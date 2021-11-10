В Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину
Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид (Nils Schmid) предлагает привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как сказал политик в интервью немецкой медиакомпании Deutschlandfunk в среду, 10 ноября, с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.
"Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.
В то же время политик, чья фракция является самой большой в Бундестаге, подверг критике обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси. Шмид обратил внимание на сообщения о незаконных "пушбеках" - вытеснении беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС. По словам немецкого политика, Польша должна соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки в приют.
Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Часть этих людей польские силы безопасности вернули на границу, поиски остальных продолжаются.
Действующее правительство Германии в это время угрожает правящему режиму Беларуси новыми санкциями. Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас обвинил белорусского правителя Александра Лукашенко в "беззастенчивой" эксплуатации мигрантов. Германия и ЕС обвиняют Минск в содействии беженцам на их пути в Евросоюз. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран-членов.
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2. Россия вводит войска в Белоруссию, для защиты, происходит АНШЛЮС.
Лукашенко предал свой народ и страну.
Вы же понимаете, что за год через Беларусь ПОПЫТАЛИСЬ пройти около 10000 мигрантов.
Десять тысяч!!!
За последние три года в ЕС въехало 7 МИЛЛИОНОВ мигрантов с ближнего востока.
Так что раздувание истории с этими мигрантами - это просто попытка Варшавы выставить себя этаким заслоном на границе с империей зла.
Они пытаются давить на ЕС чтобы ЕС им простил истории с приоритетом польского зак-ва над Есовским и историю с угольными шахтами.
Вот и всё.
О чём вы рассказываете?
Только с августа по октябрь в Германии поймали более 4300 нелегалов, которые СУМЕЛИ пройти через Беларусь и Польшу и добрались до Германии. И это точно не все, кто туда попал, это только те, кого поймали. За пару месяцев. А сколько их вообще пыталось - там счёт попыток за год должен к сотням тысяч приближаться.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-13/niemcy-policja-od-sierpnia-trasa-przez-bialorus-przybylo-nielegalnie-ponad-4300-migrantow/
По поводу вот этого утверждения:
"За последние три года в ЕС въехало 7 МИЛЛИОНОВ мигрантов с ближнего востока"
я бы попросил ссылочку с подтверждением этого утверждения.
Like +2M immigrants per a year during last 5 years.
Можно дословную цитату из текста, чтобы я её нашёл?
А поляки молодці,-- копендупен той чорний непотріб.
Едут люди игил, и курды воевавшие в Сирии, Ираке.
Лансдбергис ошибается.
1. Откуда эти персонажи взялись на беларусии?
2. А почему не на расею?
Ну и третий, бонусный - а Украина тут при каких делах?
***** к деньгам методичку "приклеивает"...
2. Німеччина повинна і буде платити сповна, і дуже солідні суми за тимчасове перебування нелегальних осіб в спеціальних центрах, і їх наступне переміщення літаками ближче до рідних кишлаків. Україні ці немалі кошти дуже пригодяться, в першу чергу на армію.
3. Така взаємодія робить Україну рятівником Німеччини в очах німців. Зараз цього немає, і німці неприхильно ставляться до допомоги Україні, що безпосередньо впливає на рішення урядів земель і федерального уряду, бо урядами в Німеччині керує саме суспільство. А його думку потрібно формувати - формувати наполегливо, постійно і розумно.
Це постріл, який вбиває багатьох зайців.
Верески тут: ⬇️
Про це в ефірі https://www.tvp.info/51096628/relokacja-uchodzcow-a-wetu-budzetu-ue-wiceszef-msz-marcin-przydacz-nie-ma-zgody-polski-na-przyjecie-imigrantow-z-poludnia TVP Info заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, передає кореспондент Укрінформу.
"Без сумніву, Польща не погодиться на жоден механізм розміщення мігрантів з півдня і їх примушування приїжджати до Польщі в ситуації, коли вони цього не хочуть, а ми до цього не готові", - заявив Пшидач.
За його словами, Польща як країна східного флангу ЄС надійно охороняє зовнішній кордон ЄС.
"Вдночас ми приймаємо мігрантів зі сходу, які приїжджають сюди не з туристичною метою, а з огляду на політичну нестабільність в їхніх країнах. В Україні - війна, в Білорусі - політична нестабільність. Ці особи приїжджають до Польщі, і Польща як член ЄС виконує свої зобов'язання", - заявив заступник глави МЗС.
Но они к нам не поедут. У них очень классная страна 🏝️🏖️🏝️
до чего же немчура цинична и лжива, только такая нация способна породить гитлера и поклонятся ему, горите в Аду, твари.
"Беженцам" надо было обустроить небольшой городок - дать престижную работу на мусороперерабатывающих заводах и т.д. Кто НЕ хочет работать - НАФИГ домой. Запрещает религия работать? Так какого ты хрена лезешь в ЧУЖУЮ страну со своей религией? Но это немцы привыкли работать. Молодцы.
Потому что его религия не запрещает кидать белых на бабло. Тем более, что белые сами ведутся и подставляют жопу, платя бабки безработным беженцам.
Ну как лоха-то не поиметь?
Вот это логика этих самых беженцев.
Моё мнение - расстреливать их надо на самой границе. Тронул заграждение - получи пулю в башню. Неважно мужик или баба или ребёнок.
Афганцы пусть строят Афганистан.
Тут им не место.
Почему бы им не договориться с бульбофюрером, который есть несравнимо меньшим злом чем Хутин и не впутывать Украину. Так уперлись рогом и хотят цинично бросить нам этих мигрантов. Опять нашли удобный выход для себя.
Він же їх любить і, певно прихистить!
Дивна демократія в ФРН! Чи він не соціал-демократ, а прихильник методів соціал-нацистів (?)!
Хочеться помилитися...!