Министр культуры Ткаченко написал заявление об отставке. ДОКУМЕНТ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал в отставку.

Об этом министр сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ткаченко сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку.

"О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы по поводу управление процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - говорится в сообщении.

"Вместо продолжения воплощения европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля месяца, принимается решение, с которым я согласиться не могу. И оно не единично. Например, согласно управленческой реформе, в начале года Правительством было принято решение о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия, после чего спустя несколько месяцев министерство получило письмо от Премьера об отзыве нашего представления на создание этих институтов.

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Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", - продолжил Ткаченко.

По словам Ткаченко, за время работы в МКИПе он успел сделать около 50% из запланированного.

"Проработав 1,5 года в министерстве и сравнивая это с более чем 30-летним опытом работы именно в индустрии, имею право на оценку ситуации. Работа в правительстве все же при отсутствии командной работы и наличии бюрократических процедур – не так эффективна, по сравнению с работой" Но для сферы государственного управления – важно постоянство, последовательность, а не шарахание из стороны в сторону, принятие решений без обсуждений и понимания целей, забивание гвоздей микроскопами. Следующему главе МКИП желаю выдержки и внутренней силы. И всегда буду готов дать совет", – отметил министр.

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