Лавров и Шойгу летят в Париж говорить об Украине

Российский министр иностранных дел и министр обороны посетят Францию ​​для участия в международной конференции по Ливии, и в повестке дня есть и ситуация в Украине.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На полях международной конференции по Ливии министр иностранных дел и министр обороны Франции примут 12 ноября в Париже российских коллег - министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу", - отмечается в сообщении министерства.

По сообщению французского внешнеполитического ведомства, на переговорах речь пойдет о стратегической стабильности и безопасности в Европе.

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"Также встреча позволит обсудить политические и военные аспекты региональных и международных кризисов. В частности это касается ситуации в Украине, а также в регионе Сахеля и Сахары: в отношении этих тем Франция выразит обеспокоенность действиями России", - отмечается в сообщении.

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