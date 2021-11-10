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У Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну

У Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід (Nils Schmid) пропонує залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як сказав політик в інтерв'ю німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk у середу, 10 листопада, з Україною можна було б домовитися про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС.

"Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз", - сказав Шмід.

Водночас політик, чия фракція є найбільшою в Бундестазі, розкритикував поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі. Шмід звернув увагу на повідомлення про незаконні "пушбеки" - витіснення біженців з країни назад до Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС. За словами німецького політика, Польща повинна дотримуватися міжнародних норм, зокрема, надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.

Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону, пошуки решти тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва заявила про готовність відкрити вогонь, якщо "зелені чоловічки" прориватимуться з Білорусі

Чинний уряд Німеччини тим часом погрожує правлячому режиму Білорусі новими санкціями. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) звинуватив білоруського правителя Олександра Лукашенка у "безсоромній" експлуатації мігрантів. Німеччина та ЄС закидають Мінську сприяння біженцям на їхньому шляху до Євросоюзу. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн-членів.

Білорусь (7925) Німеччина (7330) мігранти (1108) росія (64984) Євросоюз (13351)


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Топ коментарі
+142
А до себе в германію він їх не хоче направити?
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10.11.2021 13:14
+129
По трубам СП2
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10.11.2021 13:17
+87
Охренели парднеры?! Себе газ и Северный поток 2....А нам беженцы и лес вырезать!
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10.11.2021 13:15
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Людей нужно впустить и помочь чем можем однозначно, лично я б поделился тарелкой супа и не пожалел бы какую нибудь тысячу со своего дохода. Но то что это хочет страна которая кресла о дружбе а потом построила газопровод вокруг. Люди- беженцы не виноваты но Германия в который раз показала свою ФАШИСТСКУЮ НАТУРУ.
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10.11.2021 20:08 Відповісти
У нас приняли самое большое количество беженцев ,еще и Турции платим за содержание беженцев у них,хотя они как союзники не справедливо поступают,шантажируют постоянно
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10.11.2021 20:22 Відповісти
Какие они в звезду союзники,обычные нахлебники.
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10.11.2021 20:24 Відповісти
Ну так начни еще лукашенко платить . Лавров уже намекнул дескать почему чурции платите а лукашендии нет .
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10.11.2021 20:33 Відповісти
Так еще примите😂😂😂. Вы же профи
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10.11.2021 20:40 Відповісти
кацап - тут водки нет! и дурных тоже нет! какое ты все же тупорылое чмо... пока методичку не отпечатаешь - тебя с бутылки не снимут)))
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11.11.2021 00:10 Відповісти
Кресла- говорила
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10.11.2021 20:14 Відповісти
Вашего газопровода не хватает ,а дополнительный газ нужен,так как мы стремимся к чистой энергетике .Да и теперь мы сможем продавать газ как посредники ,а не терять деньги за транзит,разве это плохо для страны и народа ?
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10.11.2021 20:25 Відповісти
Кокошник , ты про какой народ тут трындышь ? Ты ж по легенде из Хермании ,а болеешь за кацапстан ?
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10.11.2021 20:35 Відповісти
Я защищаю интересы той страны в которой живу ,так как именно от того как будет развиваться экономика Германии будет зависеть да и зависит как я буду жить и мои дети.Политика вообще не как не должна влиять на экономику ,это разные сферы.Полит решениями можно пожертвовать в пользу экономики,а вот экономикой в пользу политики и своего народа будет жертвовать только ненормальный
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10.11.2021 20:39 Відповісти
Вот и поделись с арабом тарелкой супа и рюмкой шнапса
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10.11.2021 20:43 Відповісти
андруша, "никак" - слитно.
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11.11.2021 14:08 Відповісти
Политика влияет на экономику и наоборот.
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14.11.2021 22:32 Відповісти
Ну раз подзароботали на газе, примите пару сотен тысяч аладинов на прокорм
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10.11.2021 20:41 Відповісти
А объясни как дополнительный газопровод способствует развитию чистой энергетике?
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10.11.2021 21:24 Відповісти
Поделись лучше тысячей с бабушкой-соседкой, которую не пускают в больницу лечиться. А не с тараканами, которые лезут в чужие закрома.
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10.11.2021 21:06 Відповісти
Делюсь и не с одной.
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10.11.2021 21:26 Відповісти
Молодец.
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10.11.2021 22:16 Відповісти
Англия свинтила из ЕС и отсиживается на острове без головняка,а США вообще за океаном,так что разгребать проблему с беженцами Европе.
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10.11.2021 20:18 Відповісти
1. Производится прорыв в Европу и заход массы талибов.
2. Россия вводит войска в Белоруссию, для защиты, происходит АНШЛЮС.

