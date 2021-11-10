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В Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину

В Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид (Nils Schmid) предлагает привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сказал политик в интервью немецкой медиакомпании Deutschlandfunk в среду, 10 ноября, с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

"Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.

Также читайте: Литва заявила о готовности открыть огонь, если "зеленые человечки" будут прорываться из Беларуси

В то же время политик, чья фракция является самой большой в Бундестаге, подверг критике обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси. Шмид обратил внимание на сообщения о незаконных "пушбеках" - вытеснении беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС. По словам немецкого политика, Польша должна соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки в приют.

Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Часть этих людей польские силы безопасности вернули на границу, поиски остальных продолжаются.

Действующее правительство Германии в это время угрожает правящему режиму Беларуси новыми санкциями. Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас обвинил белорусского правителя Александра Лукашенко в "беззастенчивой" эксплуатации мигрантов. Германия и ЕС обвиняют Минск в содействии беженцам на их пути в Евросоюз. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран-членов.

Также читайте: Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса: Мы отправляем Минску такую ​​информацию по официальным каналам

Автор: 

Беларусь (7888) Германия (6933) мигранты (980) россия (95402) Евросоюз (17082)


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Топ комментарии
+142
А до себе в германію він їх не хоче направити?
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10.11.2021 13:14
+129
По трубам СП2
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10.11.2021 13:17
+87
Охренели парднеры?! Себе газ и Северный поток 2....А нам беженцы и лес вырезать!
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10.11.2021 13:15
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Страница 7 из 7
Людей нужно впустить и помочь чем можем однозначно, лично я б поделился тарелкой супа и не пожалел бы какую нибудь тысячу со своего дохода. Но то что это хочет страна которая кресла о дружбе а потом построила газопровод вокруг. Люди- беженцы не виноваты но Германия в который раз показала свою ФАШИСТСКУЮ НАТУРУ.
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10.11.2021 20:08 Ответить
У нас приняли самое большое количество беженцев ,еще и Турции платим за содержание беженцев у них,хотя они как союзники не справедливо поступают,шантажируют постоянно
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10.11.2021 20:22 Ответить
Какие они в звезду союзники,обычные нахлебники.
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10.11.2021 20:24 Ответить
Ну так начни еще лукашенко платить . Лавров уже намекнул дескать почему чурции платите а лукашендии нет .
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10.11.2021 20:33 Ответить
Так еще примите😂😂😂. Вы же профи
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10.11.2021 20:40 Ответить
кацап - тут водки нет! и дурных тоже нет! какое ты все же тупорылое чмо... пока методичку не отпечатаешь - тебя с бутылки не снимут)))
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11.11.2021 00:10 Ответить
Кресла- говорила
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10.11.2021 20:14 Ответить
Вашего газопровода не хватает ,а дополнительный газ нужен,так как мы стремимся к чистой энергетике .Да и теперь мы сможем продавать газ как посредники ,а не терять деньги за транзит,разве это плохо для страны и народа ?
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10.11.2021 20:25 Ответить
Кокошник , ты про какой народ тут трындышь ? Ты ж по легенде из Хермании ,а болеешь за кацапстан ?
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10.11.2021 20:35 Ответить
Я защищаю интересы той страны в которой живу ,так как именно от того как будет развиваться экономика Германии будет зависеть да и зависит как я буду жить и мои дети.Политика вообще не как не должна влиять на экономику ,это разные сферы.Полит решениями можно пожертвовать в пользу экономики,а вот экономикой в пользу политики и своего народа будет жертвовать только ненормальный
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10.11.2021 20:39 Ответить
Вот и поделись с арабом тарелкой супа и рюмкой шнапса
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10.11.2021 20:43 Ответить
андруша, "никак" - слитно.
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11.11.2021 14:08 Ответить
Политика влияет на экономику и наоборот.
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14.11.2021 22:32 Ответить
Ну раз подзароботали на газе, примите пару сотен тысяч аладинов на прокорм
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10.11.2021 20:41 Ответить
А объясни как дополнительный газопровод способствует развитию чистой энергетике?
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10.11.2021 21:24 Ответить
Поделись лучше тысячей с бабушкой-соседкой, которую не пускают в больницу лечиться. А не с тараканами, которые лезут в чужие закрома.
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10.11.2021 21:06 Ответить
Делюсь и не с одной.
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10.11.2021 21:26 Ответить
Молодец.
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10.11.2021 22:16 Ответить
Англия свинтила из ЕС и отсиживается на острове без головняка,а США вообще за океаном,так что разгребать проблему с беженцами Европе.
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10.11.2021 20:18 Ответить
1. Производится прорыв в Европу и заход массы талибов.
2. Россия вводит войска в Белоруссию, для защиты, происходит АНШЛЮС.

