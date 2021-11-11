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Строительство Музея Майдана начнется через год, - гендиректор Пошивайло

Строительство Музея Майдана начнется через год, - гендиректор Пошивайло

Строительные работы по проекту Музея Революции достоинства начнутся в конце 2022 - начале 2023 года.

Об этом генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что к концу следующего года у нас будет проект с утвержденной экспертизой, и сможем либо в конце следующего года, либо в начале 2023 года начать подготовительные и строительные работы", - сказал Пошивайло.

По его словам, обычно строительство таких объектов занимает от трех до пяти лет.

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Автор: 

Пошивайло Игорь (34) Музей Майдана (61)


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Так марченко же сказал что не хватает в казне 180 млрд. Уже нашли?)
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11.11.2021 15:56 Ответить
к выборам...встречать посетителей будет портрет ссыклобородька - двыгун и основной спонсор погребения овоща...
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11.11.2021 16:03 Ответить
не здивуюсь,якщо всі тендери виграє якийсь боря колєсніков...
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11.11.2021 16:13 Ответить
После следующего Майдана?
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11.11.2021 16:34 Ответить
вот объясните мне, тупому: после Евромайдана, который был успешен и на котором погибло до 150 человек, случилась война с Россией, которая идет до сих пор и которой ни конца ни края не видать, и где погибло более 13 тысяч человек.
Объясните мне тупому - почему в центре столицы отводится огромная территория под память этих 150 человек и где в таком случае строить музей Украину-русской войны? посреди Майдана на Хрещатике что ли?
в этом месте нужно строить филиал Исторического музея. Или еще лучше - построить Музей УКРАИНЫ.
И отвести отдельные этажи под историю последних лет.
У нас впереди еще большая история. Невозможно строить новый музей под каждые полгода истории.
Это очень тупо, нерационально и ненужно.
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11.11.2021 17:24 Ответить
 
 