УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10711 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 557 9

Черкащина вводить обмеження на проїзд у транспорті для нещеплених, - Скічко

Черкащина вводить обмеження на проїзд у транспорті для нещеплених, - Скічко

Вже з 12 листопада Черкаська область опиниться у "червоній" зоні карантину, де діють найсуворіші обмеження. Водночас обласна влада планує запровадження додаткових обмежень, які стосуватимуться роботи транспорту.

Про це сказав сьогодні на брифінгу глава Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна. 

"Що стосується перевезень між містами. На міжобласних, як ми знаємо, вже введено COVID-сертифікати, а зараз це стосуватиметься і перевезень всередині області (з одного міста в інше). У цьому випадку також будуть потрібні сертифікати", - сказав Скічко.

Глава області додав, що рішення щодо обмежень на міський громадський транспорт поки не ухвалено.

"Що стосується міста. Давайте дочекаємося засідання комісії ТЕБ та НС місцевої, і подивимось. Якщо місто захоче, то воно саме може ввести такі обмеження", - зазначив він.

Читайте також: З 12 листопада Черкащина переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

Автор: 

карантин (18172) сертифікат (426) Скічко (46) коронавірус (19923) Чернігівська область (896)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мля... хорошо, что ты у нас есть. Буквально спас нас от шлюшко, ага. Пистуй вакцинироваться, мракобес! Разносишь заразу как собака бешеная! Миллионы оно посчитало. На Лахте своей считай миллионы, ****** разворованные.
показати весь коментар
09.11.2021 16:07 Відповісти
Та не обмеження, а заборона. А ще можна нещеплених прив'язувати до бампера і тягнути позаду, щоб не заважали білим людям спокійно їхати...
показати весь коментар
09.11.2021 16:31 Відповісти
не оскуднеет наша украина идиотами.
показати весь коментар
09.11.2021 17:26 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 18:01 Відповісти
Черкассы - одна из самых зеленых областей, в плохом смысле этого слова. Неудивительно, что она так покраснела.
показати весь коментар
09.11.2021 18:33 Відповісти
А ті кого таким чином змушують колотись, також мають підписувати бумагу ніби коляться "добровільно"?!
показати весь коментар
09.11.2021 19:09 Відповісти
страна кретинов.....
показати весь коментар
09.11.2021 19:37 Відповісти
 
 