Лукашенко предал свой народ и страну.
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10.11.2021 20:21 Ответить
Ну почему сразу предает? Он её уже давно предал.
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10.11.2021 21:49 Ответить
или продал?
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11.11.2021 11:09 Ответить
Что вероятнее всего.
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11.11.2021 20:22 Ответить
Какой массы? Каких талибов?
Вы же понимаете, что за год через Беларусь ПОПЫТАЛИСЬ пройти около 10000 мигрантов.
Десять тысяч!!!
За последние три года в ЕС въехало 7 МИЛЛИОНОВ мигрантов с ближнего востока.

Так что раздувание истории с этими мигрантами - это просто попытка Варшавы выставить себя этаким заслоном на границе с империей зла.
Они пытаются давить на ЕС чтобы ЕС им простил истории с приоритетом польского зак-ва над Есовским и историю с угольными шахтами.
Вот и всё.
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11.11.2021 10:11 Ответить
Какие 10 тыс. мигрантов попытались через Беларусь за год? Их там только сегодня пытается пройти более 10 тыс.
О чём вы рассказываете?

Только с августа по октябрь в Германии поймали более 4300 нелегалов, которые СУМЕЛИ пройти через Беларусь и Польшу и добрались до Германии. И это точно не все, кто туда попал, это только те, кого поймали. За пару месяцев. А сколько их вообще пыталось - там счёт попыток за год должен к сотням тысяч приближаться.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-13/niemcy-policja-od-sierpnia-trasa-przez-bialorus-przybylo-nielegalnie-ponad-4300-migrantow/

По поводу вот этого утверждения:
"За последние три года в ЕС въехало 7 МИЛЛИОНОВ мигрантов с ближнего востока"
я бы попросил ссылочку с подтверждением этого утверждения.
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12.11.2021 18:08 Ответить
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return_en https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return_en


Like +2M immigrants per a year during last 5 years.
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12.11.2021 18:12 Ответить
Где конкретно там это написано? Я такого не нашёл. Там вообще нет цифр по мигрантам, там общие слова о программаъ ЕС против миграции.
Можно дословную цитату из текста, чтобы я её нашёл?
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12.11.2021 18:20 Ответить
Глава МИД Литвы Лансдбергис сказал журналистам примерно так " мигранты сами по себе не представляют угрозы для Литвы, Польши. Это надо спрашивать Францию, Германию,Британию представляют ли мигранты угрозу государственности для них"
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10.11.2021 20:59 Ответить
Смокчіть, євроманіяки, замість єврогамбургера євроуберменша.
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10.11.2021 21:02 Ответить
Хай напряму до себе їх забирає, в чому проблема? Висилає автобуси-поїзди і везе в Дойчланд.
А поляки молодці,-- копендупен той чорний непотріб.
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10.11.2021 21:04 Ответить
раз эти лицемеры из ГДР так переживают о беженцах, Польше нужно не сдерживать их, а открыть коридор и как белорусы сопроводить всех этих беженцев прямиком в ГДР.
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10.11.2021 21:06 Ответить
+1
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10.11.2021 21:08 Ответить
белорашкованцы все это и устроили
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10.11.2021 23:13 Ответить

