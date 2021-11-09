Диктант національної єдності писали в окупованому Криму, - ЗМІ
9 листопада у Севастополі в окупованому Криму писали радіодиктант у День української писемності та мови.
Про це повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.
Диктант українською мовою писали окремо через запроваджені коронавірусні обмеження.
За інформацією кореспондента, у написанні диктанту брали участь як діти, так і дорослі. Деякі учасники правильність тексту перевірили відразу – помилки були переважно пов'язані з написанням м'якого знака, вживанням розділових знаків і апострофа.
Також 9 листопада у Дні української писемності та культури активісти приходили до пам'ятника Тарасу Шевченку в прибережній частині Севастополя біля бухти Омега.
9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. До цієї дати в країні традиційно проходить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.
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Знищив мову, тоді без мови умертвиш націю а без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в жалюгідних рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомерно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), на Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через своїх продажних холуїв виродків з 5 колони і ЗЕбілів - капітулянтів українофобів вимагають щоб ми українці вчили чужу нам кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбас