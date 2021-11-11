Строительство Музея Майдана начнется через год, - гендиректор Пошивайло
Строительные работы по проекту Музея Революции достоинства начнутся в конце 2022 - начале 2023 года.
Об этом генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы надеемся, что к концу следующего года у нас будет проект с утвержденной экспертизой, и сможем либо в конце следующего года, либо в начале 2023 года начать подготовительные и строительные работы", - сказал Пошивайло.
По его словам, обычно строительство таких объектов занимает от трех до пяти лет.
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Объясните мне тупому - почему в центре столицы отводится огромная территория под память этих 150 человек и где в таком случае строить музей Украину-русской войны? посреди Майдана на Хрещатике что ли?
в этом месте нужно строить филиал Исторического музея. Или еще лучше - построить Музей УКРАИНЫ.
И отвести отдельные этажи под историю последних лет.
У нас впереди еще большая история. Невозможно строить новый музей под каждые полгода истории.
Это очень тупо, нерационально и ненужно.