Едут люди игил, и курды воевавшие в Сирии, Ираке.
Лансдбергис ошибается.
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10.11.2021 21:06 Ответить
Я не видел ни одного афганца, араба и т.д. в Европе на обычных работах. Это работает не так, и не с ними.
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10.11.2021 22:17 Ответить
Польша арабів не пускає до себе. Кацапи чого їх не забирають, робочих рук їм не вистачає за Уралом
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10.11.2021 22:27 Ответить
Действительно, по Сибири пусть расселяются, где ещё всё не выгорело и китайцев не много...
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10.11.2021 23:39 Ответить
Не хамите в чате.
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10.11.2021 22:36 Ответить
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10.11.2021 21:13 Ответить
Если можно, два вопроса:
1. Откуда эти персонажи взялись на беларусии?
2. А почему не на расею?
Ну и третий, бонусный - а Украина тут при каких делах?
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10.11.2021 21:47 Ответить
Пресса сообщает, что их возят Аэрофлот, Белавиа и увы - Турецкие авиалинии. И делают каждый по 2-6 рейсов в день до Минска.
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10.11.2021 22:19 Ответить
А методичка, Карл?!)
***** к деньгам методичку "приклеивает"...
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10.11.2021 23:41 Ответить
Теперь наша очередь через МИД Украины высказать глубокую обеспокоенность действиям Германии.
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10.11.2021 22:01 Ответить
поигрались с пуйлом в лучших друзяк? получай.ТЕ
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10.11.2021 22:15 Ответить
1. Афганці і подібні сирійці в Україні залишатися не хочуть абсолютно. А після перебування в накопичувачах "біженців" в Україні - тим більше. І іншим перекажуть - обминайте Україну! Це Україні на користь, бо ці туристи працювати не хочуть ніде.
2. Німеччина повинна і буде платити сповна, і дуже солідні суми за тимчасове перебування нелегальних осіб в спеціальних центрах, і їх наступне переміщення літаками ближче до рідних кишлаків. Україні ці немалі кошти дуже пригодяться, в першу чергу на армію.
3. Така взаємодія робить Україну рятівником Німеччини в очах німців. Зараз цього немає, і німці неприхильно ставляться до допомоги Україні, що безпосередньо впливає на рішення урядів земель і федерального уряду, бо урядами в Німеччині керує саме суспільство. А його думку потрібно формувати - формувати наполегливо, постійно і розумно.
Це постріл, який вбиває багатьох зайців.
Верески тут: ⬇️
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10.11.2021 22:15 Ответить
Здається на Сибірі не виконується програма "Возвращение тартариевцев в Татртарию, на историческую родину"
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10.11.2021 22:25 Ответить
Це вже було. Ми "рятували Німеччину" облаштовуючи і депортуючи біженців яких нам втюхували кацапи з 2005 по 2014 рік. А тепер всі претензії до Меркель. Це вона їх запросила в Німеччину! Навіть більше вона їх запросила в Євросоюз не маючи нікого права і повноваження це робити. Зараз німцям після Брекзіт стало важкувато тягти Євросоюз.. Докерувались до СП2. Залишилось німцям ще й з Східною Європою "горшки побити"...
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11.11.2021 01:55 Ответить
Скільки там тих коштів? Вони не покриють навіть охорони нас від них. Треба буде розбудовувати для них житло, годувати, обігрівати, слідкувати, щоб вони не в лазили з свого стійла і т. п.
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11.11.2021 03:00 Ответить
Коли буде спецпоїзд "Брест - Берлін" для мігрантів?
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10.11.2021 22:22 Ответить
Германии стоило бы перестать выплачивать пособия и обеспечивать жильем беженцев, вместо того чтобы привлекать другие страны для решения проблем с беженцами, которые рвутся (собственно) в Германию, а не в другую страну.
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10.11.2021 22:24 Ответить
Чого ви!? Нехай Германія сплачує рахунки, її турбують біженці, то нехай їх до себе експортує і няньчиться.
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10.11.2021 22:47 Ответить
Польща не погодиться на механізм примусового розподілу біженців з Близького Сходу і Північної Африки, оскільки останнім часом прийняла багато мігрантів з Білорусі та України.

