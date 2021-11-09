Диктант национального единства писали в оккупированном Крыму, - СМИ

9 ноября в Севастополе в оккупированном Крыму писали радиодиктанты в День украинской письменности и языка.

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Диктант на украинском языке писали отдельно из-за введенных коронавирусных ограничений.

По информации корреспондента, в написании диктанта принимали участие как дети, так и взрослые. Некоторые участники правильность текста проверили сразу – ошибки были в основном связаны с написанием мягкого знака, употреблением знаков препинания и апострофа.

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Также 9 ноября в День украинской письменности и культуры активисты приходили к памятнику Тарасу Шевченко в прибрежной части Севастополя у бухты Омега.

9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. К этой дате традиционно пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства.