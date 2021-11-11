Строительство Музея Майдана начнется через год, - гендиректор Пошивайло

Строительные работы по проекту Музея Революции достоинства начнутся в конце 2022 - начале 2023 года.

Об этом генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что к концу следующего года у нас будет проект с утвержденной экспертизой, и сможем либо в конце следующего года, либо в начале 2023 года начать подготовительные и строительные работы", - сказал Пошивайло.

По его словам, обычно строительство таких объектов занимает от трех до пяти лет.

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