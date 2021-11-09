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Песков о вероятности переговоров Байдена и Путина: Четких сроков нет

Песков о вероятности переговоров Байдена и Путина: Четких сроков нет

Договоренности о предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока нет.

Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Есть понимание, что встреча нужна и общение нужно продолжать, но четких сроков нет", – прокомментировал Песков.

При этом он избежал каких-либо подробностей относительно возможных переговоров Москвы и Вашингтона.

Также читайте: Байден о Путине: "У него тундра горит"

Автор: 

Байден Джо (2785) переговоры (4920) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31218)


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Звісно-Байден не полізе в бункер...
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09.11.2021 12:12 Ответить
Байден не будет вести переговоры со всякого рода террористами и с Путиным. Их необходимо мочить даже в сортире.
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09.11.2021 12:14 Ответить
Вести перемовини з ******, це товкти воду в ступі.
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09.11.2021 12:18 Ответить
"
Пєсков про ймовірність перемовин Байдена і Путіна: Чітких термінів немає..."

А як на рахунок перемовин між Байденом і ******?
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09.11.2021 12:18 Ответить
Байден должен отстаивать наши интересы, потому что мы проводим демократические реформы и защищаем Европу от кацапов.
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09.11.2021 12:18 Ответить
https://censor.net/ua/news/3298432/kuleba_pro_novu_hartiyu_zi_ssha_rosiya_otrymaye_chitkyyi_sygnal_u_razi_rozshyrennya_agresiyi_kreml_zaplatyt
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09.11.2021 12:19 Ответить
Кулеба против)
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09.11.2021 12:19 Ответить
Про що говорити з терористом? Його треба "мочити". В "сортирі"...
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09.11.2021 12:47 Ответить
Не набалакався ще "козак" ? Ню-ню. Кожні півроку тепер зустрічатимуться ? Вже ж скількох високопосадовців повідряджав і перед самітом, і після ...
Така плідна співпраця, суцільні візити, діалоги ...
А сектанти далі вірують у "великого українця".
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09.11.2021 12:52 Ответить
 
 