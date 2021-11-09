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Пєсков про ймовірність перемовин Байдена і Путіна: Чітких термінів немає

Пєсков про ймовірність перемовин Байдена і Путіна: Чітких термінів немає

Домовленості щодо майбутніх перемовин президента РФ Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена поки що немає.

Про це повідомив сьогодні журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посилання на "Газету.ру".

"Є розуміння, що зустріч потрібна і спілкування потрібно продовжувати, але чітких термінів немає", - прокоментував Пєсков.

При цьому він уник будь-яких подробиць щодо можливих перемовин Москви та Вашингтона.

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Автор: 

Байден Джо (2883) перемовини (2857) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23765)


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Звісно-Байден не полізе в бункер...
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09.11.2021 12:12 Відповісти
Байден не будет вести переговоры со всякого рода террористами и с Путиным. Их необходимо мочить даже в сортире.
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09.11.2021 12:14 Відповісти
Вести перемовини з ******, це товкти воду в ступі.
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09.11.2021 12:18 Відповісти
"
Пєсков про ймовірність перемовин Байдена і Путіна: Чітких термінів немає..."

А як на рахунок перемовин між Байденом і ******?
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09.11.2021 12:18 Відповісти
Байден должен отстаивать наши интересы, потому что мы проводим демократические реформы и защищаем Европу от кацапов.
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09.11.2021 12:18 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3298432/kuleba_pro_novu_hartiyu_zi_ssha_rosiya_otrymaye_chitkyyi_sygnal_u_razi_rozshyrennya_agresiyi_kreml_zaplatyt
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09.11.2021 12:19 Відповісти
Кулеба против)
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09.11.2021 12:19 Відповісти
Про що говорити з терористом? Його треба "мочити". В "сортирі"...
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09.11.2021 12:47 Відповісти
Не набалакався ще "козак" ? Ню-ню. Кожні півроку тепер зустрічатимуться ? Вже ж скількох високопосадовців повідряджав і перед самітом, і після ...
Така плідна співпраця, суцільні візити, діалоги ...
А сектанти далі вірують у "великого українця".
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09.11.2021 12:52 Відповісти
 
 