Диктант национального единства писали в оккупированном Крыму, - СМИ
9 ноября в Севастополе в оккупированном Крыму писали радиодиктанты в День украинской письменности и языка.
Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
Диктант на украинском языке писали отдельно из-за введенных коронавирусных ограничений.
По информации корреспондента, в написании диктанта принимали участие как дети, так и взрослые. Некоторые участники правильность текста проверили сразу – ошибки были в основном связаны с написанием мягкого знака, употреблением знаков препинания и апострофа.
Также 9 ноября в День украинской письменности и культуры активисты приходили к памятнику Тарасу Шевченко в прибрежной части Севастополя у бухты Омега.
9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. К этой дате традиционно пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства.
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Знищив мову, тоді без мови умертвиш націю а без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в жалюгідних рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомерно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), на Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через своїх продажних холуїв виродків з 5 колони і ЗЕбілів - капітулянтів українофобів вимагають щоб ми українці вчили чужу нам кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбас