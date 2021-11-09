Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу, - Кремінь

Сьогодні, 9 листопада, в Україні традиційно відзначають День української писемності та мови.

Про це в Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська входить до тридцяти найпоширеніших мов світу. Нею розмовляють понад 45 мільйонів людей. Більшість з них живе в Україні, але функціонування та розвиток української мови поза межами нашої держави - особлива сторінка", - йдеться в повідомленні.

За словами мовного омбудсмена, українців, які проживають на різних континентах, - не менше 20 мільйонів.

"Саме мова - цементуючий фактор українських громад в Європі, Америці, Австралії, Африці, Азії", - підсумував Кремінь.

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