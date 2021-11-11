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Будівництво Музею Майдану почнеться за рік, - гендиректор Пошивайло

Будівництво Музею Майдану почнеться за рік, - гендиректор Пошивайло

Будівельні роботи за проєктом Музею Революції гідності розпочнуться наприкінці 2022-го - на початку 2023 року.

Про це генеральний директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що на кінець наступного року у нас буде проєкт із затвердженою експертизою, і зможемо або наприкінці наступного року, або на початку 2023 року розпочати підготовчі та будівельні роботи", - сказав Пошивайло.

За його словами, зазвичай будівництво таких об'єктів займає від трьох до п’яти років.

Також читайте: Будівництво Музею Революції гідності розблоковано, - Ткаченко

Автор: 

Пошивайло Ігор (33) Музей Майдану (61)


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Так марченко же сказал что не хватает в казне 180 млрд. Уже нашли?)
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11.11.2021 15:56 Відповісти
к выборам...встречать посетителей будет портрет ссыклобородька - двыгун и основной спонсор погребения овоща...
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11.11.2021 16:03 Відповісти
не здивуюсь,якщо всі тендери виграє якийсь боря колєсніков...
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11.11.2021 16:13 Відповісти
После следующего Майдана?
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11.11.2021 16:34 Відповісти
вот объясните мне, тупому: после Евромайдана, который был успешен и на котором погибло до 150 человек, случилась война с Россией, которая идет до сих пор и которой ни конца ни края не видать, и где погибло более 13 тысяч человек.
Объясните мне тупому - почему в центре столицы отводится огромная территория под память этих 150 человек и где в таком случае строить музей Украину-русской войны? посреди Майдана на Хрещатике что ли?
в этом месте нужно строить филиал Исторического музея. Или еще лучше - построить Музей УКРАИНЫ.
И отвести отдельные этажи под историю последних лет.
У нас впереди еще большая история. Невозможно строить новый музей под каждые полгода истории.
Это очень тупо, нерационально и ненужно.
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11.11.2021 17:24 Відповісти
 
 