Про це в ефірі https://www.tvp.info/51096628/relokacja-uchodzcow-a-wetu-budzetu-ue-wiceszef-msz-marcin-przydacz-nie-ma-zgody-polski-na-przyjecie-imigrantow-z-poludnia TVP Info заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, передає кореспондент Укрінформу.

"Без сумніву, Польща не погодиться на жоден механізм розміщення мігрантів з півдня і їх примушування приїжджати до Польщі в ситуації, коли вони цього не хочуть, а ми до цього не готові", - заявив Пшидач.

За його словами, Польща як країна східного флангу ЄС надійно охороняє зовнішній кордон ЄС.

"Вдночас ми приймаємо мігрантів зі сходу, які приїжджають сюди не з туристичною метою, а з огляду на політичну нестабільність в їхніх країнах. В Україні - війна, в Білорусі - політична нестабільність. Ці особи приїжджають до Польщі, і Польща як член ЄС виконує свої зобов'язання", - заявив заступник глави МЗС.
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10.11.2021 22:29 Ответить
Українці та білоруси хоч працюють у тій же Польщі, а ті мусліми в основному лише срач і власні порядки привозять.
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11.11.2021 00:18 Ответить
тому і не пускає
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11.11.2021 09:05 Ответить
Полякам потрібно ****** систему на кордоніи свинячим лайном і ці чорняві хлопці митьєво розбіжаться.
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10.11.2021 22:44 Ответить
Честно ответьте - сами придумали или плагиатите помаленьку? Просто за свиней вчера весь вечер писали)))
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10.11.2021 23:47 Ответить
гиги
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11.11.2021 11:13 Ответить
Я хорошо отношусь к ЕС, но не позволим превратить Украину в мусорный отстойник ЕС.
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10.11.2021 23:49 Ответить
а я вот к германии и франции очень плохо. они еще поставят весь ес раком. это нации подонков
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11.11.2021 07:00 Ответить
Вот были бы эти беженцы филиппинцами, то можно было бы прямо всех взять .Они такие позитивные и по английски говорят.
Но они к нам не поедут. У них очень классная страна 🏝️🏖️🏝️
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11.11.2021 00:12 Ответить
***** і бульбофюреру сказати нічого не можуть, то давайте ще й Україну втягнемо, а потім будемо мати ще один привід її критикувати.
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11.11.2021 00:14 Ответить
То что Польша конфликтует с Лукой, называя его захватившим власть и всякие санкции, ничего подожительного не даст. Поэтому всем будет спокойнее если поляки без эмоций договорятся с Лукой, чтобы как и раньше этих беженцев на границе не было.
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11.11.2021 00:31 Ответить
Западу очень не нравится диктатура в Беларуси. Они совсем не знают беларусов. Беларусы скрепные и большинство считают московитов братьями, а то и одним народом. И если дать им полную демократию, то при очередном повышении цен на газ, то они на референдуме могут проголосовать за вхождение в состав московии. Кому это надо? Беларусов исправит только время. И оно играет на Беларусь.
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11.11.2021 00:34 Ответить
путинскую газовую трубу вытащи из своей задницы, фашист, может умнее станешь!
до чего же немчура цинична и лжива, только такая нация способна породить гитлера и поклонятся ему, горите в Аду, твари.
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11.11.2021 01:45 Ответить
"ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" - это хуже всех атомных бомб вместе взятых под фундамент современной цивилизвции, победа БОЛЬШИВИЗМА и безответсвеность НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, а также желание УЗУРПИРОВАТЬ ВЛАСТЬ посредством манипуляции "голосами" тех, у кого их и быть не должно (ибо не должно быть ПРАВ в отрыве от ОТВЕТСТВЕНОСТИ или ПРАВ БЕЗ всякой ОТВЕТСВЕНОСТИ только потому, что пренадлежишь к популяции голых обезьян) и безумство "защитников" и поборников" (безхребетных тряпок и слюнтяев) всяческих УТОПИЧЕСКИХ "прав" и "равенств" - это 99% всех нынешних проблем! Задолбали уже, сделали из мужиков импотентов и слюнтяев, а из женщин пытаются сделать злобно-агресивных стерв и сук!
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11.11.2021 02:29 Ответить
А почему не в росию, или просто оставить их белорусии????
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11.11.2021 04:13 Ответить
это такие же мигранты как в 39-м немцы...
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11.11.2021 06:27 Ответить
Собакам наших погранцов корм не помешает, запускайте.
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11.11.2021 08:03 Ответить
Вот ржака получиться когда "толибанцы" и сирийцы расплодяться в германии. Немцы будут работать, а сирийцы и толибанцы НЕТ. А зачем? Пусть тупые немчики вкалывают, желательно по ордунгу. Вы "беженцам" по 10000 евро платите, глядишь весь афганистан переедет, вместе с их моральными ценностями, ага. Идиоты.
"Беженцам" надо было обустроить небольшой городок - дать престижную работу на мусороперерабатывающих заводах и т.д. Кто НЕ хочет работать - НАФИГ домой. Запрещает религия работать? Так какого ты хрена лезешь в ЧУЖУЮ страну со своей религией? Но это немцы привыкли работать. Молодцы.
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11.11.2021 08:43 Ответить
какого ты хрена лезешь в ЧУЖУЮ страну со своей религией
Потому что его религия не запрещает кидать белых на бабло. Тем более, что белые сами ведутся и подставляют жопу, платя бабки безработным беженцам.
Ну как лоха-то не поиметь?