Лукашенко предал свой народ и страну.
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10.11.2021 20:21 Відповісти
Ну почему сразу предает? Он её уже давно предал.
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10.11.2021 21:49 Відповісти
или продал?
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11.11.2021 11:09 Відповісти
Что вероятнее всего.
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11.11.2021 20:22 Відповісти
Какой массы? Каких талибов?
Вы же понимаете, что за год через Беларусь ПОПЫТАЛИСЬ пройти около 10000 мигрантов.
Десять тысяч!!!
За последние три года в ЕС въехало 7 МИЛЛИОНОВ мигрантов с ближнего востока.

Так что раздувание истории с этими мигрантами - это просто попытка Варшавы выставить себя этаким заслоном на границе с империей зла.
Они пытаются давить на ЕС чтобы ЕС им простил истории с приоритетом польского зак-ва над Есовским и историю с угольными шахтами.
Вот и всё.
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11.11.2021 10:11 Відповісти
Какие 10 тыс. мигрантов попытались через Беларусь за год? Их там только сегодня пытается пройти более 10 тыс.
О чём вы рассказываете?

Только с августа по октябрь в Германии поймали более 4300 нелегалов, которые СУМЕЛИ пройти через Беларусь и Польшу и добрались до Германии. И это точно не все, кто туда попал, это только те, кого поймали. За пару месяцев. А сколько их вообще пыталось - там счёт попыток за год должен к сотням тысяч приближаться.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-13/niemcy-policja-od-sierpnia-trasa-przez-bialorus-przybylo-nielegalnie-ponad-4300-migrantow/

По поводу вот этого утверждения:
"За последние три года в ЕС въехало 7 МИЛЛИОНОВ мигрантов с ближнего востока"
я бы попросил ссылочку с подтверждением этого утверждения.
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12.11.2021 18:08 Відповісти
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return_en https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return_en


Like +2M immigrants per a year during last 5 years.
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12.11.2021 18:12 Відповісти
Где конкретно там это написано? Я такого не нашёл. Там вообще нет цифр по мигрантам, там общие слова о программаъ ЕС против миграции.
Можно дословную цитату из текста, чтобы я её нашёл?
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12.11.2021 18:20 Відповісти
Глава МИД Литвы Лансдбергис сказал журналистам примерно так " мигранты сами по себе не представляют угрозы для Литвы, Польши. Это надо спрашивать Францию, Германию,Британию представляют ли мигранты угрозу государственности для них"
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10.11.2021 20:59 Відповісти
Смокчіть, євроманіяки, замість єврогамбургера євроуберменша.
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10.11.2021 21:02 Відповісти
Хай напряму до себе їх забирає, в чому проблема? Висилає автобуси-поїзди і везе в Дойчланд.
А поляки молодці,-- копендупен той чорний непотріб.
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10.11.2021 21:04 Відповісти
раз эти лицемеры из ГДР так переживают о беженцах, Польше нужно не сдерживать их, а открыть коридор и как белорусы сопроводить всех этих беженцев прямиком в ГДР.
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10.11.2021 21:06 Відповісти
+1
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10.11.2021 21:08 Відповісти
белорашкованцы все это и устроили
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10.11.2021 23:13 Відповісти

