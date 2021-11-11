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Міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку. ДОКУМЕНТ

Міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку. ДОКУМЕНТ

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав у відставку.

Про це міністр повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Ткаченко сьогодні відправив свою заяву Голові ВР Руслану Стефанчуку.

"Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності", - йдеться в повідомленні.

"Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого місяця, приймається рішення з яким я погодитись не можу. І воно непоодиноке. Наприклад, згідно управлінської реформи, на початку року Урядом було прийнято рішення про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Після цього через кілька місяців міністерство отримало листа від Прем’єра щодо відкликання нашого подання на створення цих інституцій. Наповнення операційним функціоналом Держмистецтв також блокувалось.

Пишуть, що передача Держкіно стала для мене останньою краплею. Тоді нагадаю про передостанню – не менш болючу. Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення і фінальна сума для мене неприйнятні" , - продовжив Ткаченко.

За словами Ткаченка, за час роботи в МКІПі він встиг зробити десь 50% із запланованого.

"Пропрацювавши 1,5 року в міністерстві і порівнюючи це з понад 30-річним досвідом роботи саме в індустрії, маю право на оцінку ситуації. Робота в уряді все ж за відсутності командної роботи та наявності бюрократичних процедур – не є такою ефективно, порівняно з роботою в індустріях. Але для сфери державного управління – важлива сталість, послідовність, а не шарахання зі сторони в сторону, прийняття рішень без обговорень та розуміння цілей, забивання цвяхів мікроскопами. Наступному очільнику МКІП бажаю витримки та внутрішньої сили. І завжди буду готовий дати пораду", - зазначив міністр.

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Міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку 01

Міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку 02
Міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку 03

Автор: 

відставка (1462) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+52
Если даже такая гнида как ткаченко валит, у зекрыс все очень плохо
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11.11.2021 13:56
+38
куди вони всі зібралися?
таке відчуття що скоро буде якийсь пі#дець
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11.11.2021 13:55
+37
Лучше скажите мне, где сейчас Чаус? Не слышно уже пару месяцев за него. Может его раки уже доедают?
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11.11.2021 13:56
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куда! АНу вернись))
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11.11.2021 13:55 Відповісти
Так він - один з небагатьох мудрих. Тому побіжить до Разумкова. 😁 І це - сигнал розумним зебілам - "Зєля - усьо!"
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11.11.2021 16:25 Відповісти
куди вони всі зібралися?
таке відчуття що скоро буде якийсь пі#дець
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11.11.2021 13:55 Відповісти
Если даже такая гнида как ткаченко валит, у зекрыс все очень плохо
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11.11.2021 13:56 Відповісти
Лучше скажите мне, где сейчас Чаус? Не слышно уже пару месяцев за него. Может его раки уже доедают?
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11.11.2021 13:56 Відповісти
так просто? а ответить за дерибан?
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11.11.2021 13:56 Відповісти
на канал Г+Г
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11.11.2021 15:48 Відповісти
Ну, ось і «лисий» дочекався свого часу!
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11.11.2021 13:57 Відповісти
пора... на работу... выборы скоро
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11.11.2021 13:58 Відповісти
Крысы начали убегать.
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11.11.2021 14:00 Відповісти
Очередная ЗЕкрыса бежит с тонущего ЗЕкорабля. Эти ЗЕбилы такие забавные!
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11.11.2021 14:00 Відповісти
сам, через принципову позицію? це щось нове в політиці України.
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11.11.2021 14:01 Відповісти
"Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом.
Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну - нелогічно.", - Ткаченко.

Джерело:

Кормушку відсунули від Ткаченка, а за зарплату він не збирається працювати.
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11.11.2021 14:03 Відповісти
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-**************************************-9_noyabrya_2021.html?fbclid=IwAR0Nh1RqAz9Sxvpj319kUhZ-zt0iFpDxb6-guPwzc928XbBvbAMEMmimbxE Чергове зниження рейтингів Зе-влади .
І ще не вечір! Тарифи... віялові відімкнення...
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11.11.2021 14:04 Відповісти
Який міністр така і культура) Святе місце порожнім не буде,дайош сватів на міністерство)або моХнатіка)-новоспеченого"народного")))
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11.11.2021 14:09 Відповісти
Криворожское квартальное королевство трещит и сыплется.
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11.11.2021 14:12 Відповісти
А ну вийди звідси розбійник!
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11.11.2021 14:13 Відповісти
Очередная крыса с корабля )
скоро хер найдёшь кто голосовал за это недоразумение
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11.11.2021 14:15 Відповісти
Ще одна криса з ТІТАНІКА побігла... на Труханів острів)))))))
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11.11.2021 14:17 Відповісти
Пошел вон, рускій!
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11.11.2021 14:22 Відповісти
БЄННІНА НАЦРАДА з ТБ та РАДІО розіграла конкурс на 23 частоти . Третину з них отримали частоти ПАЛИЦІ (бєніного корєша) .
Так що Ткаченку найдуть роботу...
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11.11.2021 14:18 Відповісти
Что у них является критерием для отставки - загадка! Вот ничем состояние, когда "к нему претензий нет" от состояния "его нуэно срочно изгнать" публично не отличаются.

