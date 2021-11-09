Лавров и Шойгу летят в Париж говорить об Украине
Российский министр иностранных дел и министр обороны посетят Францию для участия в международной конференции по Ливии, и в повестке дня есть и ситуация в Украине.
Об этом сообщило министерство иностранных дел Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На полях международной конференции по Ливии министр иностранных дел и министр обороны Франции примут 12 ноября в Париже российских коллег - министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу", - отмечается в сообщении министерства.
По сообщению французского внешнеполитического ведомства, на переговорах речь пойдет о стратегической стабильности и безопасности в Европе.
"Также встреча позволит обсудить политические и военные аспекты региональных и международных кризисов. В частности это касается ситуации в Украине, а также в регионе Сахеля и Сахары: в отношении этих тем Франция выразит обеспокоенность действиями России", - отмечается в сообщении.
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про нас без нас- доктрина зовнішньої політики ЗЕ-Лоха
вот это и остановило Путина
ти кому тут фуфломіцин кацаський штовхаєш, алень тундряной !
Давай пруф, где я агитировал бы за Зелю или против вакцинации, балаболка.
https://www.youtube.com/watch?v=bznYZBjuF14&t=0s Як простий народ звільняв Донбас і асоцацію з ЄС підписував .
хотя бы в военной сфере - разрыв военно-технического сотрудничества и и запрет поставок военного оборудования.
маленькие фактики из этой мозаики санкций - рашка не получила немецкие супертехнологические тренировочные комплексы, а из-за отсутствия французской коробки передач перспективный рашкованския БМП "Бумеранг" не может выехать с завода уже семь лет !
ну Свфт, благословенный Свифт
если сакции плевые, почему Путя до сих пор скулит обих отмене ?
отвечай алень комолый !
иначе мы имели бы уже в Севастополе вертолетоносец "Севастополь"
Первый из двух кораблей, получивший название "Владивосток", был http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/10/131015_mistral_helicopter_carrier.shtml спущен на воду еще в октябре прошлого года.
Второй - "Севастополь" - стоит в доках Сен-Назера.
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/09/140903_france_refuses_mistral_delivery
дата 2014/09
"факт сделки подтвердил сам Олланд, добавив, что Франция избежала финансовых потерь в результате перепродажи кораблей."(с)
https://dw.com/ru/%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%2582%25D1%2583/a-18734873
дядя, мы все прекрасно все помним!
рассказывай сказки мухоморам в тундре, ольгинец !
Це мабуть, наслідки візиту дирекції ЦРУ в Московію...
после срача жабоедов с дядьком Сэмом из подлодок выглядит подозрительно
известные матерщынники !
А как там наш ************** , молчит?
Я в розпачі, не знаю який смайлик ставити.
Це ж надо було таке чмо вибрати, щоб воно представляло державу. Тьху, огидно і мутить.
Говноедов РАБссии красиво вылечила Япония вначале 20 века а именно в в 1904-1905 году под Цусимой,потм Гитлер в 1941 году лечил,полтом это быдло лечили в Афгане 10 лет....
"славная" у вас история...быдло Мавзолейное...
А СУТЬ ТЕХ БОЕВ- чтобы не допустить в Европу газ и нефть с Африки . Везде война от кацапов , чтобы перекрыть энергетические потоки в Европу .
Вот об этом мировая общественность КАК ТО СТРАННО молчит .
Итолько Эрдоган помогал законному правительству Ливии против козломордых