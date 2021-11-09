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Новини Коронавірус і карантин
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З 12 листопада Черкащина переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

З 12 листопада Черкащина переходить у

На території Черкаської області з 12 листопада встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області", - йдеться в повідомленні.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черкащина може потрапити до "червоної" зони карантину, Вінницька та Харківська області в зоні ризику, - Ляшко

Автор: 

Немчінов Олег (207) Чернігівська область (896)


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А"Чемпионы"что говорят,Петя или ВВХ-виноваты?
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09.11.2021 14:39 Відповісти
Тільки вчора чув по радіо, що вони школи відкривають! Діти та студенти активно заражають один одного в класах, а потім несуть вірус додому ЩО ви робите!?
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09.11.2021 15:06 Відповісти
Невакцинированное быдло - в стойло!
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09.11.2021 14:57 Відповісти
 
 