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Новости Коронавирус и карантин
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Черкасщина вводит ограничения на проезд в транспорте для непривитых, - Скичко

Черкасщина вводит ограничения на проезд в транспорте для непривитых, - Скичко

Уже с 12 ноября Черкасская область окажется в красной зоне карантина, где действуют самые строгие ограничения. В то же время, областные власти планируют введение дополнительных ограничений, которые будут касаться работы транспорта.

Об этом сказал сегодня на брифинге глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введены COVID-сертификаты, а сейчас это касается и перевозок внутри области (из одного города в другой). В этом случае также потребуются сертификаты", - сказал Скичко.

Глава области добавил, что решение об ограничениях на городской общественный транспорт пока не принято.

"Что касается города. Давайте дождемся заседания комиссии ТЭБ и ЧС местной, и посмотрим. Если город захочет, то он может ввести такие ограничения", - отметил он.

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Автор: 

карантин (16729) сертификат (226) Скичко Александр (41) коронавирус (17042) Черниговская область (1121)


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Мля... хорошо, что ты у нас есть. Буквально спас нас от шлюшко, ага. Пистуй вакцинироваться, мракобес! Разносишь заразу как собака бешеная! Миллионы оно посчитало. На Лахте своей считай миллионы, ****** разворованные.
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09.11.2021 16:07 Ответить
Та не обмеження, а заборона. А ще можна нещеплених прив'язувати до бампера і тягнути позаду, щоб не заважали білим людям спокійно їхати...
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09.11.2021 16:31 Ответить
не оскуднеет наша украина идиотами.
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09.11.2021 17:26 Ответить
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09.11.2021 18:01 Ответить
Черкассы - одна из самых зеленых областей, в плохом смысле этого слова. Неудивительно, что она так покраснела.
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09.11.2021 18:33 Ответить
А ті кого таким чином змушують колотись, також мають підписувати бумагу ніби коляться "добровільно"?!
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09.11.2021 19:09 Ответить
страна кретинов.....
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09.11.2021 19:37 Ответить
 
 