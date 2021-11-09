Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу, - Кремінь
Сьогодні, 9 листопада, в Україні традиційно відзначають День української писемності та мови.
Про це в Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська входить до тридцяти найпоширеніших мов світу. Нею розмовляють понад 45 мільйонів людей. Більшість з них живе в Україні, але функціонування та розвиток української мови поза межами нашої держави - особлива сторінка", - йдеться в повідомленні.
За словами мовного омбудсмена, українців, які проживають на різних континентах, - не менше 20 мільйонів.
"Саме мова - цементуючий фактор українських громад в Європі, Америці, Австралії, Африці, Азії", - підсумував Кремінь.
Топ коментарі
+13 Лилия Стацкая
показати весь коментар09.11.2021 10:41
+11 Ksenia VB
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+8 Украина побеждает и победит
показати весь коментар09.11.2021 10:21
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А то нічого за за українську мову у власній державі і досі вбивають ?
Ганьба всім українцям. Не можуть навести лад у державі.
У всьому світи безліч народів ******* і обожнюють величну українську мову ..Ненавидять її тільки наші прокляті російські вороги окупанти. Та бува що і вища продажна влада України цих прокремлівських посіпак Іуд які інколи ненадовго а всеж пробираються на Олімп влади в Українській державі, щоб в угоду ворожому кремлю знищити Українську мову а потім і державу.
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову
Ліна Костенко
Кацяпі лише би перднути серед людей.
Вона є також третьою за поширеністю серед слов'янських мов.
Мова йде не тільки про українців ,що мешкають в Україні.
Бо коли йде річ про українську мову ,їх дупи підгоряють.