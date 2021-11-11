Громадянина Німеччини, який підозрюється у шахрайському заволодінні майже мільйоном євро, затримали у Києві, - Нацполіція

Фігурант, обіймаючи посаду голови компанії, шахрайським шляхом заволодів коштами холдингу – 950 тис. євро. Сьогодні, 11 листопада, оперативники Нацполіції затримали іноземця у столиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у департаменті комунікацій НПУ.

"Відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу 65-річний громадянин Німеччини перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві, що призвело до скрутного матеріального становища та зловживання довірою", - відзначається у повідомленні.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконний переказ 950 тисяч євро на рахунок іншої установи, яка не мала права на отримання коштів. Компетентні органи Німеччини оголосили його у розшук.

"Правоохоронці встановили, що після вчинення злочину на території Сполучених Штатів Америки чоловік вилетів в Україну та мешкав у Києві.

"Сьогодні працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України згідно із запитом Офісу Генерального прокурора та відповідно до інформації Інтерполу встановили місцеперебування й затримали розшукуваного.

На даний час із правопорушником проводяться слідчі дії та вирішується питання про подальшу екстрадицію.

За вчинення вказаних злочинів згідно із законодавством Федеративної Республіки Німеччина чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі", - резюмується у повідомленні.

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