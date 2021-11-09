Україна потребуватиме імпорту енерговугілля мінімум 3-5 років, - голова ДТЕК Тімченко

Україна в найближчі 3-5 років потребуватиме імпорту енергетичного вугілля.

Про це заявив генеральний директор компанії Максим Тімченко під час пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що ми бачимо: Україна з цього року в енергетиці стає нетто-імпортером вугілля на наступні мінімум 3-5 років", – сказав він.

При цьому Тимченко наголосив на важливості розробки програми імпорту вугілля. "І це вугілля треба закуповувати не на піку й перед зимою, а заздалегідь складати цілу програму з імпорту вугілля, і треба розуміти, де це вугілля купувати", – сказав він, зазначивши, що закуповувати потрібно, "напевно, не в тих країн, які рішенням однієї-двох осіб в один день можуть зупинити постачання".

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Водночас, за його словами, компанія схвалює зусилля влади щодо розрахунків із ВДЕ-генерацією, що стане потужним сигналом для відновлення "зеленої" енергетики в Україні, а водночас - заміщення теплової генерації "зеленими" технологіями.

"А до цього треба тверезо дивитися, скільки на час будівництва "зеленої" генерації нам потрібно вугілля", - зазначив глава ДТЕК.

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