Полнейшее воплощение "черного ящика" Д.Истона!
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11.11.2021 14:21 Відповісти
Ю-зи-ка! Ю-зи-ка!
Нарешті...
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11.11.2021 14:22 Відповісти
Это что ж получается?Крысы покидают корабль Хрипатой крысы????А как дысали,как дысали!
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11.11.2021 14:23 Відповісти
Логично,зачем работать министром культуры,если у тебя отобрали жирную статью - киношку,на чем министру греть теперь руки,если в его распоряжении нет даже какой то службы типа держперевирки,держштафования или держнагляду.
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11.11.2021 14:23 Відповісти
Министры разбежались остались одни артисты...
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11.11.2021 14:24 Відповісти
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11.11.2021 14:25 Відповісти
Ещё один крысёныш, с говнопомойки Г+Г, сдрыстнул с ЗЕлёной лохани.
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11.11.2021 14:26 Відповісти
"Накрався" (студія Довженко), як сказали б "пензіонери" совкової закваски, і звалив.
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11.11.2021 14:28 Відповісти
Ну, всіх вітаю із завершенням експерименту. Гіпотєза - Хуже нє будєт! - не підтвердилася ))) Наступного пріпіздєнта нарід вибере просто методом тика навпаки. Запхає руку в урну і витягне бюлетень. Шо попадеться, те і буде
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11.11.2021 14:29 Відповісти
Следующая гипотеза "Ну в этот раз точно хуже не будет". Подкреплённая аргументом "а шо, за вашего Порошэнка галасовать?".
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11.11.2021 14:32 Відповісти
Что случилось, Саша? И тебя зелёные дружки прокинули?)
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11.11.2021 14:29 Відповісти
Зневажаю кожного хто працює чи працював на Бєню. Всі ці особи добровільно приймали участь в грабунку та розтлінню України. Земля йому скловатою!
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11.11.2021 14:31 Відповісти
Плакать никто не будет...Мерзкий тип.
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11.11.2021 14:35 Відповісти
Вовремя предать- это не предать, а предвидеть.(с)))
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11.11.2021 14:39 Відповісти
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11.11.2021 14:42 Відповісти
Таке враженя що вони щось знають. То ж поспішають зникнути з очей народного гніву. Бо версії попереднього Майдану вже не буде. Бо не буде закликів на кшталт Зелю геть. А буде- Всю зелену шоблу на шибеницю! Україні конче необхідні заходи на прикладі румунів. Яка після цього у розвитку обігнала деякіх сусідів у розвитку. Бо очільники мали перед очима страшний приклад народного суду. Ми поки що не європейці і совість наших чиновників пробуджується тільки перед смертю.
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11.11.2021 14:45 Відповісти
Нарід якийсь дебілуватий. Це як купити поломаний самокат і прийти в замєшатільство, шо то явно не мерседес і вопше не їде! Ай-яй-яй!.. А так хатєлось вєріть!
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11.11.2021 14:54 Відповісти
О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. -Не лукавьте, не лукавьте. Ваша песня не нова, ах, оставьте, ах, оставьте, всё слова, слова, слова.
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11.11.2021 14:46 Відповісти
Это потеря для нашей культуры. А кто это?
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11.11.2021 14:49 Відповісти
Это верноподданный коломойши. До министерства ген директор помойки Студия 1+1 и начальник всего медиаходинга бени
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11.11.2021 16:34 Відповісти
Колю Тищенко назначат....
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11.11.2021 14:50 Відповісти
А че? Он практически из культурноартистической тусовки. Одна попакакуким чего стоит.
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11.11.2021 14:55 Відповісти
Вернись, я усе вибачу!!! Мабуть, ЗЕлі дійсно хана, якщо навіть такі одіозні тікають назад на канали папи Карло.
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11.11.2021 15:09 Відповісти
Толку з нього було мало.
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11.11.2021 15:16 Відповісти
Только большевикам пришло в голову, что культуру можно создать приказом министра.
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11.11.2021 15:21 Відповісти
Министерства культуры в США нет, а культура - есть.
Как Голливуд выживает без министра культуры ?
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11.11.2021 15:20 Відповісти
Рішення трохи запізніле, але правильне.
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11.11.2021 15:44 Відповісти
Пошел в ж-пу!
Достаточно того что ты сделал ДОМ, прекращал финансирование Крым реалити.... Запускал салюты с острова в др жены Тищенко. И твоя дача на острове тоже не законна.
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11.11.2021 15:45 Відповісти
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11.11.2021 15:52 Відповісти
дядя Беня, а мона я уже не буду ************?
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11.11.2021 16:05 Відповісти
Потоки забрали от в пішов...
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11.11.2021 16:18 Відповісти
Пишет в конце такой - "Все буде культура"

Ага - " Все буде прачєная"
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11.11.2021 16:31 Відповісти
Министерство культуры. Утро. Министр приходит на работу и видит в приемной, что у секретарши истерика, рыдает в три ручья, а сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
- Дорогуша, что случилось?
Секретарша, всхлипывая и заикаясь:
- Я пять лет здесь работаю... и все пять лет ждала этого момента! Готовилась... И сегодня звонит телефон... поднимаю трубку... а там спрашивают: "Алло, это прачечная?"... А я... А я растеря-я-ялась!
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11.11.2021 16:42 Відповісти
Всё это шобло, которое два с половиной года назад привело это недорозумение к власти, вместе с заявами об отставке должно писать ещё и явку с повинной...
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11.11.2021 16:45 Відповісти
Все украдено, конец года....
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11.11.2021 16:45 Відповісти
Зе-пацюки тікають з корабля...
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11.11.2021 18:48 Відповісти
Правильно сделал ! Нельзя терпеть больше этот идиотизм и коррупцию!
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11.11.2021 19:37 Відповісти
Еврейский министр за день перед уходом выделил 20 млн. на кинопропаганду **********, вырождения украиского народа. Это можно. А вот назвать это явление своим именем сайте цензор.нет нельзя. Такова она свобода по-либеральному.
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11.11.2021 19:56 Відповісти
 
 