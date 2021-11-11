Будівництво Музею Майдану почнеться за рік, - гендиректор Пошивайло
Будівельні роботи за проєктом Музею Революції гідності розпочнуться наприкінці 2022-го - на початку 2023 року.
Про це генеральний директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми сподіваємося, що на кінець наступного року у нас буде проєкт із затвердженою експертизою, і зможемо або наприкінці наступного року, або на початку 2023 року розпочати підготовчі та будівельні роботи", - сказав Пошивайло.
За його словами, зазвичай будівництво таких об'єктів займає від трьох до п’яти років.
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Объясните мне тупому - почему в центре столицы отводится огромная территория под память этих 150 человек и где в таком случае строить музей Украину-русской войны? посреди Майдана на Хрещатике что ли?
в этом месте нужно строить филиал Исторического музея. Или еще лучше - построить Музей УКРАИНЫ.
И отвести отдельные этажи под историю последних лет.
У нас впереди еще большая история. Невозможно строить новый музей под каждые полгода истории.
Это очень тупо, нерационально и ненужно.