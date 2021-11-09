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Новости Коронавирус и карантин
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С 12 ноября Черкасская область переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

С 12 ноября Черкасская область переходит в

На территории Черкасской области с 12 ноября установлен "красный" уровень эпидопасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области", - говорится в сообщении.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах.

В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Автор: 

Немчинов Олег (170) Черниговская область (1121)


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А"Чемпионы"что говорят,Петя или ВВХ-виноваты?
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09.11.2021 14:39 Ответить
Тільки вчора чув по радіо, що вони школи відкривають! Діти та студенти активно заражають один одного в класах, а потім несуть вірус додому ЩО ви робите!?
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09.11.2021 15:06 Ответить
Невакцинированное быдло - в стойло!
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09.11.2021 14:57 Ответить
 
 