З 12 листопада Черкащина переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

На території Черкаської області з 12 листопада встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області", - йдеться в повідомленні.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

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