Пєсков про ймовірність перемовин Байдена і Путіна: Чітких термінів немає
Домовленості щодо майбутніх перемовин президента РФ Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена поки що немає.
Про це повідомив сьогодні журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посилання на "Газету.ру".
"Є розуміння, що зустріч потрібна і спілкування потрібно продовжувати, але чітких термінів немає", - прокоментував Пєсков.
При цьому він уник будь-яких подробиць щодо можливих перемовин Москви та Вашингтона.
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Пєсков про ймовірність перемовин Байдена і Путіна: Чітких термінів немає..."
А як на рахунок перемовин між Байденом і ******?
Така плідна співпраця, суцільні візити, діалоги ...
А сектанти далі вірують у "великого українця".