Вот это логика этих самых беженцев.
Моё мнение - расстреливать их надо на самой границе. Тронул заграждение - получи пулю в башню. Неважно мужик или баба или ребёнок.
Афганцы пусть строят Афганистан.
Тут им не место.
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11.11.2021 10:15 Ответить
Вовремя умньІ англичане свинтили из европейского вавилона. Пусть фрицьІ и жабоедьІ наслаждаются братьями муслимами.
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11.11.2021 08:51 Ответить
Немцы очень хитрые. Могут договариваться с Хутиным на выгодных для себя условиях (например, газовая труба). Не обращая ни на кого внимания.

Почему бы им не договориться с бульбофюрером, который есть несравнимо меньшим злом чем Хутин и не впутывать Украину. Так уперлись рогом и хотят цинично бросить нам этих мигрантов. Опять нашли удобный выход для себя.
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11.11.2021 08:54 Ответить
Еще раз повторю, что я хорошо отношусь к ЕС, но не позволим превратить Украину в мусорный отстойник ЕС.
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11.11.2021 09:05 Ответить
А герру Нільсу Шмідту не треба у його помешкання тисяч десять "біженців"?
Він же їх любить і, певно прихистить!
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11.11.2021 10:04 Ответить
Кстати,президент и не возразил.Кто то слышал?Его никто и не спрашивал и не собирается.Даже Германия не упомянула его в предложении.Он занят - сушит майку.Интересно,он её не стирает что ли - какая вонь.
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11.11.2021 11:37 Ответить
Якийсь експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід (Nils Schmid), НАХАБНО втручається у внутрішні СПРАВИ сувереної країни (???)!

Дивна демократія в ФРН! Чи він не соціал-демократ, а прихильник методів соціал-нацистів (?)!

Хочеться помилитися...!
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11.11.2021 12:23 Ответить
агло-индо-пакистанцы и турконемцы озаботились ? правильно , еды не хватит
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11.11.2021 21:23 Ответить
Что то путинский друган берега попутал.забирай этих мигрантов(не беженцев-это важно) себе ,а на месте и базовую гуманитарку обеспечите и решите кого так и быть к себе а кого на...к Лукашенко и *****.действительно зачем издалека с этим разбираться,проще когда все под боком
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16.11.2021 18:58 Ответить
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