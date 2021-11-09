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Лавров та Шойгу летять до Парижа говорити про Україну

Лавров та Шойгу летять до Парижа говорити про Україну

Російський міністр закордонних справ та міністр оборони відвідають Францію для участі у міжнародній конференції щодо Лівії, та на порядку денному є й ситуація в Україні.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На полях міжнародної конференції щодо Лівії міністр закордонних справ і міністр оборони Франції приймуть 12 листопада в Парижі російських колег - міністрів Сергія Лаврова та Сергія Шойгу", - наголошується в повідомленні міністерства.

За повідомленням французького зовнішньополітичного відомства, на переговорах ітиметься про стратегічну стабільність і про безпеку в Європі.

Читайте: РФ проводить операцію "ихтамнет" на кордоні з ЄС, як в Україні у 2014, – польський аналітик

"Також зустріч дасть можливість обговорити політичні та військові аспекти регіональних і міжнародних криз. Зокрема, це стосується ситуації в Україні, а також у регіоні Сахелю і Сахари: стосовно цих тем Франція висловить занепокоєння діями Росії", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (64969) Франція (3049) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+21
факты говорят, что благодаря давлению Пороха были введены санкции и пригрозили еще большими.
вот это и остановило Путина
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09.11.2021 23:24
+19
будут продавать жабоедам ихний же Сахель взамен Украины

про нас без нас- доктрина зовнішньої політики ЗЕ-Лоха
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09.11.2021 23:14
+13
Самолету приказ - срочно падать.
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09.11.2021 23:13
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Самолету приказ - срочно падать.
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09.11.2021 23:13 Відповісти
Время и коридор можно вычислить... Беларусский Су-25/Бук/боевой лазер в готовность N 1...
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10.11.2021 00:47 Відповісти
будут продавать жабоедам ихний же Сахель взамен Украины

про нас без нас- доктрина зовнішньої політики ЗЕ-Лоха
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09.11.2021 23:14 Відповісти
при Порохе было совсем наоборот !
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09.11.2021 23:16 Відповісти
То, что при нем изображали видимость того, что типа как бы за Украину это не есть наоборот. Факты говорят об обратном.
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09.11.2021 23:19 Відповісти
факты говорят, что благодаря давлению Пороха были введены санкции и пригрозили еще большими.
вот это и остановило Путина
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09.11.2021 23:24 Відповісти
Факты отнюдь не говорят о том, что санции были введены именно благодаря давлению Порошка. Ибо это чушь собачья.
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09.11.2021 23:28 Відповісти
ой, звиняйте, то Боженька манну кашку над Україної розлив, коли вечеряв...

ти кому тут фуфломіцин кацаський штовхаєш, алень тундряной !
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09.11.2021 23:32 Відповісти
що, злиняв зебіл? Не став свою собачу чуш розвивати? Що цікаво: раніше - він був сявин партфункціонер; але, видать, в подлякових ботів з/п більша...
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09.11.2021 23:49 Відповісти
фу, козлятиной запахло шо-то
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09.11.2021 23:44 Відповісти
Факты отнюдь не говорят о том, что санкции вообще были введены.
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10.11.2021 04:15 Відповісти
Какие факты зедебил антивакцинатор?
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10.11.2021 09:45 Відповісти
Во-во - лгать - ваше все - Порошенке вы приписываете все достижения мира, а про оппонентов вы лжете в противоположном направлении.

Давай пруф, где я агитировал бы за Зелю или против вакцинации, балаболка.
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10.11.2021 09:57 Відповісти
Какие там санкции? Не смешите. Одно название. Настоящие санкции это, например, то что введено против Ирана или Северной Кореи. А тут и турбины поставляют и мост помогают строить и газовые потоки гонят. Свифт, вообще, побоялись рубануть. И да, ***** остановили не санкции, а ВСУ и добробаты.
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09.11.2021 23:33 Відповісти
кацап, не тебе песни петь...

https://www.youtube.com/watch?v=bznYZBjuF14&t=0s Як простий народ звільняв Донбас і асоцацію з ЄС підписував .
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09.11.2021 23:46 Відповісти
какие санкции ?
хотя бы в военной сфере - разрыв военно-технического сотрудничества и и запрет поставок военного оборудования.
маленькие фактики из этой мозаики санкций - рашка не получила немецкие супертехнологические тренировочные комплексы, а из-за отсутствия французской коробки передач перспективный рашкованския БМП "Бумеранг" не может выехать с завода уже семь лет !

ну Свфт, благословенный Свифт

если сакции плевые, почему Путя до сих пор скулит обих отмене ?

