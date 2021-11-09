Украинский входит в 30 самых распространенных языков мира, - Креминь
Сегодня, 9 ноября, в Украине традиционно отмечают День украинской письменности и языка.
Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский входит в тридцать самых распространенных языков мира. На нем говорят более 45 миллионов человек. Большинство из них живет в Украине, но функционирование и развитие украинского языка за пределами нашего государства - особая страница", - говорится в сообщении.
По словам языкового омбудсмена, украинцев, проживающих на разных континентах, – не менее 20 миллионов.
"Именно язык - цементирующий фактор украинских общин в Европе, Америке, Австралии, Африке, Азии", - подытожил Креминь.
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А то нічого за за українську мову у власній державі і досі вбивають ?
Ганьба всім українцям. Не можуть навести лад у державі.
У всьому світи безліч народів ******* і обожнюють величну українську мову ..Ненавидять її тільки наші прокляті російські вороги окупанти. Та бува що і вища продажна влада України цих прокремлівських посіпак Іуд які інколи ненадовго а всеж пробираються на Олімп влади в Українській державі, щоб в угоду ворожому кремлю знищити Українську мову а потім і державу.
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову
Ліна Костенко
Кацяпі лише би перднути серед людей.
Вона є також третьою за поширеністю серед слов'янських мов.
Мова йде не тільки про українців ,що мешкають в Україні.
Бо коли йде річ про українську мову ,їх дупи підгоряють.