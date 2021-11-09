С 12 ноября Черкасская область переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов
На территории Черкасской области с 12 ноября установлен "красный" уровень эпидопасности.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области", - говорится в сообщении.
Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах.
В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
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