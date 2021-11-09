Лавров та Шойгу летять до Парижа говорити про Україну

Російський міністр закордонних справ та міністр оборони відвідають Францію для участі у міжнародній конференції щодо Лівії, та на порядку денному є й ситуація в Україні.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На полях міжнародної конференції щодо Лівії міністр закордонних справ і міністр оборони Франції приймуть 12 листопада в Парижі російських колег - міністрів Сергія Лаврова та Сергія Шойгу", - наголошується в повідомленні міністерства.

За повідомленням французького зовнішньополітичного відомства, на переговорах ітиметься про стратегічну стабільність і про безпеку в Європі.

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"Також зустріч дасть можливість обговорити політичні та військові аспекти регіональних і міжнародних криз. Зокрема, це стосується ситуації в Україні, а також у регіоні Сахелю і Сахари: стосовно цих тем Франція висловить занепокоєння діями Росії", - наголошується в повідомленні.