отвечай алень комолый !
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09.11.2021 23:47 Відповісти
Факти говорят, что ти вонючий кацап, можешь опровергнуть?
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09.11.2021 23:27 Відповісти
Подгорело?
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09.11.2021 23:42 Відповісти
уйди не воняй
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09.11.2021 23:46 Відповісти
Пока тебя тут не было, ничего не воняло.
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09.11.2021 23:54 Відповісти
Закрий свою брехливу пельку , бо Порох тобі не по зубам 😡
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09.11.2021 23:47 Відповісти
Например, Мистрали - это факты. Расскажите как Раша их получила?
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09.11.2021 23:28 Відповісти
Как я писал ниже, это, чуть ли не единственный пример и тот, не в ущерб Франции. Плюс к тому ещё неизвестно были ли переданы кацапам технологии и чертежи.
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09.11.2021 23:36 Відповісти
даже если и передали - у вас получится стеклянный путин...
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09.11.2021 23:43 Відповісти
..из якутского говна
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09.11.2021 23:50 Відповісти
это нам не известно .. тебе то известно... иди фугу на рояле отстучи
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10.11.2021 08:27 Відповісти
ты эту ахинею отстучал как твой избранник членом на рояле?
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10.11.2021 08:34 Відповісти
Эта, так называемая, "ахинея" легко подтверждается ссылками, где указаны конкретные даты. Так, что все рояли сегодня заняты порохоботами.
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10.11.2021 09:34 Відповісти
два друга - хер да подпруга
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09.11.2021 23:15 Відповісти
Бурят и армянин---анекдот на веки.
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09.11.2021 23:15 Відповісти
руССкий народ
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09.11.2021 23:16 Відповісти
Я кстати давно предавно тоже считаю что две эти буквы в средине слова идеально подчёркивают сущность той шоблы что там испокон веков завелась. Задолго до известной нацистской организации.
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09.11.2021 23:21 Відповісти
какой шойгушка бурят) он тувинец) край наркотрафика и абсолютного уныния при повальной безработице и алкоголизме)
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09.11.2021 23:20 Відповісти
Один очень большой плюс, то, что при клоуне стало для всех очевидным кто есть кто и кто на чьей стороне. При Порошенко страны, типа, Германии или Франции делали вид, что на стороне Украины при этом полностью подыгрывая *****.
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09.11.2021 23:16 Відповісти
при Порохе Франция и Германия скрипя зубами переступали через свои интересы

иначе мы имели бы уже в Севастополе вертолетоносец "Севастополь"



Первый из двух кораблей, получивший название "Владивосток", был http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/10/131015_mistral_helicopter_carrier.shtml спущен на воду еще в октябре прошлого года.

Второй - "Севастополь" - стоит в доках Сен-Назера.

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/09/140903_france_refuses_mistral_delivery

дата 2014/09
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09.11.2021 23:22 Відповісти
Это, пожалуй, единственный пример и тот с оговоркой в том, что Франция не в ущербе, так как спокойно продала эти корабли Египту

"факт сделки подтвердил сам Олланд, добавив, что Франция избежала финансовых потерь в результате перепродажи кораблей."(с)
https://dw.com/ru/%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2582%25D1%2583/a-18734873
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09.11.2021 23:30 Відповісти
вот так взяла и вместо рашки просто продала Египту

дядя, мы все прекрасно все помним!
рассказывай сказки мухоморам в тундре, ольгинец !
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09.11.2021 23:34 Відповісти
иди гуляй тундрой !
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09.11.2021 23:51 Відповісти
На полях і городах...
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09.11.2021 23:16 Відповісти
Военных преступников лучше в Гаагу, в трибунал.
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09.11.2021 23:17 Відповісти
полюбому ЦАР делить будут, Макрону до Украины дела нет а вот ЦАР другое дело)
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09.11.2021 23:19 Відповісти
А можна той літачок, ******.. и чимось?
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09.11.2021 23:19 Відповісти
Можно , только осторожно 😃
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09.11.2021 23:56 Відповісти
А чому "острожно"? Навпаки, уіпать так, щоб останки тувинського оленєвода у Владивостоці знаходили й затягнути кацапську національну пісню, про віФсьоВрьоті й іхтамнєт!
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10.11.2021 08:58 Відповісти
Торгуватися їдуть. шойгу розповість страшилки про "вялікую армію срюсскіх" а лавруша про "важливість " постачання газу. Що за перемовини за спиною України..... мерзотники що кацапи що французи .
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09.11.2021 23:23 Відповісти
Щось підгорає, що удвох полетіли...

