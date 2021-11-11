Министр культуры Ткаченко написал заявление об отставке. ДОКУМЕНТ
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал в отставку.
Об этом министр сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Ткаченко сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку.
"О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы по поводу управление процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - говорится в сообщении.
"Вместо продолжения воплощения европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля месяца, принимается решение, с которым я согласиться не могу. И оно не единично. Например, согласно управленческой реформе, в начале года Правительством было принято решение о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия, после чего спустя несколько месяцев министерство получило письмо от Премьера об отзыве нашего представления на создание этих институтов.
Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", - продолжил Ткаченко.
По словам Ткаченко, за время работы в МКИПе он успел сделать около 50% из запланированного.
"Проработав 1,5 года в министерстве и сравнивая это с более чем 30-летним опытом работы именно в индустрии, имею право на оценку ситуации. Работа в правительстве все же при отсутствии командной работы и наличии бюрократических процедур – не так эффективна, по сравнению с работой" Но для сферы государственного управления – важно постоянство, последовательность, а не шарахание из стороны в сторону, принятие решений без обсуждений и понимания целей, забивание гвоздей микроскопами. Следующему главе МКИП желаю выдержки и внутренней силы. И всегда буду готов дать совет", – отметил министр.
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таке відчуття що скоро буде якийсь пі#дець
Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну - нелогічно.", - Ткаченко.
Джерело:
Кормушку відсунули від Ткаченка, а за зарплату він не збирається працювати.
І ще не вечір! Тарифи... віялові відімкнення...
скоро хер найдёшь кто голосовал за это недоразумение
Так що Ткаченку найдуть роботу...
Полнейшее воплощение "черного ящика" Д.Истона!
Нарешті...
Как Голливуд выживает без министра культуры ?
Достаточно того что ты сделал ДОМ, прекращал финансирование Крым реалити.... Запускал салюты с острова в др жены Тищенко. И твоя дача на острове тоже не законна.
Ага - " Все буде прачєная"
Министр:
- Дорогуша, что случилось?
Секретарша, всхлипывая и заикаясь:
- Я пять лет здесь работаю... и все пять лет ждала этого момента! Готовилась... И сегодня звонит телефон... поднимаю трубку... а там спрашивают: "Алло, это прачечная?"... А я... А я растеря-я-ялась!