитесь. Правда не ко всем. Но слава Богу появились таки диссиденты, что пошли против системы. Они Вам и расскажут и выпишут что нужно именно Вам. Или можете к частному терапевту. Он Вам назначит. У него ведь не цель Вас уколоть. У него цель Вас вылечить. Причем не только от ковид.
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09.11.2021 13:45 Відповісти
Я знаю много врачей которые лечат гомеопатией или фуфломицынами вроде гроприназина... Это теперь называется диссиденты? Вау! Давайте тогда кровопускание вернем в практику, ведь так раньше лечили.
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09.11.2021 14:43 Відповісти
Ну а я например еще ни одного терапевта не встречал, чтобы вакцинами лечили и что? И Вас же эти же самые врачи в доковидную эпоху вполне устраивали. Оговорюсь, что имею в виду не тех врачей что Вы описали. Я кстати больше боюсь тех кто фуфломицинами колет сейчас причем почти насильно. Причем без всякой ответственности за свои действия. Причем это законодательно закреплено.
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09.11.2021 15:25 Відповісти
Вакцинами не лечат. Вакцинами совершают вакцинопрофилактику. Я понимаю, что уровень образования у тебя не очень высокий и потому ты не способен отличить профилактику от лечения. А хочешь я открою тебе секрет? И в доковидную эпоху врачи назначали вакцины людям!!! Представляешь? Я вот за последний 5 лет получил вакцины от кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка и гриппа... А знаешь почему их назначают? Потому, что побочные реакции от вакцинации на несколько порядков легче чем болезнь. Как ты думаешь, от ковида вакцина чем-то отличается? Ну вот скажи мне.

"Я кстати больше боюсь тех кто фуфломицинами колет сейчас причем почти насильно. "

Ну во первых не фуфломицинов, а препаратов которые прошли все фазы научных исследований и имеют доказанную эффективность и безопасность.

Во вторых не насильно, не хочешь, не колись! Но в таком случае не расчитывай, что государство тебе что-то должно! Почему, спросишь ты? Да потому, что вакцина это единственный эффективный на данный момент механизм борьбы с эпидемией. Если ты не согласен, то будь добр получи научную степень в иммунологии или в инфекионке и научным языком докажи обратное. А свои страхи ты либо должен аргументировать научными данными либо должен молчать. Так как бредни построенные на теории заговора, лжи, фальсификациях не могут служить аргументом в научном диспуте.
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09.11.2021 16:31 Відповісти
Если препараты прошли все фазы испытаний где я могу просмотреть окончательный вердикт относительно окончания испытаний? Не промежуточный, а окончательный. Что не закончилась очередная фаза испытаний, а что испытания окончены полностью.
И читать Вы таки не умеете, не говоря о том чтобы анализировать прочитанное. Еще раз повторюсь: "Я например еще ни одного терапевта не встречал, чтобы вакцинами лечили".
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09.11.2021 17:12 Відповісти
Есть 3 фазы испытаний которые нужны для того, что бы препарат одобрили. Они пройдены и если не поленишься, то всё найдешь. Есть еще 4я фаза и это сбор статистической информации для отслеживания очень редких случаев. Эта фаза может длиться еще много лет. Но она не влияет на допуск препарата на рынок. Если ты не разбираешься в чем-то, то лучше молчи. А то не только твои родственники будут знать, что ты тупой.
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09.11.2021 18:17 Відповісти
Я спрашивал об окончании всех фаз испытаний и вывода, что вакцины одобрены к регулярному применению, а не только в случае кризисных обстоятельств. Не юлите.
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09.11.2021 18:21 Відповісти
Отвечу в духе вашего брата: Я в гугле с первого же запроса смог найти информацию, ищите!
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09.11.2021 19:45 Відповісти
Вот смотри какое чудо https://news.liga.net/ua/world/news/vlasti-singapura-bolshe-ne-budut-oplachivat-lechenie-zabolevshih-covid-19-antivaktsinatorov
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09.11.2021 16:31 Відповісти
И шо? Во-первых у нас власть и так не оплачивает лечение никого. У нас просто списываются деньги на это. Во-вторых в этом случае я имею право не платить налоги на содержание медицинской системы. Я оплачу когда заболею, ок? И в-третьих, а вакцинированных при лечении от ковид почему должны оплачивать за счет государства? Вы же вакцинировались. Все. Вы свою часть медицинского обслуживания получили в виде вакцинации. Кстати за нее заплатили в том числе и из моих налогов. Так что Вы еще антивакцинаторам должны спасибо говорить, что они Вам дали возможность бесплатно вакцину получить.
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09.11.2021 17:08 Відповісти
Мда... с логикой беда. Почитай Конституцию Украины, там про это есть... Если конечно серого вещества хватит для понимания.
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09.11.2021 18:16 Відповісти
Про что именно?
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09.11.2021 18:22 Відповісти
Ну краще вашого Спутніка.
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09.11.2021 13:01 Відповісти
"Дельта! витіснила решту мутацій... як штам з найбільшим Ро.

