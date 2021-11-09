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Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу, - Кремінь

Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу, - Кремінь

Сьогодні, 9 листопада, в Україні традиційно відзначають День української писемності та мови.

Про це в Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська входить до тридцяти найпоширеніших мов світу. Нею розмовляють понад 45 мільйонів людей. Більшість з них живе в Україні, але функціонування та розвиток української мови поза межами нашої держави - особлива сторінка", - йдеться в повідомленні.

За словами мовного омбудсмена, українців, які проживають на різних континентах, - не менше 20 мільйонів.

"Саме мова - цементуючий фактор українських громад в Європі, Америці, Австралії, Африці, Азії", - підсумував Кремінь.

Також читайте: Чимало населених пунктів необхідно перейменувати, вони не відповідають мовному закону, - Кремінь

Автор: 

українська мова (833) мова (740) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+13
Скільки української мовної території, стільки й української державності.
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову

Ліна Костенко
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09.11.2021 10:41
+11
Да, да...і її не треба захищати ?
А то нічого за за українську мову у власній державі і досі вбивають ?
Ганьба всім українцям. Не можуть навести лад у державі.
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09.11.2021 10:19
+8
Люблю нашу мову, пишаюся нею.

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09.11.2021 10:21
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А дехто не розуміє її і читає язичний ЦН.
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09.11.2021 10:18 Відповісти
у вас є якась статистика з цього приводу. якщо так - то показуйте. цікаво ж
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09.11.2021 12:26 Відповісти
Їх тут повно. Ну ось хоча б цей.

відповів на в темі

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09.11.2021 12:33 Відповісти
Да, да...і її не треба захищати ?
А то нічого за за українську мову у власній державі і досі вбивають ?
Ганьба всім українцям. Не можуть навести лад у державі.
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09.11.2021 10:19 Відповісти
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09.11.2021 10:31 Відповісти
бо на території України разом з українцями проживає ще близько 20 % етнічних кацапів, для більшості із яких українська мова то як червона ганчірка для бика..
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09.11.2021 15:07 Відповісти
Так-наша мова най-най-най-най краща...
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09.11.2021 10:19 Відповісти
Люблю нашу мову, пишаюся нею.

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09.11.2021 10:21 Відповісти
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09.11.2021 10:31 Відповісти
А можна було намалювати українця не таким дебілом?..
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09.11.2021 11:14 Відповісти
мабуть москаль малював
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09.11.2021 11:18 Відповісти
Українські вчені довели що історія української мови починається з православної мовної єдності ще до 6 ст. н. е..!!! А первісною літературою переважно були рукописи церковно-богослужбового та релігійного характеру, що брали відлік ще з 9 -10 століття. Як відомо, перша Біблія, яку можна відстежити в Україні, написана давньо-українською мовою і датується 15 століттям.
У всьому світи безліч народів ******* і обожнюють величну українську мову ..Ненавидять її тільки наші прокляті російські вороги окупанти. Та бува що і вища продажна влада України цих прокремлівських посіпак Іуд які інколи ненадовго а всеж пробираються на Олімп влади в Українській державі, щоб в угоду ворожому кремлю знищити Українську мову а потім і державу.
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09.11.2021 11:22 Відповісти
Скільки української мовної території, стільки й української державності.
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову

Ліна Костенко
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09.11.2021 10:41 Відповісти
Не, ну от инфаркта тоже
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09.11.2021 10:56 Відповісти
І де ви бачили нації що зникли від інфаркту?
Кацяпі лише би перднути серед людей.
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09.11.2021 11:07 Відповісти
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09.11.2021 10:50 Відповісти
Распространённых не может быть аж 30)
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09.11.2021 10:54 Відповісти
Українська мова займає за кількістю її носіїв, 22 місце у світі.
Вона є також третьою за поширеністю серед слов'янських мов.
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09.11.2021 11:00 Відповісти
Українська мова є одним з найголовніших факторів світової геополітики. Російськомовні це підтвердять.
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09.11.2021 10:56 Відповісти
Абсурд!!! На минулих виборах президента в США у Чикаго вперше також можна було проголосувати і на українській мові. А на захопленому москвою Донбасі в тимчасово окупованій кремлем" лугандонії - ордло" ( бандитська резервація) Там вже і також вперше в Україні не можна проголосувати своєю рідною українською мовою, а тільки ворожою окупаційною кацапською ( російською). Точно така ж жахлива ситуація з українською мовою в тимчасово ще раніше окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. Але кремлівські фашисти )(уйла і їх продажна п'ята московська колона яничар -виродків в Україні, маніакально хоче знищити нашу рідну українську мову, та вже по всій Українській державі. Державу яку планують перетворити в свою безправну кацапську колонію новросію - отсосію.
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09.11.2021 11:12 Відповісти
Поясніть,що значить "проголосувати на рідній мові у Чикаго"?Бюлетні були надруковані на українській?Неправда,навіть для іспаномовних такого виключення немає,а їх в Штатах добра третина...Зрештою,щоб проголосувати в Америці потрібно легалізуватись,а щоб легалізуватись потрібно знати англійську мову...
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09.11.2021 11:23 Відповісти
Коли вже в Україні не стане Українських сайтов та Українських телевізійних каналів московською мовою. Поки що більшість контенту ворожемовна. Відчуваєш себе як в полоні!
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09.11.2021 11:15 Відповісти
Маячня, поки ми не дивимось правді у вічі то ніколм не побудуємо ******* державу. Поки 50/ населення говорять суржиком а 40 россійскою, смішно слухати белькотіння тупеньконо пана Креміня
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09.11.2021 11:19 Відповісти
Це не маєчня пана Кремнія,а данні міжнародної Вікіпедії.
Мова йде не тільки про українців ,що мешкають в Україні.
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09.11.2021 11:30 Відповісти
проблема в тому що зараз мова знаходиться в стагнації. Нові слова в ній з'являються через російську а це матиме катастрофічні наслідки.
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09.11.2021 11:45 Відповісти
Зараз почнуть вскриватися кацапські консерви-"не знаю як ,але не так"!
Бо коли йде річ про українську мову ,їх дупи підгоряють.
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09.11.2021 11:50 Відповісти
Знают и говорят - две большие разницы.
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09.11.2021 12:45 Відповісти
Так воно і є.....
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09.11.2021 14:49 Відповісти
 
 