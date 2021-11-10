У Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну
Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід (Nils Schmid) пропонує залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Як сказав політик в інтерв'ю німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk у середу, 10 листопада, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС.
"Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз", - сказав Шмід.
Водночас політик, чия фракція є найбільшою в Бундестазі, розкритикував поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі. Шмід звернув увагу на повідомлення про незаконні "пушбеки" - витіснення біженців з країни назад до Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС. За словами німецького політика, Польща повинна дотримуватися міжнародних норм, зокрема, надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.
Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону, пошуки решти тривають.
Чинний уряд Німеччини тим часом погрожує правлячому режиму Білорусі новими санкціями. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) звинуватив білоруського правителя Олександра Лукашенка у "безсоромній" експлуатації мігрантів. Німеччина та ЄС закидають Мінську сприяння біженцям на їхньому шляху до Євросоюзу. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн-членів.
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2. Россия вводит войска в Белоруссию, для защиты, происходит АНШЛЮС.
Лукашенко предал свой народ и страну.
Вы же понимаете, что за год через Беларусь ПОПЫТАЛИСЬ пройти около 10000 мигрантов.
Десять тысяч!!!
За последние три года в ЕС въехало 7 МИЛЛИОНОВ мигрантов с ближнего востока.
Так что раздувание истории с этими мигрантами - это просто попытка Варшавы выставить себя этаким заслоном на границе с империей зла.
Они пытаются давить на ЕС чтобы ЕС им простил истории с приоритетом польского зак-ва над Есовским и историю с угольными шахтами.
Вот и всё.
О чём вы рассказываете?
Только с августа по октябрь в Германии поймали более 4300 нелегалов, которые СУМЕЛИ пройти через Беларусь и Польшу и добрались до Германии. И это точно не все, кто туда попал, это только те, кого поймали. За пару месяцев. А сколько их вообще пыталось - там счёт попыток за год должен к сотням тысяч приближаться.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-13/niemcy-policja-od-sierpnia-trasa-przez-bialorus-przybylo-nielegalnie-ponad-4300-migrantow/
По поводу вот этого утверждения:
"За последние три года в ЕС въехало 7 МИЛЛИОНОВ мигрантов с ближнего востока"
я бы попросил ссылочку с подтверждением этого утверждения.
Like +2M immigrants per a year during last 5 years.
Можно дословную цитату из текста, чтобы я её нашёл?
А поляки молодці,-- копендупен той чорний непотріб.
Едут люди игил, и курды воевавшие в Сирии, Ираке.
Лансдбергис ошибается.
1. Откуда эти персонажи взялись на беларусии?
2. А почему не на расею?
Ну и третий, бонусный - а Украина тут при каких делах?
***** к деньгам методичку "приклеивает"...
2. Німеччина повинна і буде платити сповна, і дуже солідні суми за тимчасове перебування нелегальних осіб в спеціальних центрах, і їх наступне переміщення літаками ближче до рідних кишлаків. Україні ці немалі кошти дуже пригодяться, в першу чергу на армію.
3. Така взаємодія робить Україну рятівником Німеччини в очах німців. Зараз цього немає, і німці неприхильно ставляться до допомоги Україні, що безпосередньо впливає на рішення урядів земель і федерального уряду, бо урядами в Німеччині керує саме суспільство. А його думку потрібно формувати - формувати наполегливо, постійно і розумно.
Це постріл, який вбиває багатьох зайців.
Верески тут: ⬇️
Про це в ефірі https://www.tvp.info/51096628/relokacja-uchodzcow-a-wetu-budzetu-ue-wiceszef-msz-marcin-przydacz-nie-ma-zgody-polski-na-przyjecie-imigrantow-z-poludnia TVP Info заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, передає кореспондент Укрінформу.
"Без сумніву, Польща не погодиться на жоден механізм розміщення мігрантів з півдня і їх примушування приїжджати до Польщі в ситуації, коли вони цього не хочуть, а ми до цього не готові", - заявив Пшидач.
За його словами, Польща як країна східного флангу ЄС надійно охороняє зовнішній кордон ЄС.
"Вдночас ми приймаємо мігрантів зі сходу, які приїжджають сюди не з туристичною метою, а з огляду на політичну нестабільність в їхніх країнах. В Україні - війна, в Білорусі - політична нестабільність. Ці особи приїжджають до Польщі, і Польща як член ЄС виконує свої зобов'язання", - заявив заступник глави МЗС.
Но они к нам не поедут. У них очень классная страна 🏝️🏖️🏝️
до чего же немчура цинична и лжива, только такая нация способна породить гитлера и поклонятся ему, горите в Аду, твари.
"Беженцам" надо было обустроить небольшой городок - дать престижную работу на мусороперерабатывающих заводах и т.д. Кто НЕ хочет работать - НАФИГ домой. Запрещает религия работать? Так какого ты хрена лезешь в ЧУЖУЮ страну со своей религией? Но это немцы привыкли работать. Молодцы.
Потому что его религия не запрещает кидать белых на бабло. Тем более, что белые сами ведутся и подставляют жопу, платя бабки безработным беженцам.
Ну как лоха-то не поиметь?
Вот это логика этих самых беженцев.
Моё мнение - расстреливать их надо на самой границе. Тронул заграждение - получи пулю в башню. Неважно мужик или баба или ребёнок.
Афганцы пусть строят Афганистан.
Тут им не место.
Почему бы им не договориться с бульбофюрером, который есть несравнимо меньшим злом чем Хутин и не впутывать Украину. Так уперлись рогом и хотят цинично бросить нам этих мигрантов. Опять нашли удобный выход для себя.
Він же їх любить і, певно прихистить!
Дивна демократія в ФРН! Чи він не соціал-демократ, а прихильник методів соціал-нацистів (?)!
Хочеться помилитися...!