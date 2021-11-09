Черкасщина вводит ограничения на проезд в транспорте для непривитых, - Скичко

Уже с 12 ноября Черкасская область окажется в красной зоне карантина, где действуют самые строгие ограничения. В то же время, областные власти планируют введение дополнительных ограничений, которые будут касаться работы транспорта.

Об этом сказал сегодня на брифинге глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введены COVID-сертификаты, а сейчас это касается и перевозок внутри области (из одного города в другой). В этом случае также потребуются сертификаты", - сказал Скичко.

Глава области добавил, что решение об ограничениях на городской общественный транспорт пока не принято.

"Что касается города. Давайте дождемся заседания комиссии ТЭБ и ЧС местной, и посмотрим. Если город захочет, то он может ввести такие ограничения", - отметил он.

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