Едут люди игил, и курды воевавшие в Сирии, Ираке.
Лансдбергис ошибается.
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10.11.2021 21:06 Відповісти
Я не видел ни одного афганца, араба и т.д. в Европе на обычных работах. Это работает не так, и не с ними.
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10.11.2021 22:17 Відповісти
Польша арабів не пускає до себе. Кацапи чого їх не забирають, робочих рук їм не вистачає за Уралом
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10.11.2021 22:27 Відповісти
Действительно, по Сибири пусть расселяются, где ещё всё не выгорело и китайцев не много...
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10.11.2021 23:39 Відповісти
Не хамите в чате.
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10.11.2021 22:36 Відповісти
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10.11.2021 21:13 Відповісти
Если можно, два вопроса:
1. Откуда эти персонажи взялись на беларусии?
2. А почему не на расею?
Ну и третий, бонусный - а Украина тут при каких делах?
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10.11.2021 21:47 Відповісти
Пресса сообщает, что их возят Аэрофлот, Белавиа и увы - Турецкие авиалинии. И делают каждый по 2-6 рейсов в день до Минска.
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10.11.2021 22:19 Відповісти
А методичка, Карл?!)
***** к деньгам методичку "приклеивает"...
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10.11.2021 23:41 Відповісти
Теперь наша очередь через МИД Украины высказать глубокую обеспокоенность действиям Германии.
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10.11.2021 22:01 Відповісти
поигрались с пуйлом в лучших друзяк? получай.ТЕ
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10.11.2021 22:15 Відповісти
1. Афганці і подібні сирійці в Україні залишатися не хочуть абсолютно. А після перебування в накопичувачах "біженців" в Україні - тим більше. І іншим перекажуть - обминайте Україну! Це Україні на користь, бо ці туристи працювати не хочуть ніде.
2. Німеччина повинна і буде платити сповна, і дуже солідні суми за тимчасове перебування нелегальних осіб в спеціальних центрах, і їх наступне переміщення літаками ближче до рідних кишлаків. Україні ці немалі кошти дуже пригодяться, в першу чергу на армію.
3. Така взаємодія робить Україну рятівником Німеччини в очах німців. Зараз цього немає, і німці неприхильно ставляться до допомоги Україні, що безпосередньо впливає на рішення урядів земель і федерального уряду, бо урядами в Німеччині керує саме суспільство. А його думку потрібно формувати - формувати наполегливо, постійно і розумно.
Це постріл, який вбиває багатьох зайців.
Верески тут: ⬇️
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10.11.2021 22:15 Відповісти
Здається на Сибірі не виконується програма "Возвращение тартариевцев в Татртарию, на историческую родину"
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10.11.2021 22:25 Відповісти
Це вже було. Ми "рятували Німеччину" облаштовуючи і депортуючи біженців яких нам втюхували кацапи з 2005 по 2014 рік. А тепер всі претензії до Меркель. Це вона їх запросила в Німеччину! Навіть більше вона їх запросила в Євросоюз не маючи нікого права і повноваження це робити. Зараз німцям після Брекзіт стало важкувато тягти Євросоюз.. Докерувались до СП2. Залишилось німцям ще й з Східною Європою "горшки побити"...
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11.11.2021 01:55 Відповісти
Скільки там тих коштів? Вони не покриють навіть охорони нас від них. Треба буде розбудовувати для них житло, годувати, обігрівати, слідкувати, щоб вони не в лазили з свого стійла і т. п.
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11.11.2021 03:00 Відповісти
Коли буде спецпоїзд "Брест - Берлін" для мігрантів?
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10.11.2021 22:22 Відповісти
Германии стоило бы перестать выплачивать пособия и обеспечивать жильем беженцев, вместо того чтобы привлекать другие страны для решения проблем с беженцами, которые рвутся (собственно) в Германию, а не в другую страну.
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10.11.2021 22:24 Відповісти
Чого ви!? Нехай Германія сплачує рахунки, її турбують біженці, то нехай їх до себе експортує і няньчиться.
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10.11.2021 22:47 Відповісти
Польща не погодиться на механізм примусового розподілу біженців з Близького Сходу і Північної Африки, оскільки останнім часом прийняла багато мігрантів з Білорусі та України.

