Черкащина вводить обмеження на проїзд у транспорті для нещеплених, - Скічко

Вже з 12 листопада Черкаська область опиниться у "червоній" зоні карантину, де діють найсуворіші обмеження. Водночас обласна влада планує запровадження додаткових обмежень, які стосуватимуться роботи транспорту.

Про це сказав сьогодні на брифінгу глава Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується перевезень між містами. На міжобласних, як ми знаємо, вже введено COVID-сертифікати, а зараз це стосуватиметься і перевезень всередині області (з одного міста в інше). У цьому випадку також будуть потрібні сертифікати", - сказав Скічко.

Глава області додав, що рішення щодо обмежень на міський громадський транспорт поки не ухвалено.

"Що стосується міста. Давайте дочекаємося засідання комісії ТЕБ та НС місцевої, і подивимось. Якщо місто захоче, то воно саме може ввести такі обмеження", - зазначив він.

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