на щастя,у їх число увійшла і "Гамма"..

штамів коронавірусу - тисячі. Але значущими визнано шість:
"Кластер 5", "Альфа", "Бета", "Гама", "Лінія B.1.525" та "Дельта",
інформація про яку останнім часом стає все більш тривожною.
Чотири з цих штамів ("Альфа", "Бета", "Гама" та "Дельта")
ВООЗ визнала "викликаючими заклопотаність".

Штам "Кластер 5" було виявлено в Норвегії у норок.
Це призвело до масового забою тварин.
У листопаді 2020 року цей штам було оголошено вимерлим.

Штам "Альфа" називається "британським",
а також "першим" - його виявили у жовтні 2020 року у Великій Британії.
Летальність такого штаму становить 59 відсотків.
Його трансмісивність (переданість від людини до людини) - 82 відсотки.
Штам "Бета", або "південноафриканський", знайдено у ПАР у травні 2020
року. Його заразність - 52 відсотки,
а летальність поки що не вивчена.

"Гамма" знайдено у Бразилії у листопаді 2020 року.
Він надзвичайно заразний - 161 відсоток.
Летальність складає 50 відсотків.
Штам "Лінія B.1.525" було виявлено в 15 країнах,
але найбільше він поширений у Нігерії та Британії.
Останнім часом на сторінках ЗМІ дедалі частіше фігурує "Дельта" - "індійський" штам. Проте виділено його було у жовтні минулого року.
У порівнянні зі штамом "Альфа" цей вірус на 85 відсотків частіше призводить до смерті зараженого.
Також він на 64 відсотки заразніший за "британський".
І він продовжує мутувати. 14 червня 2021 року в Індії було виявлено штам "Дельта плюс" - ще більш заразний та небезпечний.
Він вражає переважно молодь.

9 червня ВООЗ внесла до свого списку російський штам - "AT.1". Даних щодо нього поки що недостатньо.
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09.11.2021 13:10 Відповісти
Львівщина отримала результати секвенування (визначення мутацій коронавірусу, - ред.), які підтвердили циркулювання в області мутованого штаму коронавірусу «Дельта+».

Наталія Іванченко наголошує, що цей штам є більш заразний та має менший інкубаційний період. Відтак може спровокувати важку епідситуацію ще кілька місяців.

