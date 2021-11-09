Песков о вероятности переговоров Байдена и Путина: Четких сроков нет

Договоренности о предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока нет.

Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Есть понимание, что встреча нужна и общение нужно продолжать, но четких сроков нет", – прокомментировал Песков.

При этом он избежал каких-либо подробностей относительно возможных переговоров Москвы и Вашингтона.

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