Про це в ефірі https://www.tvp.info/51096628/relokacja-uchodzcow-a-wetu-budzetu-ue-wiceszef-msz-marcin-przydacz-nie-ma-zgody-polski-na-przyjecie-imigrantow-z-poludnia TVP Info заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, передає кореспондент Укрінформу.

"Без сумніву, Польща не погодиться на жоден механізм розміщення мігрантів з півдня і їх примушування приїжджати до Польщі в ситуації, коли вони цього не хочуть, а ми до цього не готові", - заявив Пшидач.

За його словами, Польща як країна східного флангу ЄС надійно охороняє зовнішній кордон ЄС.

"Вдночас ми приймаємо мігрантів зі сходу, які приїжджають сюди не з туристичною метою, а з огляду на політичну нестабільність в їхніх країнах. В Україні - війна, в Білорусі - політична нестабільність. Ці особи приїжджають до Польщі, і Польща як член ЄС виконує свої зобов'язання", - заявив заступник глави МЗС.
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10.11.2021 22:29 Відповісти
Українці та білоруси хоч працюють у тій же Польщі, а ті мусліми в основному лише срач і власні порядки привозять.
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11.11.2021 00:18 Відповісти
тому і не пускає
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11.11.2021 09:05 Відповісти
Полякам потрібно ****** систему на кордоніи свинячим лайном і ці чорняві хлопці митьєво розбіжаться.
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10.11.2021 22:44 Відповісти
Честно ответьте - сами придумали или плагиатите помаленьку? Просто за свиней вчера весь вечер писали)))
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10.11.2021 23:47 Відповісти
гиги
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11.11.2021 11:13 Відповісти
Я хорошо отношусь к ЕС, но не позволим превратить Украину в мусорный отстойник ЕС.
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10.11.2021 23:49 Відповісти
а я вот к германии и франции очень плохо. они еще поставят весь ес раком. это нации подонков
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11.11.2021 07:00 Відповісти
Вот были бы эти беженцы филиппинцами, то можно было бы прямо всех взять .Они такие позитивные и по английски говорят.
Но они к нам не поедут. У них очень классная страна 🏝️🏖️🏝️
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11.11.2021 00:12 Відповісти
***** і бульбофюреру сказати нічого не можуть, то давайте ще й Україну втягнемо, а потім будемо мати ще один привід її критикувати.
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11.11.2021 00:14 Відповісти
То что Польша конфликтует с Лукой, называя его захватившим власть и всякие санкции, ничего подожительного не даст. Поэтому всем будет спокойнее если поляки без эмоций договорятся с Лукой, чтобы как и раньше этих беженцев на границе не было.
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11.11.2021 00:31 Відповісти
Западу очень не нравится диктатура в Беларуси. Они совсем не знают беларусов. Беларусы скрепные и большинство считают московитов братьями, а то и одним народом. И если дать им полную демократию, то при очередном повышении цен на газ, то они на референдуме могут проголосовать за вхождение в состав московии. Кому это надо? Беларусов исправит только время. И оно играет на Беларусь.
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11.11.2021 00:34 Відповісти
путинскую газовую трубу вытащи из своей задницы, фашист, может умнее станешь!
до чего же немчура цинична и лжива, только такая нация способна породить гитлера и поклонятся ему, горите в Аду, твари.
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11.11.2021 01:45 Відповісти
"ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" - это хуже всех атомных бомб вместе взятых под фундамент современной цивилизвции, победа БОЛЬШИВИЗМА и безответсвеность НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, а также желание УЗУРПИРОВАТЬ ВЛАСТЬ посредством манипуляции "голосами" тех, у кого их и быть не должно (ибо не должно быть ПРАВ в отрыве от ОТВЕТСТВЕНОСТИ или ПРАВ БЕЗ всякой ОТВЕТСВЕНОСТИ только потому, что пренадлежишь к популяции голых обезьян) и безумство "защитников" и поборников" (безхребетных тряпок и слюнтяев) всяческих УТОПИЧЕСКИХ "прав" и "равенств" - это 99% всех нынешних проблем! Задолбали уже, сделали из мужиков импотентов и слюнтяев, а из женщин пытаются сделать злобно-агресивных стерв и сук!
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11.11.2021 02:29 Відповісти
А почему не в росию, или просто оставить их белорусии????
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11.11.2021 04:13 Відповісти
это такие же мигранты как в 39-м немцы...
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11.11.2021 06:27 Відповісти
Собакам наших погранцов корм не помешает, запускайте.
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11.11.2021 08:03 Відповісти
Вот ржака получиться когда "толибанцы" и сирийцы расплодяться в германии. Немцы будут работать, а сирийцы и толибанцы НЕТ. А зачем? Пусть тупые немчики вкалывают, желательно по ордунгу. Вы "беженцам" по 10000 евро платите, глядишь весь афганистан переедет, вместе с их моральными ценностями, ага. Идиоты.
"Беженцам" надо было обустроить небольшой городок - дать престижную работу на мусороперерабатывающих заводах и т.д. Кто НЕ хочет работать - НАФИГ домой. Запрещает религия работать? Так какого ты хрена лезешь в ЧУЖУЮ страну со своей религией? Но это немцы привыкли работать. Молодцы.
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11.11.2021 08:43 Відповісти
какого ты хрена лезешь в ЧУЖУЮ страну со своей религией
Потому что его религия не запрещает кидать белых на бабло. Тем более, что белые сами ведутся и подставляют жопу, платя бабки безработным беженцам.
Ну как лоха-то не поиметь?

