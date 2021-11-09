Украинский входит в 30 самых распространенных языков мира, - Креминь

Сегодня, 9 ноября, в Украине традиционно отмечают День украинской письменности и языка.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский входит в тридцать самых распространенных языков мира. На нем говорят более 45 миллионов человек. Большинство из них живет в Украине, но функционирование и развитие украинского языка за пределами нашего государства - особая страница", - говорится в сообщении.

По словам языкового омбудсмена, украинцев, проживающих на разных континентах, – не менее 20 миллионов.

"Именно язык - цементирующий фактор украинских общин в Европе, Америке, Австралии, Африке, Азии", - подытожил Креминь.

Также читайте: Ряд населенных пунктов необходимо переименовать, они не соответствуют языковому закону, - Креминь