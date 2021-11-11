Волинська митниця майже вдвічі збільшила обсяг платежів до держбюджету: озвучено цифри

Волинська митниця у 2021-му майже вдвічі збільшила середньодобовий обсяг платежів до держбюджету. Середньоденний показник надходжень у січні-вересні поточного року становить 52,6 млн грн. Для порівняння, за аналогічний період 2020-го було лише 28 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZREVATEL.

"На динаміку митних платежів вплинули хвилі пандемії та зміна підпорядкування деяких пунктів пропуску. Також варто зауважити, що пункт пропуску "Устилуг" через карантин стояв закритим майже весь 2020 рік і половину 2021 року", – розповів начальник Волинської митниці Артем Гузь.

Він зазначив, що митні пости "Дольськ" та "Піща" на українсько-білоруській ділянці не працюють досі. Водночас важливу роль для позитивної динаміки відіграли реформи, які відбуваються на митниці.

"Це кадрове перезавантаження, автоматизація процесів, боротьба з корупцією та співпраця з європейськими колегами. Це сприяє тому, що дедалі більше компаній віддають перевагу розмитненню своїх вантажів саме на Волині", – сказав начальник митниці.

Нагадаємо, Артем Гузь був призначений начальником Волинської митниці у липні 2021 року. За 10 місяців цього року план доходів виконано митницею на 107%, додатково до плану акумульовано 741 млн грн, а всього до держбюджету перерахували 11 млрд 335 млн грн.

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Раніше повідомлялося, що в Україні в період із січня по липень 2021 року Державна митна служба виявила понад 10 тис. порушень правил на суму майже 1,76 млрд грн. Судами накладено стягнень (конфіскація товару та штраф) на майже 935 млн грн (удвічі більше, ніж за такий самий період минулого року).

Один із найрезонансніших випадків порушення митних правил – спроба вивезти 1 т героїну до Євросоюзу. Окрім того, з ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати) хотіли ввезти в Україну 13 т цигарок.