«Зараз маємо 33 результати секвенування, що на Львівщині маємо не лише «Дельта» штам, але й мутований варіант «Дельта+». Він характеризується більшою контагіозністю зараження та меншим інкубаційним періодом.
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09.11.2021 13:17 Відповісти
Цікаво,скільки хворих було в середньому на кожному ліжку.
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09.11.2021 11:50 Відповісти
У нас мутировавшая "Дельта", а вакцину колят от ковидлы-19. Причём протокол лечения неизменен, лекарства нет. И чё так много смертей? (риторический вопрос)
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09.11.2021 11:59 Відповісти
А разве кто-то уже придумал лекарство от ковида?
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09.11.2021 11:59 Відповісти
Да он в Японии что-то придумали. Вроде действует. Ссылки сами ищите, мне лень. А! Ещё ж Ляшко анонсировал таблетки от пфайзер! Но, как и у эксминистра Степанова, есть много причин почему Ляшко их не купит
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09.11.2021 12:19 Відповісти
"Ссылки сами ищите, мне лень." Если лень, то лучше не открывай рот )
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09.11.2021 12:26 Відповісти
Открывать рот или держать закрытым - решать мне, а не Вам
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09.11.2021 19:19 Відповісти
Я вам совет дал. Позорьтесь дальше если желаете
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09.11.2021 19:42 Відповісти
Оставьте свои советы для тех, кто их просил
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09.11.2021 20:51 Відповісти
Ну вообще-то да. Природа. Название лекарству иммунитет.
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09.11.2021 12:23 Відповісти
Иммунитет это отличное лекарство... самое лучше... только смертность у этого лекарства не очень приятная. Вакцинация все таки лучше.
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09.11.2021 12:25 Відповісти
А вот задайте себе вопрос и подумайте, а что собственно делает вакцинация? Сам принцип ее работы. Ну и потом для того чтобы у иммунитета было время сработать и перебороть вирус нужно просто не затягивая начинать лечить симптоматику. Тогда и времени у него будет больше.
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09.11.2021 12:27 Відповісти
за переконаннням антиваксерів -ВАКЦИНАЦІЯ -даремний винахід людства....
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09.11.2021 13:18 Відповісти
Ні-ні-ні-ні-ні. Не треба плутати перевірені часом вакцини з шмурдяком. Від того що новомодній засіб назвали вакциною він зовсім не обовʼязково ним є. Вам завтра щурячу отруту малими дозами під виглядом вакцини підсунуть - ви її теж вживати почнете?
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09.11.2021 13:42 Відповісти
Куча людей лечатся взрвчатыми веществами и нормально. Есть и лекарства, которые сильно токсичны для животных - тот же изониазид.
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09.11.2021 14:25 Відповісти
Я не спорю. Змеиный яд тоже практикуют. Но его называют тем что он есть на самом деле.
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09.11.2021 15:34 Відповісти
Вакцинация это возможность получить иммунитет без необходимости переносить заболевание. Лечить симптоматику? серьезно? То есть пока вирус будет жрать твою легочную ткань и активировать цитокиновый шторм ты будешь насморк лечить и температуру сбивать? Браво!!!
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09.11.2021 13:23 Відповісти
Вакцинация это возможность получить иммунитет без необходимости переносить заболевание.
Согласен. Тогда почему после вакцинации от ковид таки переносят заболевание и даже тяжело? Получается что это не вакцина?
Лечить симптоматику? серьезно?
Да. Именно так всегда и поступали при лечении ОРВИ. Чем собственно вирус ковид отличается от любого другого вируса данного семейства? И кто Вам сказал что именно ковид жрет легочную ткань? Вы сами это видели? Надеюсь сфотографировали? Хотелось бы фото глянуть процесса пожирания ковидом легочной ткани.
ты будешь насморк лечить и температуру сбивать? Браво!!!
Да, именно так и буду делать. Неприятные симптомы буду лечить. Если температура будет под сорок и держаться два три дня - начну употреблять антибиотики. Собственно так делал всегда. Покуда помогало. Вон даже за два года пандемии покуда жив-здоров без всяких новомодных вакцин. Или Вы считаете что это я неправильно лечился? А как же тогда результат? Мне ведь собственно ехать, а не шашечки. У меня цель выздороветь, а не быть в тренде вакцинации.
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09.11.2021 13:39 Відповісти
"Тогда почему после вакцинации от ковид таки переносят заболевание и даже тяжело" Не правильная постановка вопроса. Вакцина не дает 100% гарантию. Надо ставить вопрос "Сколько вакцинированных по отношению к невакцинированным переносят заболевание тяжело и почему?"