Вот это логика этих самых беженцев.
Моё мнение - расстреливать их надо на самой границе. Тронул заграждение - получи пулю в башню. Неважно мужик или баба или ребёнок.
Афганцы пусть строят Афганистан.
Тут им не место.
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11.11.2021 10:15 Відповісти
Вовремя умньІ англичане свинтили из европейского вавилона. Пусть фрицьІ и жабоедьІ наслаждаются братьями муслимами.
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11.11.2021 08:51 Відповісти
Немцы очень хитрые. Могут договариваться с Хутиным на выгодных для себя условиях (например, газовая труба). Не обращая ни на кого внимания.

Почему бы им не договориться с бульбофюрером, который есть несравнимо меньшим злом чем Хутин и не впутывать Украину. Так уперлись рогом и хотят цинично бросить нам этих мигрантов. Опять нашли удобный выход для себя.
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11.11.2021 08:54 Відповісти
Еще раз повторю, что я хорошо отношусь к ЕС, но не позволим превратить Украину в мусорный отстойник ЕС.
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11.11.2021 09:05 Відповісти
А герру Нільсу Шмідту не треба у його помешкання тисяч десять "біженців"?
Він же їх любить і, певно прихистить!
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11.11.2021 10:04 Відповісти
Кстати,президент и не возразил.Кто то слышал?Его никто и не спрашивал и не собирается.Даже Германия не упомянула его в предложении.Он занят - сушит майку.Интересно,он её не стирает что ли - какая вонь.
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11.11.2021 11:37 Відповісти
Якийсь експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід (Nils Schmid), НАХАБНО втручається у внутрішні СПРАВИ сувереної країни (???)!

Дивна демократія в ФРН! Чи він не соціал-демократ, а прихильник методів соціал-нацистів (?)!

Хочеться помилитися...!
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11.11.2021 12:23 Відповісти
агло-индо-пакистанцы и турконемцы озаботились ? правильно , еды не хватит
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11.11.2021 21:23 Відповісти
Что то путинский друган берега попутал.забирай этих мигрантов(не беженцев-это важно) себе ,а на месте и базовую гуманитарку обеспечите и решите кого так и быть к себе а кого на...к Лукашенко и *****.действительно зачем издалека с этим разбираться,проще когда все под боком
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16.11.2021 18:58 Відповісти
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