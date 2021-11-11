Міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку. ДОКУМЕНТ

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав у відставку.

Про це міністр повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Ткаченко сьогодні відправив свою заяву Голові ВР Руслану Стефанчуку.

"Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності", - йдеться в повідомленні.

"Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого місяця, приймається рішення з яким я погодитись не можу. І воно непоодиноке. Наприклад, згідно управлінської реформи, на початку року Урядом було прийнято рішення про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Після цього через кілька місяців міністерство отримало листа від Прем’єра щодо відкликання нашого подання на створення цих інституцій. Наповнення операційним функціоналом Держмистецтв також блокувалось.

Пишуть, що передача Держкіно стала для мене останньою краплею. Тоді нагадаю про передостанню – не менш болючу. Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення і фінальна сума для мене неприйнятні" , - продовжив Ткаченко.

За словами Ткаченка, за час роботи в МКІПі він встиг зробити десь 50% із запланованого.

"Пропрацювавши 1,5 року в міністерстві і порівнюючи це з понад 30-річним досвідом роботи саме в індустрії, маю право на оцінку ситуації. Робота в уряді все ж за відсутності командної роботи та наявності бюрократичних процедур – не є такою ефективно, порівняно з роботою в індустріях. Але для сфери державного управління – важлива сталість, послідовність, а не шарахання зі сторони в сторону, прийняття рішень без обговорень та розуміння цілей, забивання цвяхів мікроскопами. Наступному очільнику МКІП бажаю витримки та внутрішньої сили. І завжди буду готовий дати пораду", - зазначив міністр.

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