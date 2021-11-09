Пєсков про ймовірність перемовин Байдена і Путіна: Чітких термінів немає..."

Домовленості щодо майбутніх перемовин президента РФ Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена поки що немає.

Про це повідомив сьогодні журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посилання на "Газету.ру".

"Є розуміння, що зустріч потрібна і спілкування потрібно продовжувати, але чітких термінів немає", - прокоментував Пєсков.

При цьому він уник будь-яких подробиць щодо можливих перемовин Москви та Вашингтона.

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