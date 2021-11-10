В Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид (Nils Schmid) предлагает привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сказал политик в интервью немецкой медиакомпании Deutschlandfunk в среду, 10 ноября, с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

"Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.

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В то же время политик, чья фракция является самой большой в Бундестаге, подверг критике обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси. Шмид обратил внимание на сообщения о незаконных "пушбеках" - вытеснении беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС. По словам немецкого политика, Польша должна соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки в приют.

Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Часть этих людей польские силы безопасности вернули на границу, поиски остальных продолжаются.

Действующее правительство Германии в это время угрожает правящему режиму Беларуси новыми санкциями. Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Гайко Маас обвинил белорусского правителя Александра Лукашенко в "беззастенчивой" эксплуатации мигрантов. Германия и ЕС обвиняют Минск в содействии беженцам на их пути в Евросоюз. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран-членов.

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