"Чем собственно вирус ковид отличается от любого другого вируса данного семейства?" Ну например отличается смертностью и количеством тяжелых случаев по отношению к другим ОРВИ.

"Если температура будет под сорок и держаться два три дня - начну употреблять антибиотики. Собственно так делал всегда. Покуда помогало. Вон даже за два года пандемии покуда жив-здоров без всяких новомодных вакцин. Или Вы считаете что это я неправильно лечился? А как же тогда результат? Мне ведь собственно ехать, а не шашечки. У меня цель выздороветь, а не быть в тренде вакцинации." Когнитивная ошибка интерпритации... Единичный случай не может быть показателем. Ты можешь быть здоровым, молодым или даже иметь мутацию в своих генах которая защищает тебя от тяжелого течения ковид. Я уже не первый раз вижу подобную ошибку у антиваксов, вы не учитываете, что другие люди отличаются от вас... А может быть ты просто не получил достаточную дозу вируса для тяжелого течения и тебе просто повезло? Аналитика не ваш конёк, абсолютно. Вы слишком узко мыслите и совершенно не разбираетесь в вопросах медицины.
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09.11.2021 14:42 Відповісти
MERKS/

таблетки.

вже й Пфайзер заявив про наявнсть 50 млн . шт...(курс 10 таблеток)...
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09.11.2021 13:13 Відповісти
Ну вообще-то лекарств от ОРВИ полные аптеки. Кто хочет пользуется.
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09.11.2021 12:22 Відповісти
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09.11.2021 13:14 Відповісти
Вживаєте? Ну і як? Допомогає? А чому не засіб від глистів? Просто цікаво.
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09.11.2021 13:30 Відповісти
Нет лекарства от ОРВИ! Есть препараты которые позволяют забить симптоматику пока твой иммунитет будет бороться с вирусом.
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09.11.2021 13:24 Відповісти
Соглашусь. Я неверно написал. Имел в виду именно то что Вы написали.
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09.11.2021 13:28 Відповісти
Так ведь лечение симптоматики не есть лечение болезни. Человек с переломом пьет обезбаливающее, но ведь это не лечит перелом. Сосудосуживающие капли позволяют дышать, но это не убивает микроорганизмы которые вызывают насморк. Амброксол разжижает слизь, но не лечит пневмонию. Л- логика...
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09.11.2021 14:45 Відповісти
Так ведь лечение симптоматики не есть лечение болезни. Человек с переломом пьет обезбаливающее, но ведь это не лечит перелом.
Конечно не лечит. А вот наложение гипса вполне себе. Я же и писал ранее - правильное лечение. Понятно, что если у Вас болит голова, а Вы начнете пить лекарство от диареи, то думаю это Вам мало поможет снять головную боль. Опять же вакцина от оспы не думаю что сильно защитит Вас от ковид. Не находите? Вы просто пытаетесь балталогией заниматься.
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09.11.2021 15:02 Відповісти
Гипс это хорошо... Назови пожалуйста его аналог для лечения вирусной инфекции. Но не для устранения симптомов, а именно лечение.
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09.11.2021 15:53 Відповісти
Иммунитет. Собственно его же и вакцина использует.
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09.11.2021 16:48 Відповісти
Не знаємо, що там у ваших мокшанських єпінях, але тут ви нормально вбиваєте дурників, які вас слухають і невакцинуються.
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09.11.2021 13:18 Відповісти
В мокшанських є..єнях секта ГУндяєва закликає невакцинованх сидіти вдома.
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09.11.2021 13:19 Відповісти
Відзнаку гундяєву за участь в антитерористичній операції.
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09.11.2021 13:22 Відповісти
 
 