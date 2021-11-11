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Министр культуры Ткаченко написал заявление об отставке. ДОКУМЕНТ

Министр культуры Ткаченко написал заявление об отставке. ДОКУМЕНТ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал в отставку.

Об этом министр сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ткаченко сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку.

"О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы по поводу управление процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - говорится в сообщении.

"Вместо продолжения воплощения европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля месяца, принимается решение, с которым я согласиться не могу. И оно не единично. Например, согласно управленческой реформе, в начале года Правительством было принято решение о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия, после чего спустя несколько месяцев министерство получило письмо от Премьера об отзыве нашего представления на создание этих институтов.

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Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", - продолжил Ткаченко.

По словам Ткаченко, за время работы в МКИПе он успел сделать около 50% из запланированного.

"Проработав 1,5 года в министерстве и сравнивая это с более чем 30-летним опытом работы именно в индустрии, имею право на оценку ситуации. Работа в правительстве все же при отсутствии командной работы и наличии бюрократических процедур – не так эффективна, по сравнению с работой" Но для сферы государственного управления – важно постоянство, последовательность, а не шарахание из стороны в сторону, принятие решений без обсуждений и понимания целей, забивание гвоздей микроскопами. Следующему главе МКИП желаю выдержки и внутренней силы. И всегда буду готов дать совет", – отметил министр.

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Министр культуры Ткаченко написал заявление об отставке 01

Министр культуры Ткаченко написал заявление об отставке 02
Министр культуры Ткаченко написал заявление об отставке 03

Автор: 

отставка (3153) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+52
Если даже такая гнида как ткаченко валит, у зекрыс все очень плохо
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11.11.2021 13:56
+38
куди вони всі зібралися?
таке відчуття що скоро буде якийсь пі#дець
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11.11.2021 13:55
+37
Лучше скажите мне, где сейчас Чаус? Не слышно уже пару месяцев за него. Может его раки уже доедают?
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11.11.2021 13:56
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куда! АНу вернись))
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11.11.2021 13:55 Ответить
Так він - один з небагатьох мудрих. Тому побіжить до Разумкова. 😁 І це - сигнал розумним зебілам - "Зєля - усьо!"
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11.11.2021 16:25 Ответить
куди вони всі зібралися?
таке відчуття що скоро буде якийсь пі#дець
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11.11.2021 13:55 Ответить
Если даже такая гнида как ткаченко валит, у зекрыс все очень плохо
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11.11.2021 13:56 Ответить
Лучше скажите мне, где сейчас Чаус? Не слышно уже пару месяцев за него. Может его раки уже доедают?
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11.11.2021 13:56 Ответить
так просто? а ответить за дерибан?
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11.11.2021 13:56 Ответить
на канал Г+Г
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11.11.2021 15:48 Ответить
Ну, ось і «лисий» дочекався свого часу!
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11.11.2021 13:57 Ответить
пора... на работу... выборы скоро
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11.11.2021 13:58 Ответить
Крысы начали убегать.
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11.11.2021 14:00 Ответить
Очередная ЗЕкрыса бежит с тонущего ЗЕкорабля. Эти ЗЕбилы такие забавные!
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11.11.2021 14:00 Ответить
сам, через принципову позицію? це щось нове в політиці України.
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11.11.2021 14:01 Ответить
"Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом.
Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну - нелогічно.", - Ткаченко.

Джерело:

Кормушку відсунули від Ткаченка, а за зарплату він не збирається працювати.
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11.11.2021 14:03 Ответить
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-**************************************-9_noyabrya_2021.html?fbclid=IwAR0Nh1RqAz9Sxvpj319kUhZ-zt0iFpDxb6-guPwzc928XbBvbAMEMmimbxE Чергове зниження рейтингів Зе-влади .
І ще не вечір! Тарифи... віялові відімкнення...
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11.11.2021 14:04 Ответить
Який міністр така і культура) Святе місце порожнім не буде,дайош сватів на міністерство)або моХнатіка)-новоспеченого"народного")))
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11.11.2021 14:09 Ответить
Криворожское квартальное королевство трещит и сыплется.
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11.11.2021 14:12 Ответить
А ну вийди звідси розбійник!
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11.11.2021 14:13 Ответить
Очередная крыса с корабля )
скоро хер найдёшь кто голосовал за это недоразумение
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11.11.2021 14:15 Ответить
Ще одна криса з ТІТАНІКА побігла... на Труханів острів)))))))
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11.11.2021 14:17 Ответить
Пошел вон, рускій!
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11.11.2021 14:22 Ответить
БЄННІНА НАЦРАДА з ТБ та РАДІО розіграла конкурс на 23 частоти . Третину з них отримали частоти ПАЛИЦІ (бєніного корєша) .
Так що Ткаченку найдуть роботу...
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11.11.2021 14:18 Ответить
Что у них является критерием для отставки - загадка! Вот ничем состояние, когда "к нему претензий нет" от состояния "его нуэно срочно изгнать" публично не отличаются.

