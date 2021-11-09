Диктант національної єдності писали в окупованому Криму, - ЗМІ

9 листопада у Севастополі в окупованому Криму писали радіодиктант у День української писемності та мови.

Про це повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Диктант українською мовою писали окремо через запроваджені коронавірусні обмеження.

За інформацією кореспондента, у написанні диктанту брали участь як діти, так і дорослі. Деякі учасники правильність тексту перевірили відразу – помилки були переважно пов'язані з написанням м'якого знака, вживанням розділових знаків і апострофа.

Також 9 листопада у Дні української писемності та культури активісти приходили до пам'ятника Тарасу Шевченку в прибережній частині Севастополя біля бухти Омега.

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9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. До цієї дати в країні традиційно проходить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.