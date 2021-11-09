РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5898 посетителей онлайн
Новости
3 324 29

Украинский входит в 30 самых распространенных языков мира, - Креминь

Украинский входит в 30 самых распространенных языков мира, - Креминь

Сегодня, 9 ноября, в Украине традиционно отмечают День украинской письменности и языка.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский входит в тридцать самых распространенных языков мира. На нем говорят более 45 миллионов человек. Большинство из них живет в Украине, но функционирование и развитие украинского языка за пределами нашего государства - особая страница", - говорится в сообщении.

По словам языкового омбудсмена, украинцев, проживающих на разных континентах, – не менее 20 миллионов.

"Именно язык - цементирующий фактор украинских общин в Европе, Америке, Австралии, Африке, Азии", - подытожил Креминь.

Также читайте: Ряд населенных пунктов необходимо переименовать, они не соответствуют языковому закону, - Креминь

Автор: 

украинский язык (1189) язык (3778) Креминь Тарас (131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Скільки української мовної території, стільки й української державності.
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову

Ліна Костенко
показать весь комментарий
09.11.2021 10:41
+11
Да, да...і її не треба захищати ?
А то нічого за за українську мову у власній державі і досі вбивають ?
Ганьба всім українцям. Не можуть навести лад у державі.
показать весь комментарий
09.11.2021 10:19
+8
Люблю нашу мову, пишаюся нею.

показать весь комментарий
09.11.2021 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А дехто не розуміє її і читає язичний ЦН.
показать весь комментарий
09.11.2021 10:18 Ответить
у вас є якась статистика з цього приводу. якщо так - то показуйте. цікаво ж
показать весь комментарий
09.11.2021 12:26 Ответить
Їх тут повно. Ну ось хоча б цей.

відповів на в темі

показать весь комментарий
09.11.2021 12:33 Ответить
Да, да...і її не треба захищати ?
А то нічого за за українську мову у власній державі і досі вбивають ?
Ганьба всім українцям. Не можуть навести лад у державі.
показать весь комментарий
09.11.2021 10:19 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 10:31 Ответить
бо на території України разом з українцями проживає ще близько 20 % етнічних кацапів, для більшості із яких українська мова то як червона ганчірка для бика..
показать весь комментарий
09.11.2021 15:07 Ответить
Так-наша мова най-най-най-най краща...
показать весь комментарий
09.11.2021 10:19 Ответить
Люблю нашу мову, пишаюся нею.

показать весь комментарий
09.11.2021 10:21 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 10:31 Ответить
А можна було намалювати українця не таким дебілом?..
показать весь комментарий
09.11.2021 11:14 Ответить
мабуть москаль малював
показать весь комментарий
09.11.2021 11:18 Ответить
Українські вчені довели що історія української мови починається з православної мовної єдності ще до 6 ст. н. е..!!! А первісною літературою переважно були рукописи церковно-богослужбового та релігійного характеру, що брали відлік ще з 9 -10 століття. Як відомо, перша Біблія, яку можна відстежити в Україні, написана давньо-українською мовою і датується 15 століттям.
У всьому світи безліч народів ******* і обожнюють величну українську мову ..Ненавидять її тільки наші прокляті російські вороги окупанти. Та бува що і вища продажна влада України цих прокремлівських посіпак Іуд які інколи ненадовго а всеж пробираються на Олімп влади в Українській державі, щоб в угоду ворожому кремлю знищити Українську мову а потім і державу.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:22 Ответить
Скільки української мовної території, стільки й української державності.
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову

Ліна Костенко
показать весь комментарий
09.11.2021 10:41 Ответить
Не, ну от инфаркта тоже
показать весь комментарий
09.11.2021 10:56 Ответить
І де ви бачили нації що зникли від інфаркту?
Кацяпі лише би перднути серед людей.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:07 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 10:50 Ответить
Распространённых не может быть аж 30)
показать весь комментарий
09.11.2021 10:54 Ответить
Українська мова займає за кількістю її носіїв, 22 місце у світі.
Вона є також третьою за поширеністю серед слов'янських мов.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:00 Ответить
Українська мова є одним з найголовніших факторів світової геополітики. Російськомовні це підтвердять.
показать весь комментарий
09.11.2021 10:56 Ответить
Абсурд!!! На минулих виборах президента в США у Чикаго вперше також можна було проголосувати і на українській мові. А на захопленому москвою Донбасі в тимчасово окупованій кремлем" лугандонії - ордло" ( бандитська резервація) Там вже і також вперше в Україні не можна проголосувати своєю рідною українською мовою, а тільки ворожою окупаційною кацапською ( російською). Точно така ж жахлива ситуація з українською мовою в тимчасово ще раніше окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. Але кремлівські фашисти )(уйла і їх продажна п'ята московська колона яничар -виродків в Україні, маніакально хоче знищити нашу рідну українську мову, та вже по всій Українській державі. Державу яку планують перетворити в свою безправну кацапську колонію новросію - отсосію.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:12 Ответить
Поясніть,що значить "проголосувати на рідній мові у Чикаго"?Бюлетні були надруковані на українській?Неправда,навіть для іспаномовних такого виключення немає,а їх в Штатах добра третина...Зрештою,щоб проголосувати в Америці потрібно легалізуватись,а щоб легалізуватись потрібно знати англійську мову...
показать весь комментарий
09.11.2021 11:23 Ответить
Коли вже в Україні не стане Українських сайтов та Українських телевізійних каналів московською мовою. Поки що більшість контенту ворожемовна. Відчуваєш себе як в полоні!
показать весь комментарий
09.11.2021 11:15 Ответить
Маячня, поки ми не дивимось правді у вічі то ніколм не побудуємо ******* державу. Поки 50/ населення говорять суржиком а 40 россійскою, смішно слухати белькотіння тупеньконо пана Креміня
показать весь комментарий
09.11.2021 11:19 Ответить
Це не маєчня пана Кремнія,а данні міжнародної Вікіпедії.
Мова йде не тільки про українців ,що мешкають в Україні.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:30 Ответить
проблема в тому що зараз мова знаходиться в стагнації. Нові слова в ній з'являються через російську а це матиме катастрофічні наслідки.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:45 Ответить
Зараз почнуть вскриватися кацапські консерви-"не знаю як ,але не так"!
Бо коли йде річ про українську мову ,їх дупи підгоряють.
показать весь комментарий
09.11.2021 11:50 Ответить
Знают и говорят - две большие разницы.
показать весь комментарий
09.11.2021 12:45 Ответить
Так воно і є.....
показать весь комментарий
09.11.2021 14:49 Ответить
 
 