Це мабуть, наслідки візиту дирекції ЦРУ в Московію...
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09.11.2021 23:23 Відповісти
то то и оно.
после срача жабоедов с дядьком Сэмом из подлодок выглядит подозрительно
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09.11.2021 23:27 Відповісти
Я еще понимаю поехал глава МИДа.. а что там делать командующему( министру) рашен вермахта ( оккупационными войсками)... Странная парочка для переговорного процесса...
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09.11.2021 23:25 Відповісти
после срача жабоедов с дядьком Сэмом ....
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09.11.2021 23:29 Відповісти
Олєневоду до Парижу нізя, його там з Сі Цзіньпінєм попутають, вони ж як брати близнюки.
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09.11.2021 23:40 Відповісти
Цзіньпінь меньш смердить( частіше миється)
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10.11.2021 09:00 Відповісти
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09.11.2021 23:44 Відповісти
Після оцих двох "членоположенних" до жабоїдів попреться зеля. Там йому видадуть білу ганчірку.
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09.11.2021 23:48 Відповісти
як варіант...
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09.11.2021 23:50 Відповісти
тю. я думал кунжутовичь с ****** в тайге... на горбатой горе...
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09.11.2021 23:48 Відповісти
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09.11.2021 23:48 Відповісти
чего чего, а в фольклоре руССким не откажешь
известные матерщынники !
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09.11.2021 23:53 Відповісти
Тувинец Шойгу и армянин Лавров - конякин , едут к Микрону решать вопросы по Украине , ну разве это не пи@ дец ? 🙁
А как там наш ************** , молчит?
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09.11.2021 23:51 Відповісти
Та не мовчить зєля, тренує орган вилизування. Буде їм драїти стіну, навпроти якої його поставили минулого разу.
Я в розпачі, не знаю який смайлик ставити.
Це ж надо було таке чмо вибрати, щоб воно представляло державу. Тьху, огидно і мутить.
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10.11.2021 00:02 Відповісти
Армян Калантаров и самоед Шойгу- самые скрепно-исконно православные русские!
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09.11.2021 23:51 Відповісти
Типичный сброд ОРДЫ без своего рода и племени и нации.
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10.11.2021 07:02 Відповісти
Лошадь едет - понятно, но Олень. Как преемник Пуйла?
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09.11.2021 23:52 Відповісти
Пустая болтовня, буду взаимно удовлетворять имперские комплексы, ключ безопасности Европы и Украины лежит в Вашингтоне.
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09.11.2021 23:58 Відповісти
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10.11.2021 07:01 Відповісти
2 дегенерати.
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10.11.2021 00:00 Відповісти
не на полях конференции, а в сортире конференции...
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10.11.2021 04:46 Відповісти
франция давняя шлюха кремлёвская
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10.11.2021 05:05 Відповісти
Накануне Парижской международной конференции по Ливии, в повестке дня которой есть ситуация в Украине, "визнаного поціновувача грудей стареньких бабусь"® Макрона по-матерински заботливо наставляла любимая школьная учительница Брижит Жановна: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик, должен понимать, что хулиганы Лавров и Шойгу состоят в шобле главного предводителя хулиганов Путина. Будь осторожным и осмотрительным, поскольку с главным хулиганом Путиным вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, вы никогда не поймёте друг друга".
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10.11.2021 05:41 Відповісти
РАБссиянцы обосранцы...Немного,всего 2 раза посрали в Чечне,но раньше посрали в Таджикистане целых 5 лет,потом были Грузия,Украина,Сирия,Ливия,сегодня Белорусь...

Говноедов РАБссии красиво вылечила Япония вначале 20 века а именно в в 1904-1905 году под Цусимой,потм Гитлер в 1941 году лечил,полтом это быдло лечили в Афгане 10 лет....

"славная" у вас история...быдло Мавзолейное...
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10.11.2021 05:58 Відповісти
Та *****( по-азірову)! Лише б бояра, та лайно не скінчались!
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10.11.2021 09:06 Відповісти
Жабоеды и лаптеноги поговорят?Бессмысленная трата времени.
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10.11.2021 06:42 Відповісти
Конечно, козломордые подбили Макрона воевать в Ливии на их стороне .посулили Макрону делёж богатых нефтегазовых ливийских родовито,
А СУТЬ ТЕХ БОЕВ- чтобы не допустить в Европу газ и нефть с Африки . Везде война от кацапов , чтобы перекрыть энергетические потоки в Европу .
Вот об этом мировая общественность КАК ТО СТРАННО молчит .

Итолько Эрдоган помогал законному правительству Ливии против козломордых
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10.11.2021 06:59 Відповісти
Два дебила это сила!
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10.11.2021 22:51 Відповісти
 
 