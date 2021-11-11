УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4626 відвідувачів онлайн
Новини
3 331 4

Громадянина Німеччини, який підозрюється у шахрайському заволодінні майже мільйоном євро, затримали у Києві, - Нацполіція

Фігурант, обіймаючи посаду голови компанії, шахрайським шляхом заволодів коштами холдингу – 950 тис. євро. Сьогодні, 11 листопада, оперативники Нацполіції затримали іноземця у столиці.

Про це Цензор.НЕТ  повідомили у департаменті комунікацій НПУ. 

"Відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу 65-річний громадянин Німеччини перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві, що призвело до скрутного матеріального становища та зловживання довірою", - відзначається у повідомленні.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконний переказ 950 тисяч євро на рахунок іншої установи, яка не мала права на отримання коштів. Компетентні органи Німеччини оголосили його у розшук.

"Правоохоронці встановили, що після вчинення злочину на території Сполучених Штатів Америки чоловік вилетів в Україну та мешкав у Києві.

"Сьогодні працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України згідно із запитом Офісу Генерального прокурора та відповідно до інформації Інтерполу встановили місцеперебування й затримали розшукуваного.

На даний час із правопорушником проводяться слідчі дії та вирішується питання про подальшу екстрадицію.

За вчинення вказаних злочинів згідно із законодавством Федеративної Республіки Німеччина чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі", - резюмується у повідомленні.

Також читайте: Шахрайські фірми, прикриваючись ліцензіями, ошукують українських заробітчан, – розслідування

Громадянина Німеччини, який підозрюється у шахрайському заволодінні майже мільйоном євро, затримали у Києві, - Нацполіція 01

Автор: 

Німеччина (7335) шахрайство (1078) Нацполіція (15141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жулики считают Украину дном , куда можно залечь ; граница , якобы , на замке и поэтому любая паскуда приезжает и делает здесь все , что пожелает ...
показати весь коментар
11.11.2021 19:38 Відповісти
И никто (!) в государстве Украина не контролирует въехавших, соблюдение ими правил проживания, нарушение сроков пребывания в Украине, словно это территория, а не государство.
показати весь коментар
11.11.2021 20:37 Відповісти
всего мильон ?

беня мильярды мошенническим путём гребёт - и службы это не интересует
вот где то НАБУ , блин, в дорогих носках ?
показати весь коментар
11.11.2021 23:02 Відповісти
Сдаю мошенническую "малину" : -Мошенники скрываются на Банковой.
Особые приметы: главарь хреном на рояле "мурку" играет.
показати весь коментар
12.11.2021 07:14 Відповісти
 
 