Полнейшее воплощение "черного ящика" Д.Истона!
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11.11.2021 14:21 Ответить
Ю-зи-ка! Ю-зи-ка!
Нарешті...
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11.11.2021 14:22 Ответить
Это что ж получается?Крысы покидают корабль Хрипатой крысы????А как дысали,как дысали!
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11.11.2021 14:23 Ответить
Логично,зачем работать министром культуры,если у тебя отобрали жирную статью - киношку,на чем министру греть теперь руки,если в его распоряжении нет даже какой то службы типа держперевирки,держштафования или держнагляду.
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11.11.2021 14:23 Ответить
Министры разбежались остались одни артисты...
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11.11.2021 14:24 Ответить
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11.11.2021 14:25 Ответить
Ещё один крысёныш, с говнопомойки Г+Г, сдрыстнул с ЗЕлёной лохани.
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11.11.2021 14:26 Ответить
"Накрався" (студія Довженко), як сказали б "пензіонери" совкової закваски, і звалив.
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11.11.2021 14:28 Ответить
Ну, всіх вітаю із завершенням експерименту. Гіпотєза - Хуже нє будєт! - не підтвердилася ))) Наступного пріпіздєнта нарід вибере просто методом тика навпаки. Запхає руку в урну і витягне бюлетень. Шо попадеться, те і буде
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11.11.2021 14:29 Ответить
Следующая гипотеза "Ну в этот раз точно хуже не будет". Подкреплённая аргументом "а шо, за вашего Порошэнка галасовать?".
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11.11.2021 14:32 Ответить
Что случилось, Саша? И тебя зелёные дружки прокинули?)
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11.11.2021 14:29 Ответить
Зневажаю кожного хто працює чи працював на Бєню. Всі ці особи добровільно приймали участь в грабунку та розтлінню України. Земля йому скловатою!
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11.11.2021 14:31 Ответить
Плакать никто не будет...Мерзкий тип.
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11.11.2021 14:35 Ответить
Вовремя предать- это не предать, а предвидеть.(с)))
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11.11.2021 14:39 Ответить
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11.11.2021 14:42 Ответить
Таке враженя що вони щось знають. То ж поспішають зникнути з очей народного гніву. Бо версії попереднього Майдану вже не буде. Бо не буде закликів на кшталт Зелю геть. А буде- Всю зелену шоблу на шибеницю! Україні конче необхідні заходи на прикладі румунів. Яка після цього у розвитку обігнала деякіх сусідів у розвитку. Бо очільники мали перед очима страшний приклад народного суду. Ми поки що не європейці і совість наших чиновників пробуджується тільки перед смертю.
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11.11.2021 14:45 Ответить
Нарід якийсь дебілуватий. Це як купити поломаний самокат і прийти в замєшатільство, шо то явно не мерседес і вопше не їде! Ай-яй-яй!.. А так хатєлось вєріть!
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11.11.2021 14:54 Ответить
О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. -Не лукавьте, не лукавьте. Ваша песня не нова, ах, оставьте, ах, оставьте, всё слова, слова, слова.
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11.11.2021 14:46 Ответить
Это потеря для нашей культуры. А кто это?
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11.11.2021 14:49 Ответить
Это верноподданный коломойши. До министерства ген директор помойки Студия 1+1 и начальник всего медиаходинга бени
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11.11.2021 16:34 Ответить
Колю Тищенко назначат....
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11.11.2021 14:50 Ответить
А че? Он практически из культурноартистической тусовки. Одна попакакуким чего стоит.
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11.11.2021 14:55 Ответить
Вернись, я усе вибачу!!! Мабуть, ЗЕлі дійсно хана, якщо навіть такі одіозні тікають назад на канали папи Карло.
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11.11.2021 15:09 Ответить
Толку з нього було мало.
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11.11.2021 15:16 Ответить
Только большевикам пришло в голову, что культуру можно создать приказом министра.
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11.11.2021 15:21 Ответить
Министерства культуры в США нет, а культура - есть.
Как Голливуд выживает без министра культуры ?
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11.11.2021 15:20 Ответить
Рішення трохи запізніле, але правильне.
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11.11.2021 15:44 Ответить
Пошел в ж-пу!
Достаточно того что ты сделал ДОМ, прекращал финансирование Крым реалити.... Запускал салюты с острова в др жены Тищенко. И твоя дача на острове тоже не законна.
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11.11.2021 15:45 Ответить
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11.11.2021 15:52 Ответить
дядя Беня, а мона я уже не буду ************?
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11.11.2021 16:05 Ответить
Потоки забрали от в пішов...
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11.11.2021 16:18 Ответить
Пишет в конце такой - "Все буде культура"

Ага - " Все буде прачєная"
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11.11.2021 16:31 Ответить
Министерство культуры. Утро. Министр приходит на работу и видит в приемной, что у секретарши истерика, рыдает в три ручья, а сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
- Дорогуша, что случилось?
Секретарша, всхлипывая и заикаясь:
- Я пять лет здесь работаю... и все пять лет ждала этого момента! Готовилась... И сегодня звонит телефон... поднимаю трубку... а там спрашивают: "Алло, это прачечная?"... А я... А я растеря-я-ялась!
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11.11.2021 16:42 Ответить
Всё это шобло, которое два с половиной года назад привело это недорозумение к власти, вместе с заявами об отставке должно писать ещё и явку с повинной...
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11.11.2021 16:45 Ответить
Все украдено, конец года....
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11.11.2021 16:45 Ответить
Зе-пацюки тікають з корабля...
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11.11.2021 18:48 Ответить
Правильно сделал ! Нельзя терпеть больше этот идиотизм и коррупцию!
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11.11.2021 19:37 Ответить
Еврейский министр за день перед уходом выделил 20 млн. на кинопропаганду **********, вырождения украиского народа. Это можно. А вот назвать это явление своим именем сайте цензор.нет нельзя. Такова она свобода по-либеральному.
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11.11.2021 19:56 Ответить
 
 